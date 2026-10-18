Perú

Fiscalía pide cadena perpetua para los hermanos Quispe Palomino pese a que se confirmó la muerte de uno hace cinco años

En 2021 el Comando Conjunto de las FF.AA. confirmaron el fallecimiento de Jorge Quispe Palomino, alias “Camarada Raúl”, luego de un enfrentamiento armado en el Vraem

los hermanos Quispe Palomino
Guardar

La Fiscalía anunció que acusó a los hermanos Víctor Quispe Palomino, alias “José”, y Jorge Quispe Palomino, alias “Raúl”, y solicitó la pena de cadena perpetua para ambos por liderar la organización Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) entre los años 2002 y 2018. La solicitud también alcanza a otros integrantes de la organización Tarcela Loya, alias “Olga”; Teodoro Benites, alias “Dino”, y Eleachin Huamán, alias “Julio Pucañahui”, quienes integran el Comité Central.

Según el comunicado oficial emitido por el Ministerio Público, el expediente fiscal tiene más de 2.000 páginas, reúne 74 expedientes y documenta 124 hechos delictivos atribuidos a Sendero Luminoso, según la Fiscalía.

PUBLICIDAD

Entre los casos figuran una emboscada contra la patrulla de Comandos n.º 19 del Ejército y la Marina, en 2003, que dejó siete fallecidos; el ataque contra la base de la DINOES en Ayacucho, en 2009, con cinco muertos, incluidos dos civiles; el secuestro de 39 trabajadores en el Vraem, en 2012, y el derribo de un helicóptero de la Policía Nacional del Perú, que causó la muerte de la mayor Nancy Flores Paucar.

Los hermanos Quispe Palomino habían pertenecido a Sendero Luminoso antes de formar el MPCP a comienzos de los años 2000. La acusación comprende participación individual, autoría mediata y dirección de ataques contra bases militares, integrantes de las Fuerzas Armadas, agentes de la Policía Nacional del Perú y comunidades nativas de Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica y Apurímac.

PUBLICIDAD

El Militarizado Partido Comunista del Perú tiene en la cabeza a Víctor Quispe Palomino, alias 'José'.
El Militarizado Partido Comunista del Perú tiene en la cabeza a Víctor Quispe Palomino, alias 'José' y su zona de operaciones está ubicado en el Vraem.

En el caso de Alexander Alarcón, alias “Renan”; Joel Chirote, alias “Roberto”, y Franklin Tello, alias “Lucio”, el Ministerio Público solicitó penas de entre 25 y 30 años de prisión por terrorismo agravado, además de S/ 38,5 millones de reparación civil a favor del Estado.

Jorge Quispe Palomino fue declarado muerto

El pedido de la Fiscalía se produce a pesar de que en marzo del año 2021, las propias Fuerzas Armadas confirmaron la muerte de Jorge Quispe Palomino, alias ‘Camarada Raúl.

Mediante un comunicado emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se indicó que el 29 de octubre del 2020 se realizó un operativo en el área territorial del VRAEM en la que se produjo un enfrentamiento entre miembros terroristas y las Fuerzas Armadas, que contó con apoyo de helicópteros y refuerzos aerotácticos.

Comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que confirma la muerte de Jorge Quispe Palomino, alias "Camarada Raúl". (Foto: CCFFAA)
Comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que confirma la muerte de Jorge Quispe Palomino, alias "Camarada Raúl". (Foto: CCFFAA)

El documento también informó que Jorge Quispe Palomino había sido herido en el enfrentamiento por parte del fuero aerotáctico y que una enfermedad crónica renal agravó su salud, lo que causó su fallecimiento.

“Producto del trabajo desplegado en la zona del VRAEM, el trabajo de inteligencia ha confirmado que el 27 de enero de 2021 el Camarada “Raúl” murió, como consecuencia de la afección renal crónica agravada por las heridas del ataque del 29 de octubre al campamento donde se encontraba”, se indica en el comunicado.

En 2023 la Fiscalía solicitó la captura de ambos hermanos, nuevamente a pesar de que uno ya había sido confirmado como fallecido.

Temas Relacionados

FiscalíaMinisterio PúblicoVRAEMperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘cerveceros’ chocarán en casa con las ‘águilas cutervinas’ con el objetivo de lograr una victoria que le permita sostener el liderato. Sigue las incidencias del compromiso

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El cuadro ‘celeste’ vive en medio de una racha de cinco victorias consecutivas, aunque tiene delante a un rival que atraviesa un mes sin triunfos. Conoce los detalles del cotejo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, domingo 18 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada reunirá encuentros de la Liga 1, Liga 2, LaLiga, la Premier League y otros certámenes, además de posibles apariciones de seis futbolistas peruanos en clubes del exterior

Partidos de hoy, domingo 18 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Duelo clave en el estadio Mansiche. Las escuadras de Fabián Bustos y Federico Urciouli disputarán un partido decisivo para ambos, pues pelean la parte alta de la tabla

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

RM de BTS elogia a ARMY chilena durante concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en Lima

En redes sociales, fanáticas peruanas expusieron el mismo discurso que utilizaron los integrantes de BTS en Chile y Perú

RM de BTS elogia a ARMY chilena durante concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Si el Senado no se pronuncia sobre facultades hasta este lunes 19, se deberá promulgar el texto aprobado por Diputados

Si el Senado no se pronuncia sobre facultades hasta este lunes 19, se deberá promulgar el texto aprobado por Diputados

Tomás Gálvez pide crédito suplementario, sino el Ministerio Público no podrá pagar sueldos de noviembre y diciembre

Excongresista fujimorista reconoce que la bicameralidad está mal diseñada: “Es el resultado de Fuerza Popular y Perú Libre”

Caso ‘Trvko’: Sala Penal de Enma Benavides decidirá si el caso pasa al Fuero Militar

¿Qué pasa si el Senado no vota a tiempo su dictamen de facultades? Esta es la radical solución de la Constitución

ENTRETENIMIENTO

RM de BTS elogia a ARMY chilena durante concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en Lima

RM de BTS elogia a ARMY chilena durante concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en Lima

Jin de BTS es el ‘Yaco Eskenazi coreano’: ARMY peruana lo llama ‘Jin Eskenazi’ por su fidelidad a Perú

ARMY revela que le invitó una cerveza a Jungkook de BTS cuando almorzaba en restaurante de Miraflores y esta fue su reacción

Mr. Nik ganó Yo Soy 2026: imitador de Adrián Barilari se llevó el trofeo y S/20.000

Perú fue primero: BTS repitió el plato y lució ponchos chilenos en su último concierto en Santiago

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 18 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 18 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026