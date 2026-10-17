Perú

Bono de S/100 por trabajador irá para 144 mil microempresas: Fecha tentativa y requisitos

Gobierno tomó la medida por el impacto del alza del sueldo mínimo en octubre. Pero no irá para todos y no se extenderá más allá de este mes

empresarios de la pequeñas y mediana empresa en el Consejo Nacional de Trabajo
El sector empresarial buscaba que el aumento del sueldo mínimo se aplazara al 2027. - Crédito MTPE
Guardar

Este octubre ya rige el nuevo sueldo mínimo de S/1.230 y que hará que los sueldos que se pagan a fin de mes aumenten en S/100 (antes la remuneración mínima vital sea de S/1.130). Pero el gobierno prevé cierto impacto en las empresas más pequeñas.

Para eso, se ha planeado entregar un bono de S/100 por cada trabajador a las empresas que tengas de 2 a 10 empleados, las microempresas. Esto, solo por octubre, y con el fin de paliar el impacto del alza de la RMV.

PUBLICIDAD

Pero la fecha tentativa aún está como “finales de octubre” y el Gobierno no ha dado aún detalles de cómo se dará esta transferencia. Mientras, las empresas están a punto de prepara los pagos de fin de mes, que ya tendrán considerado esta nueva RMV.

Mano con billetes de 100 soles
La RMV subirá a S/1.230. Tu pago de octubre ya tendrá considerado este monto, si ganas menos. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Bonos para las microempresas

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba ya había indicado que este incremento del sueldo mínimo viene acompañado de un bono transitorio por única vez para las microempresas de 2 a 10 trabajadores que ganen el sueldo mínimo, los cuales suman aproximadamente unos 300 mil.

“Esta medida regiría para 300 mil trabajadores de la microempresa, las cuales totalizan más o menos 144,000”, indicó. Cálculos rápidos dan que en total lo desembolsado por el Estado sería de alrededor de S/30 millones.

PUBLICIDAD

Asimismo, el titular del MEF precisó que este apoyo de 100 soles se otorgará solo en octubre y a partir de noviembre ya lo paga directamente la empresa.

En un mensaje a la nación, la presidenta Keiko Fujimori detalla la decisión de aumentar el sueldo mínimo, destacando el respaldo unánime de sindicatos y el sector privado. Además, se otorgará un bono a las micro y pequeñas empresas para apoyar la medida. | Canal N

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que esta medida se efectuó desde el MEF en concordancia con las políticas de otros ministerios y la política general misma del Gobierno.

Por su parte, el titular del Ministerio de Trabajo precisó que estas micro y pequeñas empresas recibirán a finales de octubre el bono de S/ 100 por cada trabajador, como parte del acompañamiento dispuesto por el Gobierno para la implementación del nuevo monto de la remuneración mínima.

Alza de la RMV

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que “este es el momento correcto” para incrementar la Remuneración Mínima Vital (RMV), o sueldo mínimo, en un primer tramo de S/100 para elevarlo a S/1.230 a partir de octubre.

Captura de El Peruano del decreto del aumento del sueldo mínimo a S/1.300
Así se aplica la medida del aumento del sueldo mínimo a S/1.300. - Crédito Captura de El Peruano

“La presidenta de la república (Keiko Fujimori) anunció un aumento del sueldo mínimo en julio y hay que cumplir con la palabra”, subrayó en su participación durante la ceremonia de suscripción del decreto supremo que eleva el sueldo mínimo, en Palacio de Gobierno .

Asimismo, el ministro destacó que “hemos estudiado el tema y hemos decidido, como lo ha dicho el ministro de Trabajo, hacerlo en dos tramos, un primer tramo en octubre y un segundo tramo el próximo año después del fenómeno El Niño, hacia abril y mayo”.

Tres factores del aumento de RMV

En resumen, Cuba mencionó tres factores que justificarían el aumento del sueldo mínimo: el mejor momento del empleo, las expectativas favorables y la inflación (alza para proteger los salarios).

