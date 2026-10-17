Bono de S/100 por trabajador irá para 144 mil microempresas: Fecha tentativa y requisitos

El sector empresarial buscaba que el aumento del sueldo mínimo se aplazara al 2027. - Crédito MTPE

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Este octubre ya rige el nuevo sueldo mínimo de S/1.230 y que hará que los sueldos que se pagan a fin de mes aumenten en S/100 (antes la remuneración mínima vital sea de S/1.130). Pero el gobierno prevé cierto impacto en las empresas más pequeñas.

Para eso, se ha planeado entregar un bono de S/100 por cada trabajador a las empresas que tengas de 2 a 10 empleados, las microempresas. Esto, solo por octubre, y con el fin de paliar el impacto del alza de la RMV.

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Pero la fecha tentativa aún está como “finales de octubre” y el Gobierno no ha dado aún detalles de cómo se dará esta transferencia. Mientras, las empresas están a punto de prepara los pagos de fin de mes, que ya tendrán considerado esta nueva RMV.

La RMV subirá a S/1.230. Tu pago de octubre ya tendrá considerado este monto, si ganas menos. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Bonos para las microempresas

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba ya había indicado que este incremento del sueldo mínimo viene acompañado de un bono transitorio por única vez para las microempresas de 2 a 10 trabajadores que ganen el sueldo mínimo, los cuales suman aproximadamente unos 300 mil.

“Esta medida regiría para 300 mil trabajadores de la microempresa, las cuales totalizan más o menos 144,000”, indicó. Cálculos rápidos dan que en total lo desembolsado por el Estado sería de alrededor de S/30 millones.

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Asimismo, el titular del MEF precisó que este apoyo de 100 soles se otorgará solo en octubre y a partir de noviembre ya lo paga directamente la empresa.

En un mensaje a la nación, la presidenta Keiko Fujimori detalla la decisión de aumentar el sueldo mínimo, destacando el respaldo unánime de sindicatos y el sector privado. Además, se otorgará un bono a las micro y pequeñas empresas para apoyar la medida. | Canal N

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que esta medida se efectuó desde el MEF en concordancia con las políticas de otros ministerios y la política general misma del Gobierno.

Por su parte, el titular del Ministerio de Trabajo precisó que estas micro y pequeñas empresas recibirán a finales de octubre el bono de S/ 100 por cada trabajador, como parte del acompañamiento dispuesto por el Gobierno para la implementación del nuevo monto de la remuneración mínima.

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Alza de la RMV

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que “este es el momento correcto” para incrementar la Remuneración Mínima Vital (RMV), o sueldo mínimo, en un primer tramo de S/100 para elevarlo a S/1.230 a partir de octubre.

Así se aplica la medida del aumento del sueldo mínimo a S/1.300. - Crédito Captura de El Peruano

“La presidenta de la república (Keiko Fujimori) anunció un aumento del sueldo mínimo en julio y hay que cumplir con la palabra”, subrayó en su participación durante la ceremonia de suscripción del decreto supremo que eleva el sueldo mínimo, en Palacio de Gobierno .

Asimismo, el ministro destacó que “hemos estudiado el tema y hemos decidido, como lo ha dicho el ministro de Trabajo, hacerlo en dos tramos, un primer tramo en octubre y un segundo tramo el próximo año después del fenómeno El Niño, hacia abril y mayo”.

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Tres factores del aumento de RMV

En resumen, Cuba mencionó tres factores que justificarían el aumento del sueldo mínimo: el mejor momento del empleo, las expectativas favorables y la inflación (alza para proteger los salarios).

Keiko Fujimori aprobó el aumento del sueldo mínimo. - Crédito Lino Chipana

“El mundo formal viene con nuevos empleos de manera afortunadamente positiva para el país”, subrayó el ministro Cuba.

Manifestó que, a su vez, las expectativas de contratación laboral están en sus máximos históricos de acuerdo a la encuesta que realiza el Banco Central de Reserva del Perú.

Añadió que la tercera razón es la inflación, la cual se encuentra en alrededor de 4% debido al impacto del incremento del precio internacional del petróleo. “Esta medida también protege que los salarios no se deterioren”, argumentó.

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