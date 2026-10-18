Grupo Frontera llama al ex de una fan en Perú durante su concierto en Costa 21

El vocalista de Grupo Frontera sostiene un teléfono durante una llamada en el escenario de Costa 21 en Perú ante la reacción de una espectadora.

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Grupo Frontera convirtió a una fan en protagonista de una llamada a su expareja durante su concierto en Costa 21, en Lima. La escena ocurrió mientras la banda interpretaba “En Altavoz”, uno de sus temas más conocidos, y terminó con una respuesta que generó aplausos entre las más de 20 mil personas que siguieron el espectáculo.

La agrupación mexicana presentó varios de sus éxitos ante el público peruano, pero una dinámica inesperada alteró el desarrollo habitual del repertorio. En plena interpretación, Payo, uno de los vocalistas de Grupo Frontera, se acercó a una joven ubicada cerca del escenario y le propuso contactar a su exnovio.

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La fan aceptó y le entregó su teléfono al músico. El cantante inició una videollamada con el joven, identificado como Álvaro, mientras el resto de los asistentes esperaba la reacción de quien apareció al otro lado de la pantalla.

Durante una presentación en el recinto Costa 21 en Perú, los integrantes de Grupo Frontera realizaron una llamada telefónica en directo a la expareja de una asistente desde el escenario. Las pantallas del evento proyectaron la interacción de los músicos con el público y las reacciones de la espectadora ante la audiencia.

A partir de ese momento, el tema “En Altavoz” adquirió otro sentido dentro del concierto. La canción habla sobre una persona que no logra dejar atrás a un antiguo amor, pese a que la relación terminó. Payo utilizó esa letra para dirigirle varios mensajes a Álvaro y alentar una posible reconciliación frente al público.

Durante la interpretación, el integrante de Grupo Frontera insistió en que la joven aún tenía sentimientos por su expareja. La situación despertó gritos, aplausos y reacciones entre los asistentes, que siguieron la comunicación desde las pantallas y el escenario.

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El momento tomó mayor fuerza hacia el final de la canción. Payo dejó de cantar por unos segundos y le planteó una pregunta directa al joven: si estaba dispuesto a retomar la relación con la fan que había asistido al recital.

Una pantalla proyecta a una asistente que se cubre el rostro durante la presentación de Grupo Frontera en el recinto Costa 21 en Perú.

Álvaro aceptó volver con su expareja ante más de 20 mil asistentes

Con el teléfono en mano y ante la expectativa de los presentes, Payo le recordó a Álvaro que tenía más de 20 mil personas atentas a su respuesta. “¿Vuelves o no vuelves con tu exnovia?”, fue la pregunta que definió el desenlace de la dinámica.

El joven respondió de forma afirmativa y señaló que retomaría el romance. La reacción fue celebrada por los asistentes, mientras los integrantes de la banda asumieron, entre bromas, el papel de cupidos de la noche. La reconciliación ocurrió frente a miles de personas y pasó a ser uno de los momentos más comentados del concierto en Lima.

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Tras la presentación, los videos de la llamada circularon en redes sociales y dieron lugar a opiniones divididas. Algunos usuarios cuestionaron que una decisión de ese tipo se hubiera producido en público, sin que se conocieran los motivos que llevaron a la pareja a separarse.

Un integrante de Grupo Frontera sostiene un teléfono móvil durante una llamada en su presentación en el recinto Costa 21 de Perú.

“Por Dios, qué bajeza”, escribió una usuaria. Otra persona comentó: “Si es un ex no se le dedica nada, por algo terminaron”. También aparecieron mensajes que apuntaron al propio Álvaro por haber atendido la videollamada: “Ay, qué vergüenza, pero el tal Álvaro respondió la llamada”.

El debate no se limitó a la reconciliación. Parte de los comentarios se enfocó en la respuesta del público durante el recital. Varios usuarios consideraron que los asistentes no acompañaron con suficiente entusiasmo las canciones de la agrupación mexicana.

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“¿Por qué diablos no cantan?”, “Apenas conocen dos canciones” y “Los verdaderos fans estaban afuera, adentro nada cantaban” fueron algunas de las reacciones que se repitieron. Otros usuarios añadieron: “En serio, cómo no se saben las canciones” y “¿Por qué carajos no cantan? Me dejan mal”.

Más allá de las críticas, la llamada entre la fan y su expareja quedó como una de las escenas que marcó el paso de Grupo Frontera por Perú.