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori aprobó el aumento del sueldo mínimo. - Crédito Lino Chipana

“El mundo formal viene con nuevos empleos de manera afortunadamente positiva para el país”, subrayó el ministro Cuba.

Manifestó que, a su vez, las expectativas de contratación laboral están en sus máximos históricos de acuerdo a la encuesta que realiza el Banco Central de Reserva del Perú.

Añadió que la tercera razón es la inflación, la cual se encuentra en alrededor de 4% debido al impacto del incremento del precio internacional del petróleo. “Esta medida también protege que los salarios no se deterioren”, argumentó.

Temas Relacionados

Bono MYPESueldo MínimoAumento de Sueldo MínimoMEFperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados examen de admisión San Marcos 2027-I: LINK oficial de la prueba de este sábado 17 de octubre

Los postulantes que rindieron la evaluación este sábado pueden consultar sus resultados en el portal oficial de la Oficina Central de Admisión de San Marcos

Resultados examen de admisión San Marcos 2027-I: LINK oficial de la prueba de este sábado 17 de octubre

Taxista es asesinado a balazos en Cercado de Lima: sicario le disparó a quemarropa en la avenida Colonial

El ataque ocurrió luego de que la víctima dejara a sus pasajeros. Según testigos, el agresor descendió de un vehículo y abrió fuego contra el conductor.

Taxista es asesinado a balazos en Cercado de Lima: sicario le disparó a quemarropa en la avenida Colonial

Said Palao intentó exponer a Patricio Parodi sobre su nueva saliente y él terminó recordándole la polémica fiesta en yate

El capitán de los Guerreros negó tener una relación con una joven venezolana y respondió a las bromas de su compañero con una referencia a un episodio ocurrido en Argentina

Said Palao intentó exponer a Patricio Parodi sobre su nueva saliente y él terminó recordándole la polémica fiesta en yate

Obispo de Chiclayo confirma que continúan los preparativos para recibir al papa León XIV en Perú

La comisión de avanzada llegará la próxima semana a Chiclayo para revisar los detalles de la eventual visita del Santo Padre

Obispo de Chiclayo confirma que continúan los preparativos para recibir al papa León XIV en Perú

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘blanquimorados’ están ante una oportunidad ideal para seguir al alza. Al frente se ubicarán unos ‘albos’ muy alejados en la clasificación, aunque salvados, de momento, de caer en la franja del descenso

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Excongresista fujimorista reconoce que la bicameralidad está mal diseñada: “Es el resultado de Fuerza Popular y Perú Libre”

Excongresista fujimorista reconoce que la bicameralidad está mal diseñada: “Es el resultado de Fuerza Popular y Perú Libre”

Caso ‘Trvko’: Sala Penal de Enma Benavides decidirá si el caso pasa al Fuero Militar

¿Qué pasa si el Senado no vota a tiempo su dictamen de facultades? Esta es la radical solución de la Constitución

Resultados ONPE 2026: Estas son las cuatro regiones en donde ya se contabilizaron al 100% las actas electorales

Senado aún no define las facultades legislativas: Arturo Alegría afirma “que no existe una sanción” por incumplir plazos

ENTRETENIMIENTO

Said Palao intentó exponer a Patricio Parodi sobre su nueva saliente y él terminó recordándole la polémica fiesta en yate

Said Palao intentó exponer a Patricio Parodi sobre su nueva saliente y él terminó recordándole la polémica fiesta en yate

Flavia Laos y Luis Mateucci oficializan su romance tras semanas de viajes y salidas juntos: “Es la mejor mujer que tuve a mi lado”

Kiara Lozano, de Corazón Serrano, muestra cómo quedó tras someterse a intervención estética

Magaly Medina recuerda la sentencia que la llevó a prisión tras pedido de Jefferson Farfán: “Esperemos que esa terrible injusticia no se repita”

Mario Hart confiesa que se asustó por llamada de Korina Rivadeneira: pensó que le reclamaría por un vestido

DEPORTES

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 17 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 1 del torneo