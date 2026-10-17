Said Palao intentó exponer a Patricio Parodi sobre su nueva saliente y él terminó recordándole la polémica fiesta en yate

Said Palao bromeó sobre las supuestas salientes de Patricio Parodi, pero el capitán respondió con una indirecta sobre la fiesta en yate. Esto es Guerra/ América TV

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Patricio Parodi respondió con una alusión a la polémica fiesta en yate de Said Palao después de que su compañero lo bromeara sobre una presunta nueva conquista chilena. El intercambio ocurrió en Esto es Guerra, donde ambos mantuvieron un cruce de comentarios sobre sus vidas sentimentales.

El capitán de los Guerreros fue consultado por sus planes para celebrar su cumpleaños durante el fin de semana. “Por mi cumpleaños no voy a hacer nada, pero voy a salir, como si fuera cualquier fin de semana”, aclaró Parodi ante las preguntas de Katia Palma y Mathías Brivio. Los conductores dijeron no creerle y sugirieron que quizá ya tenía planes con alguna saliente.

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Aunque intentó evitar detalles sobre su situación personal y negó esas versiones, Said Palao intervino para dejar entrever que Parodi estaría vinculado con una joven chilena. “Ya no tocan venezolanas ni brasileñas, ahora tocan chilenas”, dijo el esposo de Alejandra Baigorria.

El comentario provocó reacciones entre los presentes y dio pie a una pregunta directa de la voz en off de Esto es guerra. “¿(La celebración) será tierra o en mar?”, consultó, lo que generó risas en el estudio.

Parodi respondió de inmediato: “No sé, depende de Said”, en alusión a la fiesta en yate que protagonizó Palao meses atrás y que generó tensión en su matrimonio con Alejandra Baigorria.

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Patricio Parodi bromeó con polémica fiesta en yate. Captura: Magaly TV La Firme.

Patricio Parodi hace aclaración

En el detrás de cámaras, Patricio explicó que sus amistades provienen de distintos países y aseguró que esas relaciones son malinterpretadas desde que se encuentra soltero.

“Una cosa es que tengo amigos de distintas nacionalidades y otra cosa que lo vendan como que pase algo o tenga una novia o saliente de otro país cuando nada que ver”, sostuvo Patricio Parodi.

El guerrero también señaló que se ha acostumbrado a los comentarios y especulaciones que surgen sobre su situación sentimental. “Ya me acostumbré que cuando uno está soltero que me shipeen con todo el mundo”, añadió Patricio Parodi.

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El integrante de los Guerreros descartó que su cercanía con personas de otras nacionalidades implique un romance o una relación en curso. Parodi remarcó que sus vínculos sociales se han convertido en un motivo frecuente de bromas dentro y fuera del programa.

Patricio Parodi también fue relacionado con Roxana Molina

Las especulaciones sobre la vida amorosa de Patricio Parodi no solo se vincularon con una supuesta saliente venezolana. En los últimos días, el capitán de los Guerreros también fue relacionado con Roxana Molina tras participar con ella en una transmisión de EEG El React.

Durante ese espacio, ambos protagonizaron un reto de actuación que llamó la atención de los seguidores del programa. Parodi propuso jugar “nariz con nariz” con Roxana, luego de que surgieran bromas sobre la posibilidad de recrear una escena romántica que terminara en un beso.

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El reto no llegó a ese punto. Aunque Onelia Molina alentó la dinámica y empujó levemente la cabeza de Roxana hacia Parodi, ambos evitaron besarse. La escena quedó como una broma entre compañeros, aunque no descartaron repetir algún juego similar en el futuro.

Patricio Parodi asegura con no tiene ninguna relaicón con nadie. Captura de Tv - América TV.

El momento generó repercusión entre los seguidores del formato digital. La cercanía entre Patricio y Roxana llevó a que algunos usuarios especularan con un posible acercamiento, una versión que no fue confirmada por ninguno de los dos.

La broma entre Patricio Parodi y Roxana Molina continuó al día siguiente, cuando Paloma Fiuza se encontró con el capitán de los Guerreros y le preguntó directamente si se había besado con la actriz e influencer.

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“Patito, tan lindo, gracias. Oye, te vi chapando con Roxana, ¿es verdad?”, le dijo Fiuza al referirse a la transmisión en la que ambos jugaron “nariz con nariz”.

Parodi pidió que no se insistiera con el tema y acompañó a la excompetidora al set de EEG El React. El intercambio volvió a alimentar las bromas sobre una eventual relación, aunque las imágenes del reto mostraron que no hubo beso.