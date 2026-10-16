Perú

Negocios en Perú: cómo verificar los pagos con QR y evitar errores al cobrar

Confirmar que el dinero haya ingresado, revisar las condiciones del servicio y mantener registros ordenados son medidas clave para reducir discrepancias en las ventas, especialmente en las entregas a domicilio y los cobros coordinados por redes sociales

Los códigos QR permiten agilizar los cobros, incluso en las entregas a domicilio, pero escanearlos no significa que el pago se haya procesado correctamente.
Los códigos QR permiten agilizar los cobros, incluso en las entregas a domicilio, pero escanearlos no significa que el pago se haya procesado correctamente. Foto: Más Finanzas
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Para los pequeños negocios que comercializan productos por redes sociales, coordinan pedidos por WhatsApp o realizan entregas a domicilio, recibir el pago es una parte fundamental de la operación. Los cobros digitales pueden simplificar este proceso, pero también requieren mecanismos de verificación que permitan confirmar el ingreso del dinero, registrar cada transacción y mantener actualizadas las cuentas del establecimiento.

El uso de códigos QR puede facilitar las operaciones, incluso cuando el cliente paga al recibir su pedido. Sin embargo, escanear el código no garantiza que la transacción haya sido completada. Por ello, los comercios necesitan establecer procedimientos para comprobar los pagos, vincularlos con las ventas y evitar diferencias entre los pedidos entregados y los ingresos registrados.

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¿Cómo verificar los pagos con QR en un negocio?

Cuando un repartidor entrega un producto, el comprador puede utilizar su teléfono para escanear el código QR e iniciar el pago mediante una solución compatible. El siguiente paso para el vendedor es comprobar que la operación figure como completada en el sistema correspondiente, antes de dar por recibido el dinero.

A continuación, el negocio debe registrar el ingreso, actualizar el estado del pedido y conservar la información necesaria para revisar sus movimientos. Este procedimiento ayuda a reducir los errores que pueden surgir cuando los cobros se anotan manualmente o se administran desde distintos canales de venta.

¿Qué deben evaluar los pequeños negocios al elegir un medio de pago?

La incorporación de herramientas digitales implica revisar las condiciones bajo las cuales se procesan las operaciones. Entre los aspectos que conviene considerar figuran las comisiones, los plazos para disponer de los fondos, la conectividad y la facilidad de uso para los clientes y los trabajadores.

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Adoptar soluciones digitales requiere evaluar las condiciones en las que se realizan los cobros.
Adoptar soluciones digitales requiere evaluar las condiciones en las que se realizan los cobros. Foto: Vaquita

También es necesario que el personal sepa diferenciar una transacción confirmada de una captura de pantalla o una notificación que no demuestra que el dinero haya ingresado. En los negocios que trabajan con varios repartidores o reciben pedidos por diferentes plataformas, mantener registros consistentes permite contrastar las ventas con los pagos recibidos al finalizar la jornada.

“En los pequeños negocios, cada cobro forma parte de una operación que debe quedar correctamente registrada. Incorporar medios digitales puede facilitar determinadas transacciones, pero es fundamental que el comercio tenga claridad sobre cómo verificar los pagos, controlar sus ingresos y conectar el proceso de cobro con la gestión de sus pedidos”, señaló Marcela Santiago, CEO y fundadora de TumiPay.

¿Qué establece la nueva regulación sobre los pagos en Perú?

El marco normativo peruano también contempla cambios para los servicios de pago. Mediante la Circular N.° 0026-2026-BCRP, publicada en el diario oficial El Peruano, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) aprobó el Reglamento del Servicio de Aceptación de Pagos, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2027.

La disposición establece reglas aplicables a los servicios de aceptación de pagos y recaudación de fondos de los comercios, incluidos distintos canales digitales. No obstante, su aprobación no implica que todas las micro y pequeñas empresas deban utilizar un código QR específico de TAPP. Las obligaciones correspondientes dependerán del alcance de la norma y de los actores comprendidos en ella.

Finanzas abiertas: qué propone el proyecto de la SBS

Otro cambio en evaluación es la propuesta normativa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para implementar un Sistema de Finanzas Abiertas. La entidad publicó un proyecto de Reglamento General y abrió un periodo para recibir comentarios del público hasta el 23 de octubre de 2026, según su comunicado oficial.

La SBS indicó que, pese a sus advertencias, las empresas siguieron atendiendo, recibiendo dinero y ofreciendo altos intereses.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) también impulsa una propuesta regulatoria para establecer un Sistema de Finanzas Abiertas. Foto: Google Maps

La iniciativa aborda el intercambio de información financiera, las funciones de los participantes y la administración del consentimiento de los usuarios. Aunque las finanzas abiertas no constituyen un sistema de pagos mediante QR, su desarrollo podría contribuir a una mayor conexión entre los servicios financieros, de acuerdo con las disposiciones que finalmente sean aprobadas.

La importancia de integrar los cobros con la gestión de las ventas

Para los comercios que venden por internet y distribuyen productos a domicilio, la herramienta de pago debe responder a las necesidades concretas de su actividad. La posibilidad de relacionar cada transacción con una venta permite consultar el estado de los cobros y llevar un seguimiento de los pedidos entregados y pendientes.

“Las soluciones de pago deben responder a la realidad operativa de cada negocio. Para una empresa que vende por internet y entrega productos a domicilio, por ejemplo, es importante que el cobro se integre con el registro de la venta y que exista información clara sobre el estado de cada transacción. La tecnología aporta valor cuando ayuda a resolver una necesidad concreta y facilita la gestión diaria”, agregó Santiago.

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