Partidos de hoy, domingo 18 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

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La programación de hoy domingo 18 de octubre ofrece una jornada repartida entre el fútbol peruano, los torneos europeos y los clubes que cuentan con jugadores peruanos en sus planteles. La Liga 1 tendrá cuatro encuentros, mientras que la Liga 2 también pondrá partidos en escena.

El duelo entre Alianza Atlético y Universitario de Deportes en Trujillo sobresale dentro de la agenda del Torneo Clausura. Sporting Cristal también buscará un resultado favorable en casa frente a Comerciantes Unidos que le permita sostener la punta.

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La actividad internacional tendrá como uno de sus partidos centrales el enfrentamiento entre Real Madrid y Sevilla por LaLiga. La Premier League, a su vez, presentará los duelos Leeds United ante Manchester United y Nottingham Forest frente a Arsenal.

La jornada permitirá seguir la posible participación de los jugadores peruanos en el extranjero. Felipe Chávez podría aparecer con FC Magdeburg contra Dynamo Dresden y Marcos López lo haría con Copenhague en el partido ante Aarhus GF. Además, Jesús Castillo figura para Espérance Sportive de Tunis ante Asswehly SC. Adrián Ugarriza tendría un nuevo compromiso con Hapoel Be’er Sheva, que enfrentará a Hapoel Jerusalem FC.

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La presencia peruana se completa con Erick Noriega, disponible para Gremio en el cruce con Cruzeiro. Asimismo, Pedro Gallese podría defender el arco de Deportivo Cali ante Junior de Barranquilla.

Partidos de Liga 1

- Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos (11:00 horas / L1 MAX)

- FC Cajamarca vs CD Moquegua (13:15 horas / L1 MAX)

- Alianza Atlético vs Universitario (15:30 horas / L1 MAX)

- Cienciano vs UTC (18:30 horas / L1 MAX)

Partidos de Liga 2

- Ayacucho FC vs Unión Comercio (13:00 horas / YouTube Bicolor+)

- Deportivo Llacuabamba vs Reserva Sport Huancayo (13:00 horas / YouTube Bicolor+)

- ADA Jaén vs Comerciantes FC (15:15 horas / YouTube Bicolor+)

- Bentín Tacna Heroica vs San Martín (15:15 horas / YouTube Bicolor+)

Partidos de LaLiga

- Osasuna 2-0 Racing de Santander (Finalizado)

- Celta de Vigo vs Deportivo Alavés (09:15 horas / DSports)

- Málaga vs Real Sociedad (11:30 horas / DSports)

- Real Madrid vs Sevilla (14:00 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Premier League

- Bournemouth 2-0 Sunderland (Finalizado)

- Brighton 5-0 Crystal Palace (Finalizado)

- Leeds United 1-1 Manchester United (Finalizado)

- Nottingham Forest vs Arsenal (10:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Serie A

- Udinese 0-3 US Lecce (Finalizado)

- Fiorentina 1-3 Como 1907 (Finalizado)

- AC Milan vs Atalanta (11:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Juventus vs Lazio (13:45 horas / Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Bayer Leverkusen vs Friburgo (08:30 horas / Disney+)

- Borussia Monchengladbach vs Hoffenheim (10:30 horas / Disney+)

Partido de Bundesliga 2

- Dynamo Dresden 2-0 FC Magdeburg (Finalizado)

Partidos de Ligue 1

- Angers SCO 2-5 Olympique de Marsella (Finalizado)

- Le Havre vs Auxerre (10:15 horas / Disney+)

- Lorient vs AS Mónaco (10:15 horas / Disney+)

- Paris FC vs Stade Rennes (10:15 horas / Disney+)

- Olympique de Lyon vs Niza (13:45 horas / ESPN 2, Disney+)

Partido de liga de Dinamarca

- Copenhague vs Aarhus GF (11:00 horas)

Partido de liga de Túnez

- Asswehly SC vs Espérance Sportive de Tunis (12:00 horas)

Partido de liga de Israel

- Hapoel Be’er Sheva vs Hapoel Jerusalem FC (12:15 horas)

Partido de MLS

- FC Cincinnati vs Columbus Crew (16:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partido de Liga MX

- Monterrey vs Pachuca (20:00 horas / Canal 5, TUDN, ViX Premium)

Partidos de fútbol argentino

- Racing Club vs Independiente (12:45 horas / ESPN Premium Argentina, Disney+ Argentina, TNT Sports, Max)

- Estudiantes de La Plata vs San Lorenzo (16:00 horas / TNT Sports, Max)

- Estudiantes Río Cuarto vs Aldosivi (16:00 horas / ESPN Premium Argentina, Disney+ Argentina)

- Belgrano vs River Plate (18:15 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de fútbol brasileño

- Gremio vs Cruzeiro (14:00 horas / Globo, Premiere)

- Fluminense vs Santos (14:00 horas / Globo, Premiere)

- Bahía vs Flamengo (16:30 horas / Premiere)

- Remo vs Red Bull Bragantino (17:30 horas / Premiere)

Partidos de fútbol uruguayo

- Albion FC 2-1 Montevideo City Torque (Finalizado)

- Danubio vs Central Español (13:00 horas / Disney+, DSports Uruguay)

- Liverpool vs Peñarol (16:30 horas / Disney+, DSports Uruguay)

Partidos de fútbol colombiano

- Águilas Doradas vs Deportes Tolima (14:00 horas / RCN, Win Sports)

- Atlético Bucaramanga vs América de Cali (16:00 horas / RCN, Win Sports)

- Llaneros FC vs Independiente de Santa Fe (18:05 horas / RCN, Win Sports)

- Deportivo Cali vs Junior de Barranquilla (20:10 horas / RCN, Win Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Delfín SC vs Manta FC (11:30 horas / Zapping)

- Leones del Norte vs Emelec (14:00 horas / Zapping)

- Barcelona SC vs Universidad Católica (16:30 horas / Zapping)

Partidos de fútbol paraguayo

- Cerro Porteño vs Sportivo Ameliano (15:00 horas / Tigo Sports)

- Sportivo Trinidense vs Libertad (17:20 horas / Tigo Sports)

- Sportivo Luqueño vs Sportivo San Lorenzo (17:20 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol boliviano

- Nacional Potosí vs Bolívar (14:00 horas / Fútbol Canal)

- The Strongest vs Always Ready (16:15 horas / Fútbol Canal)

- Guabirá vs Oriente Petrolero (18:30 horas / Fútbol Canal)

Partidos de fútbol venezolano

- UCV FC vs Portuguesa FC (14:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Rayo Zuliano vs Caracas FC (14:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Academia Puerto Cabello vs Monagas SC (14:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Estudiantes Mérida vs Metropolitanos FC (14:30 horas / YouTube Liga FUTVE)