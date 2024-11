Marco Romero, 25 años haciendo criollismo: el éxito de ‘Porque yo creo en ti’, las nuevas generaciones y el sueño de Viña del Mar

El cantautor peruano conversó con Infobae Perú y contó cómo han sido estos años haciendo música. (Carlos Diaz/Infobae Perú)

La carrera de Marco Romero es un testimonio vivo de la pasión, el trabajo constante y la fe inquebrantable en la música criolla. Este 7 de diciembre, el artista celebrará un cuarto de siglo dedicado a revitalizar un género que, para muchos, parecía haber quedado atrapado en el pasado. Sin embargo, Romero ha demostrado que el criollismo no solo tiene historia, sino también un futuro vibrante.

En una cita en el Teatro Segura, bajo el título “Nunca dejé de creer”, el cantautor ofrecerá un espectáculo que no solo resume sus 25 años de trayectoria, sino que también reafirma su compromiso con una propuesta musical que busca dialogar con las nuevas generaciones sin perder su esencia. En conversación con Infobae Perú, el artista habló de sus sueños, sus logros y el deseo porque el criollismo continúe vivo.

Antes de consolidar su nombre como uno de los principales referentes contemporáneos de la música criolla, Marco Romero construyó su carrera desde las bases. En sus inicios, cantaba en peñas limeñas, lugares que él describe como auténticas catedrales del criollismo. Fue en esos espacios donde compartió escenario con íconos como Pepe Vásquez, aprendiendo de cerca el legado de grandes figuras y entendiendo la profundidad de un género que se alimenta de la pasión y las historias del pueblo peruano.

La relación del cantante con la música criolla, sin embargo, no comenzó en las peñas, sino en su propio hogar. Los valses y festejos eran parte de la banda sonora de su infancia, aunque en ese entonces no se daba cuenta del impacto que tendrían en su vida.

“El abrazo que tengo con la música criolla es muy fuerte y es un abrazo que se dio desde muy joven, porque la vengo escuchando en mi casa, con mis abuelos, con mis papás, con las fiestas familiares. Los fines de semana había fiestas criollas siempre. No era la música que yo escuchaba, pero la tenía impregnada como una segunda piel. Cuando la descubrí me di cuenta de que la amaba. Reconocí el vals y el festejo como parte de mi identidad”, menciona a Infobae Perú

Ese descubrimiento marcó el inicio de un camino en el que el cantante no solo se dedicó a interpretar el repertorio tradicional, sino a buscar nuevas formas de expresión dentro del género. Su enfoque, como él mismo señala, siempre ha sido el de proponer: “Perseverancia, mucha chamba, caídas, ganas de abandonar. Estos 25 años trabajando y buscando también, no distancia porque hago música tradicional criolla que todo el mundo también corea y conoce, pero sí tratando de proponer. Estos 25 años no me he cansado de proponer, nuevo estilo, musicalidad diferente, canciones con letras diferentes, adecuándome los tiempos”.

Nunca dejó de creer en la música criolla

El título de su próximo concierto, “Nunca dejé de creer”, resume la filosofía de vida y trabajo de Marco Romero. Para él, esta celebración no es solo un recuento de éxitos, sino una reafirmación de su visión sobre la música criolla como un género vivo y en constante evolución.

“’Nunca dejé de creer’ es un espectáculo que enfoca estos 25 años de carrera musical, va más allá. Yo nunca dejé de creer en mis canciones. “Nunca dejé de creer en mis canciones. Siempre he sido obstinado, terco. Tan es así que nació ‘Porque yo creo en ti’. Nació por mi insistencia en colocar canciones nuevas. En esto de hablar siempre y decir que no he dejado de creer en una nueva vereda de música criolla. Sí, se puede volver a esta época de éxitos tras éxitos.”

El concierto, además, marca un hito personal en su carrera: “Es la primera vez que hago un espectáculo en un teatro, yo solo. Durante años me acostumbré a ser parte de espectáculos de otros, pero ahora es diferente: es mi historia, mi música y mi manera de compartirla con el público.”

‘Porque yo creo en ti’: un himno que marcó un antes y después

Hablar de Marco Romero es hablar de “Porque yo creo en ti”, la canción que trascendió el ámbito musical para convertirse en un símbolo de unidad y esperanza nacional. El tema, lanzado en el contexto de la clasificación de la selección peruana al Mundial después de 36 años, logró un alcance que ni el propio artista anticipaba.

“Para mí fue majestuoso. No fue un regalo. No fue suerte, yo venía construyendo y haciendo canciones 15 años, hasta que una funcionó en una magnitud enorme que dices, esto es inalcanzable. Es muy difícil poder tener otro hit de esa magnitud. Se alineó al éxito de la selección después de 36 años y fue de esas canciones que van a quedar, tal vez, para la historia del país”, revela emocionado el artista.

