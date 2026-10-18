Golazo de Hernán Barcos tras exquisito remate en el Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por el Clausura 2026

Hernán Barcos se hizo presente en el marcador del partido entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos , disputado este domingo 18 de octubre por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026 . Pese a tener pocos minutos en el campo del estadio Alberto Gallardo, el ‘Pirata’ demostró toda su jerarquía goleadora y firmó el 3-1 a favor del conjunto ‘celeste’ con una gran definición.

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Doblete de Luis Iberico tras dos grandes definiciones en el Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026 El delantero ‘celeste’ mostró su capacidad goleadora dentro del área y convirtió dos tantos fundamentales para poner en ventaja a su equipo en el estadio Alberto Gallardo

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Golazo y doblete de Hernán Barcos tras sensacional cabezazo en Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026 El ‘Pirata’ volvió a demostrar toda su jerarquía goleadora y amplió su cuenta personal con una espectacular definición que contribuyó a la victoria del conjunto ‘celeste’ en el estadio Alberto Gallardo

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