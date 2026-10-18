Perú

Hackatón en cuatro ciudades del Perú buscará soluciones de IA para mypes

Estudiantes, emprendedores y egresados trabajarán este fin de semana con pequeños negocios de Lima, Cusco, Arequipa y Huancayo para elaborar herramientas de automatización, ventas y gestión

Manos de una persona sostienen un teléfono inteligente y presionan la pantalla con un dedo
Transforma+ MIPYME 2026 reunirá en octubre a innovadores en cuatro ciudades peruanas para resolver problemas de micro y pequeñas empresas.
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Mientras la inteligencia artificial gana espacio en empresas de distintos tamaños, Lima, Cusco, Arequipa y Huancayo albergarán una hackatón para desarrollar prototipos destinados a resolver problemas de las micro y pequeñas empresas peruanas. Transforma+ MIPYME 2026 reunirá este 17 y 18 de octubre a estudiantes, emprendedores, egresados e innovadores en los campus de la Universidad Continental.

La actividad, organizada por el Centro Digital Continental con cofinanciamiento de Proinnóvate del Ministerio de la Producción, busca que equipos de tres a cinco participantes trabajen con una mype real. El objetivo será crear soluciones aplicadas a desafíos operativos, comerciales o de digitalización mediante datos, automatización e inteligencia artificial.

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Los participantes deberán entregar un producto mínimo viable funcional y una presentación final. Las propuestas podrán adoptar la forma de una aplicación web o móvil, un chatbot, un agente de IA, una plataforma de comercio electrónico, un tablero de control o dispositivos conectados a internet.

Las pequeñas empresas ya usan IA, pero pocas la incorporaron a toda su operación

El desafío para las mypes no pasa solo por acceder a herramientas de IA, sino por convertirlas en mejoras concretas de gestión, ventas y productividad. Una encuesta de la Reserva Federal de Estados Unidos, publicada en marzo de 2026, mostró que el 46% de las pequeñas empresas consultadas ya utiliza inteligencia artificial y otro 15% planeaba hacerlo durante los siguientes 12 meses.

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El estudio incluyó 6.525 compañías con entre uno y 499 trabajadores. Entre las firmas usuarias, apenas el 7% señaló que integró la IA por completo en sus procesos, mientras que cerca de la mitad permanecía en una fase de prueba y el 44% había avanzado hacia una incorporación parcial.

El Centro Digital Continental y Proinnóvate financian el desarrollo de proyectos funcionales para responder a desafíos de negocios reales.
El Centro Digital Continental y Proinnóvate financian el desarrollo de proyectos funcionales para responder a desafíos de negocios reales.

Los principales usos revelan una oportunidad para negocios de menor escala. El 83% de las empresas que emplean IA la utiliza en redacción o marketing; el 61%, en tareas de productividad individual, y el 51%, en planificación o análisis. Esas aplicaciones pueden trasladarse a la gestión cotidiana de una mype: respuestas a clientes, seguimiento de pedidos, elaboración de contenidos, registro de ventas, proyección de demanda y organización de inventarios.

Según el mismo relevamiento, el 71% de las firmas usuarias percibió mejoras de productividad, el 39% indicó una mejora en la calidad de sus bienes o servicios y el 31% informó mayores ventas. Los resultados responden a la percepción de los propietarios y no constituyen una medición auditada de resultados financieros.

El acceso tecnológico no elimina las barreras para las mypes

La Corporación Financiera Internacional (IFC), integrante del Grupo Banco Mundial, registró que cerca del 40% de más de 2.200 empresas relevadas en más de 85 países emergentes usaba IA en alguna parte de su actividad en junio de 2025. En América Latina y el Caribe, la proporción se acercó a la mitad de las compañías incluidas en la muestra.

La diferencia entre empresas con distintos niveles de digitalización resulta amplia. El 64% de los negocios definidos como digitales empleaba IA, frente al 16% de las compañías no digitales, de acuerdo con el análisis de IFC. La entidad sostuvo que la aplicación de estas tecnologías en varias áreas puede ampliar los efectos sobre productividad e innovación, mientras que los usos aislados suelen limitarse a eficiencias puntuales.

Un diploma y un birrete en el centro entre una pila de currículums con gráficos descendentes y herramientas de construcción con gráficos ascendentes.
Las propuestas de innovación contemplan el diseño de asistentes conversacionales, agentes de inteligencia artificial y plataformas de comercio electrónico.

La implementación también enfrenta obstáculos. El 46% de las pequeñas empresas estadounidenses que usan IA identificó la precisión de las respuestas como una dificultad, y el 43% mencionó la adaptación de las herramientas a las necesidades específicas del negocio. Entre quienes prevén adoptarla, el 54% señaló problemas para identificar una solución adecuada y el 37% citó el tiempo necesario para implementarla o capacitar al personal.

Transforma+ MIPYME 2026 contará con la participación de estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, universitarios, egresados, emprendedores e innovadores. Quienes no lleguen con una empresa asignada podrán recibir una mype por parte del Centro Digital Continental. La asistencia presencial durante ambas jornadas y el uso de laptop propia serán obligatorios.

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