Perú

Nicola Porcella habla de su depresión y reconoce que no la ha superado: “No he estado bien últimamente”

El peruano se encuentra en su proceso de recuperación tras una rinoplastía y sorprendió al hablar de su estado de salud mental

Un hombre con barba corta viste una chaqueta negra con capucha y mira hacia un costado frente a una estructura decorativa blanca y roja
El actor Nicola Porcella aborda su proceso frente a la depresión durante una intervención en un estudio de televisión.
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Nicola Porcella reconoció que aún no ha superado la depresión y contó que durante los últimos meses ha atravesado periodos con el ánimo bajo. El actor y conductor peruano, que se recupera de una rinoplastía, habló sobre su salud mental en una entrevista con POSTA Entretenimiento y destacó la necesidad de buscar atención profesional.

Al ser consultado sobre si había logrado dejar atrás esa etapa, Porcella respondió de forma directa: “No lo he superado. Yo no lo he superado”. El artista explicó que no suele compartir públicamente sus problemas personales, aunque admitió que identifica cuándo necesita ayuda.

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“La gente no sabe, porque tampoco tengo que estar poniéndolo, pero yo vengo varios meses con el estado, con el ánimo muy abajo”, expresó Nicola Porcella. El peruano sostuvo que es consciente de lo que atraviesa y que esa claridad le permite reconocer la necesidad de iniciar o mantener un tratamiento psicológico. “Sé que lo estoy pasando”, afirmó.

Durante una entrevista, la personalidad de televisión Nicola Porcella comparte declaraciones sobre su salud mental, señalando que atraviesa episodios depresivos y subrayando la importancia de buscar apoyo profesional y acudir a terapia.

También relató que su estado emocional puede reflejarse en su forma de relacionarse con los demás. “No he estado bien últimamente. De repente, por eso a veces me ven con el ánimo abajo, pero son momentos”, señaló. Porcella remarcó que no considera suficiente ocultar el malestar y planteó que pedir apoyo constituye una decisión necesaria en circunstancias de ese tipo.

“Yo sí lo reconozco. Sé que me está pasando esto, necesito buscar ayuda, la terapia”, manifestó. El actor insistió en que recurrir a profesionales de la salud mental puede ayudar a atravesar momentos de dificultad. “Casi siempre buscar ayuda, buscar ayuda. Yo creo que no hay de otra”, dijo.

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El conductor también se refirió a la soledad y a su dificultad para hablar de sus problemas. “Yo soy una persona que no se abre. Yo soy una persona que los problemas se los queda”, explicó. Según contó, tiene pocas amistades y vive solo, aunque indicó que varias de las personas que trabajan con él forman parte de su entorno de confianza.

Nicola Porcella con gorra y camiseta blanca habla ante un micrófono frente a varios frascos de perfume sobre una mesa de vidrio
Nicola Porcella responde a preguntas de la prensa sobre su estado de salud mental frente a una mesa con productos de perfumería.

Para el artista, una red de apoyo puede ser relevante, pero no sustituye el acompañamiento especializado. “Sí es necesario a veces buscar una red de apoyo. Pero más que una red de apoyo, yo creo que es más importante buscar ayuda de profesionales. Sin profesionales es muy complicado salir”, aseguró en la conversación con POSTA Entretenimiento.

La vez que Nicola Porcella contó que intentó suicidarse

Estas declaraciones se suman a una confesión que Nicola Porcella hizo en 2025, cuando habló de una crisis personal que, según relató, lo llevó a intentar suicidarse. En aquel momento, el peruano dijo que estuvo internado tras ingerir una sobredosis de pastillas y describió la falta de perspectivas que sentía entonces.

Yo no soy ejemplo de nadie. Estuve internado porque me tomé una sobredosis de pastillas. Entiendo lo que es estar en el fondo, lo que es pensar que no hay salida”, expresó el actor ante la prensa. Sus palabras se produjeron al recordar uno de los episodios más complejos de su vida.

Porcella afirmó que la terapia y la medicación han formado parte de su proceso para cuidar su salud mental. “También sé que con terapia y con los medicamentos que tomo, sé que cuando estás muy abajo lo único que te queda es ir para arriba buscando ayuda”, señaló en esa oportunidad.

Nicola Porcella intento de suicidio
(Instagram/@nicolaporcella12)

El artista recordó que, durante aquella crisis, pensó en las consecuencias que su ausencia tendría para su familia. En especial, mencionó a su hijo, que tenía nueve años en ese momento. “Yo pensé que yo era el culpable de todo eso y que iban a estar mejor sin mí”, contó.

Fue un momento difícil, una noche dura porque yo pensé que estarían mejor sin mí y luego, cuando te pones a pensar, hubiera dejado a mi hijo de nueve años sin su papá”, agregó Nicola Porcella, quien ahora volvió a insistir en la importancia de acudir a especialistas cuando una persona enfrenta un periodo de sufrimiento emocional.

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