Receta de pollo broaster

Conoce la receta del delicioso pollo broaster (Pinterest)

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El pollo broaster es uno de los platos favoritos de la gastronomía popular peruana. Se caracteriza por su cobertura dorada y crocante, su interior jugoso y su delicioso sabor gracias a una mezcla de especias y condimentos. Es ideal para disfrutar en familia, acompañado de papas fritas, ensalada fresca y cremas peruanas.

Si quieres aprender cómo preparar pollo broaster casero, aquí encontrarás los ingredientes, el procedimiento paso a paso y los mejores consejos para conseguir un pollo crujiente y sabroso, similar al que se sirve en las pollerías.

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Ingredientes para preparar pollo broaster

Rinde: 4 porcionesTiempo de preparación: 20 minutosTiempo de marinado: 2 horasTiempo de cocción: 25 a 35 minutosDificultad: Media

Para el pollo

1 kg de pollo trozado, preferentemente piernas, muslos y encuentros.

2 dientes de ajo molidos.

1 cucharadita de mostaza.

1 cucharadita de comino.

1 cucharadita de paprika o pimentón.

1/2 cucharadita de pimienta negra.

1 cucharadita de orégano seco.

1 cucharadita de sal, o al gusto.

1 cucharada de vinagre o jugo de limón.

1/2 taza de leche.

1 huevo.

Para el empanizado crocante

1 taza de harina de trigo.

1/2 taza de maicena.

1 cucharadita de paprika.

1/2 cucharadita de ajo en polvo.

1/2 cucharadita de pimienta.

1/2 cucharadita de sal.

Agua fría, en cantidad necesaria, para formar una cobertura irregular si deseas una textura extra crocante.

Para freír y acompañar

Aceite vegetal suficiente para freír.

Papas amarillas o blancas para preparar papas fritas.

Ensalada de lechuga, tomate y zanahoria.

Mayonesa, kétchup, mostaza o ají de la casa.

Cómo hacer pollo broaster paso a paso

1. Sazona el pollo

Coloca las piezas de pollo en un recipiente amplio. Agrega el ajo molido, la mostaza, el comino, la paprika, la pimienta, el orégano, la sal y el vinagre o jugo de limón.

Incorpora la leche y el huevo. Mezcla bien hasta que todas las piezas queden cubiertas con el aderezo. Tapa el recipiente y refrigera durante al menos dos horas para que el pollo absorba los sabores.

2. Prepara la mezcla para empanizar

En un recipiente aparte, mezcla la harina de trigo con la maicena, la paprika, el ajo en polvo, la pimienta y la sal.

Para conseguir una cobertura con pequeñas escamas crujientes, puedes añadir unas gotas de agua fría a la harina y mezclar ligeramente con los dedos, formando pequeños grumos.

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3. Empaniza las piezas de pollo

Retira cada pieza del marinado y deja escurrir el exceso de líquido. Pásala por la mezcla de harina, presionando suavemente para que el empanizado se adhiera bien.

Sacude el exceso de harina y coloca las piezas en una bandeja limpia mientras preparas el aceite.

4. Fríe el pollo hasta que quede dorado

Calienta suficiente aceite vegetal en una olla profunda. Mantén una temperatura aproximada de 165 a 175 °C y fríe las piezas en tandas pequeñas para evitar que baje demasiado la temperatura del aceite.

Cocina durante aproximadamente 15 a 25 minutos, según el tamaño y el corte de las piezas. Las piezas más grandes pueden necesitar más tiempo. Dales la vuelta cuando sea necesario para conseguir un dorado uniforme.

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El pollo debe alcanzar una temperatura interna mínima de 74 °C en la parte más gruesa, sin tocar el hueso. Compruébalo con un termómetro de cocina.

Importante: no introduzcas pollo parcialmente cocido en aceite muy caliente para intentar acelerar la preparación. Si las piezas son grandes, regula la temperatura y prolonga la cocción hasta que el interior esté completamente cocido.

5. Escurre y sirve

Retira el pollo broaster y colócalo sobre una rejilla para eliminar el exceso de aceite y conservar la textura crocante. Déjalo reposar unos minutos y sírvelo inmediatamente.

Acompaña con papas fritas, ensalada fresca y tus cremas favoritas. Así disfrutarás de un pollo broaster casero, dorado por fuera y jugoso por dentro.

Consejos para que el pollo broaster quede crujiente

Marina el pollo con anticipación: dos horas como mínimo ayudan a que los condimentos aporten sabor.

Combina harina y maicena: esta mezcla favorece una cobertura más ligera y crocante.

Controla la temperatura del aceite: un aceite demasiado frío hace que el empanizado absorba más grasa; uno excesivamente caliente puede dorar la superficie antes de cocinar el interior.

Fríe en tandas pequeñas: así mantendrás una temperatura más estable.

No cubras el pollo recién frito: el vapor puede ablandar la cobertura. Una rejilla ayuda a conservar el crocante.

Comprueba la cocción interna: el color exterior no garantiza que el pollo esté completamente cocido.

¿Con qué acompañar el pollo broaster?

El pollo broaster peruano suele servirse con papas fritas doradas, ensalada de lechuga y tomate, y salsas como mayonesa, kétchup, mostaza y ají.

También puedes acompañarlo con arroz blanco, ensalada de col o una salsa tártara casera. Para una comida al estilo de las pollerías peruanas, prepara una crema de ají y sirve las piezas recién fritas junto con las papas.

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Preguntas frecuentes sobre el pollo broaster

¿Cuál es la diferencia entre pollo broaster y pollo frito?

El pollo broaster se caracteriza por su empanizado especiado y su cobertura crujiente. El término también se asocia con métodos de cocción a presión utilizados en equipos especializados. En casa, puedes preparar una versión similar friendo el pollo empanizado en una olla profunda, sin reproducir exactamente el método comercial.

¿Qué harina se utiliza para el pollo broaster?

Puedes utilizar harina de trigo combinada con maicena. La harina ayuda a formar la cobertura y la maicena favorece una textura más ligera y crocante.

¿Cuánto tiempo se debe marinar el pollo?

Lo recomendable es dejarlo marinar al menos dos horas dentro del refrigerador. Si tienes tiempo, puedes dejarlo hasta ocho horas para que los condimentos se integren mejor.

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¿Cómo saber si el pollo broaster está listo?

La forma más segura es comprobar que la parte más gruesa de cada pieza alcance los 74 °C. El tiempo de fritura varía según el tamaño de las piezas, la temperatura del aceite y la cantidad de pollo.

¿Se puede preparar pollo broaster en una freidora de aire?

Sí, aunque el resultado será diferente al de una fritura tradicional. Rocía ligeramente el empanizado con aceite y cocina en una freidora de aire precalentada, siguiendo las indicaciones del equipo y comprobando que el interior llegue a 74 °C.

Disfruta un delicioso pollo broaster casero

Preparar pollo broaster en casa es una excelente alternativa para disfrutar de uno de los platos más populares de las pollerías peruanas. Con un buen marinado, una mezcla de harina y maicena y una fritura controlada, puedes conseguir una cobertura dorada y crujiente, con carne tierna y llena de sabor.

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