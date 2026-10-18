Perú

Resultados examen de admisión San Marcos 2027-I: LINK oficial de la prueba de este domingo 18 de octubre

Los aspirantes de Ciencias Básicas e Ingeniería podrán verificar sus puntajes y la eventual asignación de cupo cuando la Oficina Central active la consulta de la convocatoria 2027-I en línea institucional

Examen de admisión San Marcos 2025-I-peru-10 de septiembre
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ofrece 2.581 vacantes en 82 escuelas profesionales durante el proceso 2027-I. (Andina)
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Los postulantes que rindieron el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) este domingo 18 de octubre podrán consultar los resultados de la jornada a través del portal de la Oficina Central de Admisión. La plataforma corresponde al proceso San Marcos 2027-I y habilitará el ícono de consulta cuando la información esté disponible.

El enlace oficial para revisar los puntajes y conocer si se obtuvo una vacante es el siguiente: https://admision.unmsm.edu.pe/portal/admision2027-i/.

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La consulta debe realizarse únicamente en los canales institucionales de la universidad. La recomendación busca evitar páginas no autorizadas que puedan difundir datos incorrectos o solicitar información personal de los aspirantes.

Este domingo participaron los postulantes de las áreas B, correspondiente a Ciencias Básicas, y C, que comprende Ingeniería. Ambas evaluaciones forman parte de las cuatro fechas previstas para el examen de admisión 2027-I, que ofrece 2.581 vacantes en 82 escuelas profesionales.

Admisión UNMSM 2026 II: así inicia el proceso de examen de la segunda fecha| San Marcos
Los postulantes a las áreas de Ciencias Básicas e Ingeniería rindieron su evaluación el domingo 18 de octubre. (San Marcos)

El portal oficial

Los aspirantes que participaron en la segunda fecha del proceso deben ingresar a la página de la Oficina Central de Admisión de la UNMSM para revisar la información vinculada con su desempeño. El ícono destinado a los resultados se activará cuando la universidad publique los datos correspondientes a la evaluación del domingo 18 de octubre.

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El portal oficial concentra la información del proceso de admisión 2027-I. Desde allí, los participantes podrán buscar el resultado individual de su evaluación y comprobar si alcanzaron una vacante en la carrera profesional elegida al momento de la inscripción.

Antes de iniciar la consulta, es conveniente tener a disposición el código de postulación y verificar los datos personales. La plataforma puede solicitar el código o los apellidos del participante, según los campos que habilite la universidad para la búsqueda.

La información debe coincidir con los datos del aspirante. En caso de que aparezcan resultados que no correspondan a la postulación, la consulta debe repetirse en el sitio institucional antes de compartir o tomar como válida cualquier información difundida en otros espacios.

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Cómo revisar los resultados del examen de admisión San Marcos 2027-I

Para conocer los resultados de la prueba, los postulantes deben completar el procedimiento virtual en el portal de admisión de San Marcos. Estos son los pasos indicados para efectuar la búsqueda:

1. Ingresar al portal oficial de la Oficina Central de Admisión de la UNMSM: https://admision.unmsm.edu.pe/portal/admision2027-i/.

2. Ubicar la sección destinada a los resultados del examen de admisión 2027-I.

3. Seleccionar la carrera profesional elegida durante la inscripción, de acuerdo con las opciones que aparezcan en la plataforma.

4. Colocar el código de postulación o los apellidos del participante, según la alternativa habilitada.

5. Revisar la información que aparezca en pantalla y confirmar que los datos pertenezcan al aspirante.

La universidad recomienda utilizar exclusivamente su web oficial para verificar los puntajes. También aconseja revisar con atención la información ingresada antes de efectuar la búsqueda, debido a que la consulta depende de los datos proporcionados en la plataforma.

Los participantes deben evitar compartir códigos de postulación u otros datos personales en páginas ajenas a la UNMSM. El resultado individual del proceso de selección debe comprobarse en el enlace institucional habilitado para la convocatoria 2027-I.

Simulacro del examen de admisión de San Marcos esta es la fecha límite para la inscripción
Simulacro del examen de admisión de San Marcos esta es la fecha límite para la inscripción - UNMSM

Ciencias Básicas e Ingeniería

La jornada de este domingo estuvo dirigida a los postulantes de las áreas B y C. En el primer caso, se incluyó a quienes buscan ingresar a carreras de Ciencias Básicas; en el segundo, a quienes postulan a programas de Ingeniería.

El examen de admisión San Marcos 2027-I se desarrolla en cuatro jornadas: 17, 18, 24 y 25 de octubre. El sábado 17 rindieron los aspirantes de Ciencias Económicas y de la Gestión, correspondientes al área D, además de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, agrupadas en el área E.

Las siguientes fechas están previstas para el sábado 24 de octubre, cuando rendirán los postulantes de Ciencias de la Salud, con excepción de Medicina Humana. El domingo 25 de octubre se realizará la prueba para los aspirantes a Medicina Humana.

Para Ciencias Básicas, el puntaje mínimo informado para este proceso es de 700 puntos. En Ingeniería, el mínimo señalado es de 900 puntos. Alcanzar esos valores no garantiza una vacante, debido a que el ingreso también depende de las reglas de admisión y de los resultados de los demás postulantes en cada especialidad.

La publicación de los resultados permitirá a los participantes de la jornada del 18 de octubre conocer la información de su postulación en el portal oficial de la Oficina Central de Admisión.

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