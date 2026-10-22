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Deportivo Soan se alista para anunciar la incorporación de Fernanda Tomé en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Hay historias que merecen volver”

Las redes sociales de las ‘panteras’ aprovecharon la tendencia propia del inminente fichaje de ‘Tomezinha’ para exhibir una camiseta con el dorsal ‘8′, con el que siempre se ha identificado la brasileña

Fernanda Tomé se dispone a ser la nueva '8' de las 'panteras'. - Crédito: USMP / Deportivo Soan
Fernanda Tomé se dispone a ser la nueva '8' de las 'panteras'. - Crédito: USMP / Deportivo Soan
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Deportivo Soan se prepara para el gran golpe del mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. A falta de oficialización, Fernanda Tomé tiene todo hecho para vestirse con la indumentaria del club de Puente Piedra, después de unos periplos cortos en el extranjero tras cerrar capítulo con la Universidad San Martín.

Con la aprobación del entrenador Vinicius Fernandes y el entusiasmo del plantel, las autoridades de Soan establecieron un contacto formal con la ‘Tomezinha’, a quien le agradó demasiado el acercamiento y sobre todo la propuesta alcanzada, la cual ya cuenta con su rúbrica.

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Fernanda Tomé es nueva jugadora de Deportivo Soan para la Liga Peruana de vóley 2026/2027.
Fernanda Tomé es nueva jugadora de Deportivo Soan para la Liga Peruana de vóley 2026/2027. - Crédito: Composición Infobae

Mientras se espera que la brasileña cierre su participación en el campeonato doméstico de Maldivas, donde ha comenzado a hacer de las suyas con desempeños sobresalientes que le han llevado a ser distinguida con premios personales, el conjunto peruano está allanando su presentación.

Con lo que evidentemente es un ‘guiño’, Deportivo Soan ha empleado sus redes sociales oficiales para exhibir una camiseta con el dorsal ‘8’, número predilecto de Tomé y desvelar un mensaje que, prácticamente, está dirigido al retorno de la voleibolista a la LPV. “Hay historias que merecen volver”, se lee.

La publicación generó una ola de reacciones, sobre todo de seguidores de otros clubes locales que se han declarado admiradores de la popular ‘Tomezinha’ y no descartan seguir el recorrido de las ‘panteras’ en la actual temporada solo por la presencia de su jugadora favorita.

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Con Fernanda Tomé en su configuración, el Deportivo Soan elevará exponencialmente su nivel toda vez que ganará mayor atención en su día a día, algo a lo que deberán acostumbrarse durante el nuevo periodo. Ese será el precio que deberá de pagar por tener entre sus filas a un ícono, aunque con todo gusto lo hará.

Fernanda Tomé regresará a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: todos los detalles de su fichaje por Deportivo Soan.
Fernanda Tomé regresará a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 con Deportivo Soan. - Crédito: Composición Infobae

Debut fijado

Hecha la vinculación con ‘Tomezinha’, Soan aguarda con ansias su llegada a territorio peruano. Se estima que su vuelo de retorno se dará en los primeros días de noviembre, fecha en la que su representación con el MTCC Volleyball Team culminara.

Una vez que entre a la dinámica de las ‘panteras’ realizará un corto periodo de adaptación para luego entrar como referente en el equipo. Se estima que su estreno se dará en el marco de la 4ta fecha de la Liga Peruana de Vóley.

Con Fernanda Tomé dentro, Deportivo Soan tendrá una pequeña sociedad brasileña, liderado por el connacional Vinicius Fernandes, quien se ha sumado al proyecto recientemente con la idea de trascender en el actual periodo.

Tomezinha’ es más que una simple voleibolista, es uno de los últimos íconos modernos de la LVP moderna. Durante varios años representó a la San Martín y se identificó tanto con la institución como con el Perú.

Fernanda Tomé, a un 90% de sumarse a Deportivo Soan para la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley. - Crédito: Composición Infobae
Fernanda Tomé se sumará a Deportivo Soan para la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley. - Crédito: Composición Infobae

Aunque, a lo largo del tiempo, surgieron varios rumores que la ubicaban en instituciones de mayor rango como Universitario de Deportes o Alianza Lima, Tomé se mantuvo firme con las ‘santas’, alcanzando un estatus de leyenda.

Separados sus caminos, la brasileña se probó así misma en el extranjero. Se sumó a San Martín de Cochabamba, donde marcó diferencia y no solo campeonó, también fue reconocida como la mejor incorporación. Recientemente, conviene mencionar, se trasladó a Maldivas para unirse al MTCC Volleyball Team.

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