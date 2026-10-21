Yahaira Plasencia regresa al Rímac, el barrio de su infancia, para grabar su nuevo videoclip 'Cuánto te debo'

Yahaira Plasencia estrenó el sencillo de salsa romántica titulado "Cuánto te debo" en plataformas digitales.

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Yahaira Plasencia presentó su nuevo sencillo “Cuánto te debo”, una salsa romántica que marca una nueva etapa en su carrera musical. El videoclip oficial fue grabado en las calles del Rímac, el distrito limeño donde la cantante nació y vivió hasta los quince años, en un homenaje directo a sus orígenes.

La producción audiovisual combina una base de salsa romántica con arreglos tropicales contemporáneos y sutiles influencias urbanas. En la letra, la intérprete aborda el desamor desde la perspectiva de las cuentas emocionales pendientes y la decisión de cerrar ciclos sentimentales. El tema ya está disponible en YouTube, Spotify y las principales plataformas digitales de distribución musical.

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El rodaje se realizó en el barrio donde creció la cantante

Durante la grabación, Plasencia compartió en sus redes sociales imágenes del detrás de cámaras, acompañadas de la frase: “Aquí empezó todo! Mi barrio, mis orígenes y mi casita”. En el material audiovisual, la cantante recorrió las calles donde jugaba de niña antes de cambiarse de vestuario para las primeras escenas del videoclip. “Bueno, estamos donde yo jugaba de chiquita. Me voy a cambiar ahorita para grabar las primeras escenas del videoclip. Aquí viví como hasta los quince años”, relató la artista.

La visita también incluyó un momento junto a su madre, Gloria Quintanilla, conocida como ‘Doña Coca’, quien recordó distintos episodios de su vida en el distrito mientras mostraba objetos y espacios vinculados a la crianza de sus cinco hijos. “Acá he tenido mi hogar y se han criado mis cinco hijos, más mi esposo y todo. Todo, todo, todo. Acá yo hice todo eso”, expresó Quintanilla durante el recorrido.

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La cantante Yahaira Plasencia registró el detrás de cámaras del rodaje de su sencillo "Cuánto te debo" en el distrito del Rímac. En el material audiovisual, la artista recorre la zona donde residió durante su infancia y comparte momentos junto a su madre, Gloria Quintanilla, quien muestra espacios del inmueble familiar previo a la filmación de las primeras escenas del videoclip musical.

En el mismo video, Plasencia dedicó un mensaje a sus seguidoras y vinculó el significado del regreso a su barrio natal con un llamado a la perseverancia. “Nosotras podemos solas, luchamos por nuestros sueños y siempre los cumplimos. Así que este es un recordatorio para todas esas mujeres que luchan siempre por sus sueños. Y yo soy una de ellas”, afirmó la cantante.

La artista participó directamente en la composición del tema

Uno de los aspectos destacados del lanzamiento es la intervención directa de Yahaira Plasencia en la composición y producción musical de “Cuánto te debo”. Esta participación refleja una faceta más integral de su trabajo artístico y acompaña la evolución que la cantante busca imprimir a su repertorio en esta nueva etapa.

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Con esta producción, la intérprete reafirma su identidad como una de las voces de la salsa peruana con proyección internacional, al mismo tiempo que reivindica el esfuerzo y la perseverancia que marcaron su trayectoria desde sus inicios en el Rímac hasta su consolidación en la escena musical.

El lanzamiento llega en medio de un acercamiento con Daniela Darcourt

El estreno de “Cuánto te debo” se produce pocos días después de que Plasencia protagonizara un inesperado acercamiento público con Daniela Darcourt, otra de las figuras más reconocidas de la salsa peruana. Durante su participación en el pódcast ‘¿Qué puede salir mal?’, conducido por Carlos Vílchez y Anahí de Cárdenas, Plasencia recibió una llamada en vivo de Darcourt, con quien ha sido comparada constantemente por sectores de la prensa de espectáculos y seguidores en redes sociales.

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¿Será posible una colaboración musical entre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt? Las artistas peruanas rompen el silencio sobre los rumores y hablan sobre su relación. Video: La Sustancia / América Hoy

En esa conversación, ambas artistas dejaron abierta la posibilidad de una futura colaboración musical. “Yo respeto a todas mis compañeras, incluida Daniela, porque todos estamos remando y es difícil. Yo la admiro y la respeto como artista”, señaló Plasencia, quien recordó que en 2018 y 2019 existió un intento fallido de organizar una gira conjunta. Darcourt, por su parte, respondió con un gesto de cercanía: “Claro que sí, ya lo hemos dicho muchas veces, tú y yo (...) en el momento que necesites de mí, yo no tengo ningún problema”, expresó.

Ambas cantantes han sido ubicadas en bandos opuestos por parte del público durante años, en un debate alimentado por comparaciones constantes sobre cuál de las dos representa mejor a la salsa contemporánea en el país.

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Una de las controversias más recientes surgió cuando el estilista Carlos Cacho calificó a Plasencia como la mejor voz femenina de la salsa peruana, una afirmación que generó el desacuerdo de otros panelistas de televisión que defendieron la trayectoria de Darcourt. Pese a los episodios de tensión pública, ninguna de las dos artistas ha confirmado hasta el momento una fecha concreta para un proyecto musical conjunto.