Perú

ONPE al 100%: estos son los siete distritos de Lima que ya terminaron el conteo oficial y tienen un virtual alcalde

La ONPE terminó de procesar todas las actas en siete jurisdicciones de la capital, mientras la elección metropolitana mantiene una definición pendiente

Los Jurados Electorales Especiales deben resolver las actas observadas y los pedidos de nulidad antes de la proclamación definitiva. (Andina)
Los Jurados Electorales Especiales deben resolver las actas observadas y los pedidos de nulidad antes de la proclamación definitiva. (Andina)
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Las Elecciones Regionales y Municipales se realizaron el domingo 4 de octubre en todo Perú. En la jornada, los ciudadanos eligieron gobernadores regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales, además de consejeros y regidores.

En Lima Metropolitana, el proceso definió las nuevas autoridades de 42 distritos, mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene la publicación progresiva de las actas procesadas.

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A dos semanas de los comicios, siete distritos de Lima Metropolitana ya registran el 100% de actas contabilizadas: Barranco, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar, Santa Rosa, Breña y Jesús María.

El avance del escrutinio aún no supone la proclamación oficial de los ganadores, ya que las actas observadas deben pasar por la evaluación de los Jurados Electorales Especiales antes de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) formalice los resultados.

Resultados de ONPE al 100% en siete distritos de Lima Metropolitana

Barranco:

  • Renovación Popular: 28,751%
  • Somos Perú: 28,194%
  • Avanza País: 17,201%

En este distrito, el virtual alcalde es Manuel Espinoza, de Renovación Popular.

Resultados electorales en el distrio de Barranco.
Resultados electorales en el distrio de Barranco.

Breña:

  • Avanza País: 21,784%
  • Renovación Popular: 20,872%
  • Fe en el Perú: 14,085%

En este distrito, el virtual alcalde es Iván Joel Chang del Arroyo, de Avanza País.

Resultados electorales en el distrio de Breña.
Resultados electorales en el distrio de Breña.

Jesús María:

  • Somos Perú: 28,329%
  • Avanza País: 24,409%
  • Renovación Popular: 22,420%

En este distrito, el virtual alcalde es Luiz Reátegui, de Somos Perú.

Resultados electorales en el distrio de Jesús María.
Resultados electorales en el distrio de Jesús María.

Punta Negra:

  • Perú Moderno: 26,435%
  • Partido Frente de la Esperanza: 24,458%
  • Acción Popular: 13,702%

En este distrito, el virtual alcalde es José Delgado Heredia, de Perú Moderno.

Resultados electorales en Punta Negra.
Resultados electorales en Punta Negra.

San Bartolo:

  • Somos Perú: 38,549%
  • Alianza para el Progreso: 27,384%
  • Podemos Perú: 13,223%

En este distrito, el virtual alcalde es Rufino Enciso Ríos, de Somos Perú.

Resultados electorales en San Bartolo.
Resultados electorales en San Bartolo.

Santa María del Mar:

  • Partido Popular Cristiano: 54,792%
  • Avanza País: 31,555%
  • Alianza para el Progreso: 13,653%

En este distrito, el virtual alcalde es Jorge Vásquez Nemi, del Partido Popular Cristiano.

Resultados electorales en Santa María del Mar.
Resultados electorales en Santa María del Mar.

Santa Rosa:

  • Acción Popular: 27,426%
  • Renovación Popular: 26,299%
  • Podemos Perú: 22,841%

En este distrito, el virtual alcalde es Tanus Barraza, de Acción Popular.

Resultados electorales en Santa Rosa.
Resultados electorales en Santa Rosa.

Renovación Popular mantiene la ventaja en el conteo para la Alcaldía de Lima

En la elección para la Alcaldía de Lima, el partido Renovación Popular encabeza el conteo de la ONPE con el 27,776% de los votos, cuando las actas contabilizadas alcanzan el 95,439%. Avanza País se ubica en el segundo lugar con 26,820%, una diferencia de menos de un punto porcentual, mientras Somos Perú registra el 15,161%.

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  • Renovación Popular: 27,776%
  • Avanza País: 26,820%
  • Somos Perú: 15,161%

De mantenerse esta tendencia tras la resolución de las actas observadas, Rafael López Aliaga sería el virtual ganador de la contienda. El exalcalde de Lima integró la lista de Renovación Popular como candidato a primer regidor luego de que Luis Rubio renunciara a su candidatura a la alcaldía en agosto por motivos personales.

Qué falta para conocer al próximo alcalde de Lima

El avance del conteo permite identificar una tendencia, pero la proclamación oficial depende de que concluya el procesamiento de las actas y de que los Jurados Electorales Especiales resuelvan las observaciones, impugnaciones o pedidos de nulidad que pudieran estar pendientes. Luego, el JNE deberá emitir las credenciales correspondientes.

La diferencia entre Renovación Popular y Avanza País es menor a un punto porcentual, por lo que el resultado aún puede estar sujeto a las decisiones sobre las actas que no han ingresado al cómputo. Por esa razón, Rafael López Aliaga figura como virtual ganador, aunque todavía no puede ser considerado alcalde electo ni proclamado.

La autoridad que resulte proclamada dirigirá la Municipalidad de Lima durante el periodo 2027-2030. La nueva gestión municipal comenzará el 1 de enero de 2027, conforme al calendario previsto para las autoridades elegidas en los comicios del 4 de octubre.

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