El impacto de la canción no solo se reflejó en la euforia colectiva, sino en la manera en que marcó un punto de inflexión en la carrera del artista: “‘Porque yo creo en ti’ me sacó de un nicho específico que era la música criolla. Me abre un portón para que me vean y me conozcan. Mucha gente no sabe quién soy (físicamente) pero le canto y todo el mundo conoce la canción. No creo que hay alguien que no sepa qué hay porque ‘yo creo en ti’. Marcó un antes y un después de todas maneras.”

La esperanza en una nueva generación de criollismo

Marco Romero no solo celebra el pasado del criollismo, sino que trabaja activamente para asegurar su relevancia en el futuro. Sin embargo, es consciente de los retos que enfrentan los artistas jóvenes que buscan hacerse un lugar en un panorama musical cada vez más competitivo.

“Hoy no hay este trabajo de promotores como lo había antiguamente con las disqueras. Hay un montón de chicos, algunos han aparecido hoy y otros tienen 20 años cantando, pero que no tienen visibilidad a nivel masivo. Yo creo que pronto todo se va a dar y estoy en esa labor también, pero hay que hacer un trabajo de hormiga.”

El artista también critica la falta de apoyo por parte de las radios: “Cuando llevas algo criollo nuevo a las emisoras, muchas veces no lo quieren poner. Me pregunto por qué, si hay un público que está ávido de escuchar cosas nuevas dentro del género.”

Pese a estas dificultades, Romero se mantiene optimista: “Pronto va a haber una explosión de música criolla y cuando comiencen a seguir a ese wao, van a descubrir que hay música más atrás.”

El malentendido con Milena Warthon

En el 2023, Marco Romero estuvo en el centro de una polémica por comentarios relacionados con la presentación de Milena Warthon en un partido de la selección peruana. La joven artista se mostró incómoda porque en el evento no la enfocaron cuando entonó el himno nacional, a lo que el cantautor mencionó que en estos campeonatos los protagonistas son los deportistas.

Recordó que él también ha formado parte y conocía que esta situación podía suceder de esa manera. Sobre este episodio, el artista aclaró que se trató de un malentendido: “Fue un malentendido de la gente. Yo creo que ella se molestó o su familia, pero mi afán nunca fue molestarla ni a ella ni a nadie. Mi declaración fue esa, tan sencilla como esa, que no se sintiera mal que ella tenía una brillante carrera que siga para adelante, pero cuando es fútbol, la cámara se enfoca en el fútbol.”

Además, destacó el talento de la joven artista, asegurando que pese a esta rencilla pública, admira su trabajo. “Yo la admiro, creo que su trabajo a nivel musical está bueno. La coyuntura la ha llevado en una ruta importante en su carrera que siga en eso. Ningún problema con Milena”.

Los sueños que aún quedan por cumplir

Aunque celebra 25 años de trayectoria, Marco Romero no siente que haya alcanzado el techo de su carrera. Entre sus sueños pendientes menciona participar en el Festival de Viña del Mar, presentarse en los premios Grammy y realizar una gira por teatros importantes.

“Nunca he ido a Viña del Mar, me gustaría ir con una canción mía o que una canción mía vaya. Presentarme en algún premio, a los Grammy, hacer una gira de teatros, que mi música pueda estar en un espacio importante alto, no solo con una canción. Creo que hay muchas cosas por hacer.”

El artista también hace una pausa para recordar sus inicios, cantando en peñas al lado de íconos como Pepe Vásquez. Esa experiencia, según dice, fue crucial para entender la esencia de la música criolla y su poder de conexión: “Estos 25 años a mí me llenan de ilusión, para darme cuenta de que hay mucho por hacer, aparte, yo soy de las personas que ha hecho cosas, pero que me doy cuenta cuando veo las imágenes”.

‘Nunca dejé de creer’, los 25 años de Marco Romero en el Teatro Segura

Marco Romero no solo celebra su pasado, sino que mira al futuro con la misma determinación que lo llevó a construir una carrera sólida en un género que muchos consideraban en declive. Con “Nunca dejé de creer”, invita al público a ser parte de un viaje que combina nostalgia, innovación y una fe inquebrantable en el potencial del criollismo.

El evento se realizará este 7 de diciembre, en el Teatro Segura. Marco Romero preparó un show en el que tendrá artistas invitados como Yahaira Plasencia, La Patronal, Bartola, Deyvis Orosco y más. Las entradas están a la venta en VAOPE.COM

