Perú Sub 19 vs Olva Latino: día, hora, canal TV del duelo por fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Perú Sub 19 vs Olva Latino: día, hora, canal TV del duelo por fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Perú Sub 19 y Olva Latino abrirán la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar sus primeros puntos tras caer en la jornada inaugural del certamen.

Perú Sub 19 vs Olva Latino: programación por la fecha 2 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

El encuentro se jugará el sábado 24 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. La programación establece el inicio a las 14:45 horas de Perú.

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En el resto de Sudamérica, el horario varía según el huso de cada país. En Colombia y Ecuador el partido comenzará a las 14:45, igual que en Perú. En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el inicio será a las 16:45. En Bolivia y Venezuela, a las 15:45.

Para los aficionados en España, el compromiso arrancará a las 21:45. En Miami, Estados Unidos, el horario de inicio será a las 15:45.

Fixture de las tres primeras fechas de Olva Latino en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Instagram Latino Amisa.

Canal TV para ver Perú vs Olva Latino por la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Latina TV transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2026/27 por señal abierta para todo el público peruano. Los partidos podrán verse por el canal 2 y la señal 702 en alta definición, sin necesidad de una suscripción; también la señal ofrece la emisión de los encuentros a través de su página web.

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Asimismo, Infobae Perú realizará la cobertura de la competencia con previas, relatos punto a punto, jugadas destacadas, resultados y la tabla de posiciones actualizada tras cada fecha del certamen.

Eric Jurgensen, gerente general y director de contenido y programación del 'Canal 2', dio a conocer esta importante noticia en la presentación de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latina TV.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Perú Sub 19, que participa en el torneo como equipo invitado, cayó 3-0 ante Deportivo Wanka en la jornada inaugural. Los parciales terminaron 25-10, 25-9 y 25-20, en un partido disputado el domingo 18 de octubre en el mismo escenario de Villa El Salvador.

El equipo de Marcello Bencardino no logró sostener el ritmo de su rival, que se quedó con los tres sets sin mayores complicaciones y se ubicó como líder de la tabla de posiciones tras la primera fecha.

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Olva Latino, por su parte, también sufrió una derrota en sets corridos. Cayó 3-0 ante Atlético Atenea el sábado 17 de octubre, con parciales de 25-16, 25-19 y 25-18.

El conjunto dirigido por César Arrese no pudo torcer el dominio de su rival en ninguno de los tres sets disputados. Con este resultado, ambos equipos buscarán este sábado su primera victoria en el campeonato, en un duelo directo entre los que necesitan reencauzar su camino en la fase regular de la Liga Peruana de Vóley.

El Equipo Perú está compuesto por elementos de categorías U17 y U19. - Crédito: FPV

Las elegidas de Perú Sub 19 en la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Marcello Bencardino presentó la convocatoria de Perú para la Liga Peruana de Vóley 2026/27, integrada por jugadoras de las categorías Sub 17 y Sub 19.

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Entre las novedades figura el retorno de Fernanda Pinto, voleibolista que no formó parte del plantel que disputó el Campeonato Sudamericano en Maracaibo.

Puntas

Gianella Anchante

Francesca Bernuy

Nahir Cueva

Cristina Ventocilla

Dara Herrada

Brianna Odría

Milagros Solis

Valentina Valera

Armadoras

Raphaela Carrillo

Susana García

Marcela Manrique

Mireya Maldonado

Centrales

Marita Delgado

Zoe Koechlin

Avril Moran

Kiara Lazo

Danna Silva

Líberos

Sofia Matheus

Vannia Adrianzen

Kaori Mendoza

Sofia Olavarria

Opuestas

Gabriela Reyes

Tamara Galdós

Fernanda Pinto

Cielo Quispe

Comando técnico

Jefe de equipo: Antonio Rizola

Director técnico: Marcello Bencardino

Asistente técnico: Manuel Gonzales

Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1

La segunda jornada del campeonato se desarrollará durante el fin de semana con tres partidos por día. Los encuentros reunirán a equipos que buscan consolidar su buen inicio y a otros que necesitan recuperarse tras los resultados de la fecha inaugural. Esta es la programación oficial:

Sábado 24 de octubre

Perú Sub 19 vs Olva Latino | 14:45 horas de Perú

Rebaza Acosta vs Atlético Atenea | 17:00 horas de Perú

Regatas Lima vs Alianza Lima | 19:00 horas de Perú

Domingo 25 de octubre

Universidad San Martín vs Deportivo Soan | 14:15 horas de Perú

Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Géminis | 16:30 horas de Perú

Universitario vs Deportivo Wanka | 18:30 horas de Perú

Todos los encuentros se disputarán en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. Las entradas para ambas jornadas estarán disponibles desde este miércoles 21 de octubre a través de la plataforma oficial de Joinnus.

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