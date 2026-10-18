Fiscalía pide cadena perpetua para los hermanos Quispe Palomino pese a que se confirmó la muerte de uno hace cinco años

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La Fiscalía anunció que acusó a los hermanos Víctor Quispe Palomino, alias “José”, y Jorge Quispe Palomino, alias “Raúl”, y solicitó la pena de cadena perpetua para ambos por liderar la organización Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) entre los años 2002 y 2018. La solicitud también alcanza a otros integrantes de la organización Tarcela Loya, alias “Olga”; Teodoro Benites, alias “Dino”, y Eleachin Huamán, alias “Julio Pucañahui”, quienes integran el Comité Central.

Según el comunicado oficial emitido por el Ministerio Público, el expediente fiscal tiene más de 2.000 páginas, reúne 74 expedientes y documenta 124 hechos delictivos atribuidos a Sendero Luminoso, según la Fiscalía.

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Entre los casos figuran una emboscada contra la patrulla de Comandos n.º 19 del Ejército y la Marina, en 2003, que dejó siete fallecidos; el ataque contra la base de la DINOES en Ayacucho, en 2009, con cinco muertos, incluidos dos civiles; el secuestro de 39 trabajadores en el Vraem, en 2012, y el derribo de un helicóptero de la Policía Nacional del Perú, que causó la muerte de la mayor Nancy Flores Paucar.

Los hermanos Quispe Palomino habían pertenecido a Sendero Luminoso antes de formar el MPCP a comienzos de los años 2000. La acusación comprende participación individual, autoría mediata y dirección de ataques contra bases militares, integrantes de las Fuerzas Armadas, agentes de la Policía Nacional del Perú y comunidades nativas de Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica y Apurímac.

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El Militarizado Partido Comunista del Perú tiene en la cabeza a Víctor Quispe Palomino, alias 'José' y su zona de operaciones está ubicado en el Vraem.

En el caso de Alexander Alarcón, alias “Renan”; Joel Chirote, alias “Roberto”, y Franklin Tello, alias “Lucio”, el Ministerio Público solicitó penas de entre 25 y 30 años de prisión por terrorismo agravado, además de S/ 38,5 millones de reparación civil a favor del Estado.

Jorge Quispe Palomino fue declarado muerto

El pedido de la Fiscalía se produce a pesar de que en marzo del año 2021, las propias Fuerzas Armadas confirmaron la muerte de Jorge Quispe Palomino, alias ‘Camarada Raúl.

Mediante un comunicado emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se indicó que el 29 de octubre del 2020 se realizó un operativo en el área territorial del VRAEM en la que se produjo un enfrentamiento entre miembros terroristas y las Fuerzas Armadas, que contó con apoyo de helicópteros y refuerzos aerotácticos.

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Comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que confirma la muerte de Jorge Quispe Palomino, alias "Camarada Raúl". (Foto: CCFFAA)

El documento también informó que Jorge Quispe Palomino había sido herido en el enfrentamiento por parte del fuero aerotáctico y que una enfermedad crónica renal agravó su salud, lo que causó su fallecimiento.

“Producto del trabajo desplegado en la zona del VRAEM, el trabajo de inteligencia ha confirmado que el 27 de enero de 2021 el Camarada “Raúl” murió, como consecuencia de la afección renal crónica agravada por las heridas del ataque del 29 de octubre al campamento donde se encontraba”, se indica en el comunicado.

En 2023 la Fiscalía solicitó la captura de ambos hermanos, nuevamente a pesar de que uno ya había sido confirmado como fallecido.