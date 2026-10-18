Doblete de Luis Iberico tras dos grandes definiciones en el Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

Luis Iberico fue la gran figura del duelo entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos , disputado este domingo 18 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 . El atacante ‘celeste’ deslumbró en el estadio Alberto Gallardo con dos precisas definiciones que le permitieron firmar un doblete y contribuir a la ventaja del conjunto ‘rimense’ en un encuentro clave para sus aspiraciones.

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