Marco Romero defiende el Día de la Canción Criolla frente a Halloween: “El criollismo tiene su lugar y nadie se lo quita”

Marco Romero: "La música criolla tiene su sitio y eso no se lo quita nadie"

Cada 31 de octubre los peruanos le rendimos homenaje a una parte de nuestra cultura y nuestra identidad con la celebración del ‘Día de la Canción Criolla’. Aunque el décimo mes de cada año se pinta de morado por el ‘Señor de los Milagros’, el último día del mes es para disfrutar con nuestra música.

Uno de los exponentes de la música criolla es Marco Romero. El cantante y compositor está próximo a cumplir 25 años de trayectoria y durante todo este tiempo ha experimentado, cambios, mejoras y también decepciones respecto a su camino musical. Un cuarto de siglo ha significado para Marco remar en un mar de posibilidades, altos y bajos, pese a ello sigue convencido de que la música criolla es su vida.

El reconocido artista conversó con Infobae Perú. Abrió su corazón, contó parte de su vida y se sinceró respecto a cada 31 de octubre, fecha en la que el criollismo está en todo su auge.

“La música criolla es mi forma de vivir”

Elegir cuál es el camino de tu vida es, sin duda alguna, una de las decisiones más difíciles e importantes en nuestra existencia. Marco Romero estudió derecho, pero el camino lo llevó a la música criolla. Su vida y su carrera se han dedicado al criollismo, al respecto, confiesa lo que significa esto para él.

“La música criolla y el criollismo es mi forma de vivir. Si bien es cierto no he estado en los centros musicales, donde está el criollismo puro y tradicional, pero sí he tenido la esquina de mi barrio toda mi vida. Creo que de ahí he tomado muchas horas de entretenimiento con mis amigos para nutrirme en el lado criollo”, confiesa en conversación con este medio.

Ahonda un poco más y revela que todo lo que uno pueda sentir en la vida, le ha pasado al decidir convertirse en cantante y compositor de la música peruana. “La música criolla es todo, es el despertar, el preocuparme, el sufrirla por ratos, el desesperarme por querer lograr, tener paciencia, son muchos sentimientos encontrados que me llevan a lo mismo”, agrega.

El camino musical en nuestro país siempre es complicado, respecto a esto revela que en más de una ocasión le llegaron ofertas de hacer otro ritmo, pero fiel a sus convicciones siguió en lo suyo. Aunque elegir este camino significaba más esfuerzo, no lo dudó y tomó el reto que se han convertido en 25 años de trabajo ininterrumpido.

“Me han ofrecido un montón de veces cambiar de género, incluso cuando empecé me cuestionaban por qué cantar criollo y no otra cosa. La he sufrido, tengo deudas, pero mis hijos estudian gracias a la música criolla, mi familia vive gracias a la música criolla, los viajes más bonitos que he hecho han sido gracias a la música criolla, yo le debo todo a la música criolla. Es mi vida, mi día a día”, menciona también.

“No podemos luchar con Halloween”

Una de las grandes controversias cada 31 de octubre en Perú es la decisión si celebrar el Día de la Canción Criolla o Halloween. Aunque muchas veces se ha criticado a quienes prefieren la tradición extranjera por sobre su nación, es casi inevitable no decir que esta fiesta tiene un gran espacio en nuestro país.

Sobre este ‘conflicto’, Marco Romero es muy claro. Afirma que no se puede competir con una tradición que engloba al mundo, porque los peruanos no somos muy nacionalistas y estamos abiertos a recibir nuevas tradiciones.

“Yo creo que Halloween es una fiesta con la cual no puedes luchar porque es demasiado lo que trae atrás, es una fiesta del mundo que la impone el mercado gringo y ¿cómo luchas contra eso? Tendrías que tener un país muy nacionalista, muy aferrado a la identidad y no lo tenemos. Somos un país que nos traen cosas, nos gustan y lo adoptamos”, menciona en un inicio.

Pese a ello, afirma que hay un grupo de peruanos que tienen claro su nacionalismo, por ello, espera que en estas fiestas al menos la música criolla suene en las fiestas de Halloween. “Hay una generación joven que no se quita la camiseta peruana y la continua, disfruta con el Halloween. Espero que en las fiestas de Halloween bailen aunque sea un festejo o pongan algunas canciones peruanas”, resalta el artista.

Marco Romero defiende a la música criolla y aunque no es una competencia con la tradición americana, pide a los peruanos identificarse con ella y conocerla un poco más. “El criollismo tiene su sitio, su lugar y nadie se lo va a quitar. La música criolla no es un momento, es parte de nuestra identidad, es el folclor de la costa de nuestro país acompañado de otras más. Es lo que nos pertenece, nos identifica y nos diferencia como peruanos. Hay que saber algunas cosas para defender lo que te hace peruano, lo que te identifica. La música criolla tiene su sitio y eso no se lo quita nadie”, finalizó el artista.

Marco Romero cumple 25 años y lo celebra con show “Nunca dejé de creer”

El cantautor peruano se alista para celebrar a lo grande su cuarto de siglo haciendo música, para eso prepara un show inolvidable donde sus fanáticos disfrutarán de buena música y un espectáculo inolvidable. La cita es el próximo sábado 7 de diciembre en el Teatro Segura. Las entradas están a la venta en VAOPE.com

