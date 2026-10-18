La porción ideal de turrón para cuidar la salud: esta es la recomendación de los expertos en salud

La temporada de octubre trae consigo la tradición religiosa del Señor de los Milagros y el delicioso turrón peruano. (Andina)

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El consumo de turrón durante el Mes Morado requiere límites específicos en personas con enfermedades metabólicas o cardiovasculares. El Hospital Nacional Arzobispo Loayza recomendó ajustar las porciones según el estado de salud, el control médico y el resto de la alimentación diaria.

Jorge Salinas, nutricionista del servicio de Endocrinología del hospital, explicó que el problema no está en el alimento por sí mismo, sino en la cantidad que se ingiere. El especialista sostuvo que una ración adecuada y un estilo de vida saludable, con seguimiento de un equipo multidisciplinario, permiten definir si el postre puede incluirse en la dieta.

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En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el nutricionista detalló que las personas sanas y quienes tienen prediabetes pueden comer una porción moderada de entre 30 y 40 gramos de manera ocasional. Esa cantidad equivale a la mitad de la palma de la mano o a una cajita de fósforos.

El consumo debe limitarse a una o dos veces por semana. La prediabetes, precisó Salinas, no constituye una enfermedad en sí misma, aunque representa un factor de riesgo para desarrollar diabetes.

Las personas con diabetes controlada requieren autorización médica

Las personas con diabetes que mantienen un control adecuado de su condición podrían consumir una porción pequeña de turrón, aunque esa decisión debe contar antes con la evaluación y autorización de su médico tratante.

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La recomendación cambia para los adultos con diabetes descompensada, sobrepeso u obesidad no controlada. En esos casos, el consumo de turrón debe evitarse debido a su combinación de azúcares y grasas saturadas.

Según la información difundida por el Hospital Loayza, esa composición puede elevar el colesterol y la presión arterial. También puede provocar picos de hiperglicemia, favorecer las dislipidemias y aumentar el riesgo de hígado graso y de enfermedad cardiovascular.

La indicación médica resulta necesaria antes de sumar cualquier tipo de dulce a la alimentación de estos pacientes. El control del tratamiento y las evaluaciones periódicas forman parte de las medidas señaladas por el especialista para quienes ya tienen diagnósticos como diabetes o hipertensión.

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La porción debe consumirse después del almuerzo

Para las personas que no tienen una contraindicación médica o que recibieron autorización profesional, Salinas propuso comer el turrón como postre, inmediatamente después del almuerzo.

La comida previa debe incluir, de preferencia, verduras, fibra y proteínas. De acuerdo con el nutricionista, estos alimentos actúan como un “escudo protector” en el estómago y retrasan la absorción rápida del azúcar.

El consumo con el estómago vacío puede generar una respuesta distinta en la glucosa en sangre. Por esa razón, el Hospital Loayza aconsejó incorporarlo después de una comida y no como una colación aislada.

La recomendación se vincula con la necesidad de evitar aumentos bruscos de glucosa, en especial entre quienes presentan factores de riesgo o requieren un control más estricto de su alimentación.

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Los turrones artesanales o de fruta también contienen azúcares

El turrón artesanal o elaborado con fruta tampoco constituye una alternativa libre de riesgo. Salinas advirtió que estas versiones contienen sacarosa, glucosa y fructosa en proporciones similares a las de los turrones convencionales.

Por ello, la elección de una presentación artesanal o de fruta no elimina la necesidad de vigilar la cantidad ingerida. El contenido de azúcar, sodio y grasa exige tomar en cuenta las condiciones de salud de cada persona antes de consumirlo.

En pacientes con hipertensión, triglicéridos elevados o riesgo cardiovascular, los octógonos de advertencia —“Alto en azúcar”, “Alto en grasas saturadas” y “Alto en sodio”— requieren un control riguroso.

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El especialista indicó que la combinación de esos componentes puede contribuir a complicaciones como hígado graso o picos de presión. La advertencia alcanza también a quienes ya siguen una dieta indicada por profesionales de salud.

Agua e infusiones sin azúcar, entre las alternativas recomendadas

El Hospital Loayza aconsejó no sumar bebidas azucaradas cuando se consume turrón. En su lugar, recomendó elegir agua o infusiones sin azúcar.

La alimentación diaria también debe priorizar fibra y grasas saludables, entre ellas las presentes en frutos secos y aceite de oliva. Estas medidas forman parte de las pautas indicadas para quienes pueden consumir una porción del postre sin una contraindicación médica.

Salinas también sugirió evitar el turrón durante la noche. Según explicó, a esa hora el metabolismo se vuelve más lento para descansar y procesa peor los azúcares.

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Para los pacientes con diabetes o hipertensión, el hospital recomendó mantener el tratamiento indicado, asistir a controles médicos periódicos, sostener una alimentación saludable y realizar al menos 60 minutos de ejercicios.