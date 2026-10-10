Perú emprende, pero le cuesta escalar: por qué pocas empresas logran dar el salto y crecer fuera del país

Casi 90.000 empresas nuevas en un trimestre, pero más de 62.000 cerraron: el muro que separa emprender de crecer en Perú

Guardar

En Perú se crean empresas todos los días. Convertirlas en compañías capaces de crecer sostenidamente, contratar más trabajadores, atraer inversión y competir fuera del país es una historia bastante más difícil.

Solo entre abril y junio de 2026 se crearon o reactivaron 89.846 empresas, mientras otras 62.835 cesaron sus actividades, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Las altas crecieron 1,3% frente al mismo trimestre de 2025, pero las bajas aumentaron 8,1%.

PUBLICIDAD

La distancia entre abrir un negocio y construir una empresa de mayor escala no responde, sin embargo, a una sola barrera. Capital, talento, mercado, gestión y políticas públicas forman parte de una combinación que cambia dependiendo de la etapa y características de cada compañía.

“Es una combinación de todo”, explicó a Infobae Perú Paloma Aramburú, managing director de Endeavor Perú. Para la ejecutiva, el punto de partida también está en el propio fundador: su capacidad para pensar en grande, rodearse del equipo adecuado y encontrar las capacidades que él mismo no necesariamente posee.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática reveló que miles de emprendimientos abrieron recientemente, aunque una gran cantidad de negocios debió cerrar sus puertas por falta de sostenibilidad comercial en el mercado nacional

No todas las empresas necesitan inversión para crecer

Una de las decisiones más sensibles aparece cuando el emprendimiento empieza a ganar tracción y necesita recursos para acelerar su expansión.

Levantar capital, explicó Aramburú, no debería convertirse en un objetivo por sí mismo. Hay empresas que pueden financiar su crecimiento con los ingresos que genera el propio negocio —una estrategia conocida como bootstrapping— mientras otras sí necesitan recurrir a inversionistas para dar el siguiente paso. La clave está en hacerlo en el momento adecuado y bajo condiciones que tengan sentido para la empresa.

PUBLICIDAD

El mercado de inversión también cambió después de los años de fuerte expansión del venture capital.

“Hoy en día los inversionistas sí buscan mayor rentabilidad, negocios que escalen, pero escalen de manera ordenada y dando resultados”, señaló Aramburú. La lógica, agregó, ya no pasa únicamente por captar grandes rondas y consumir rápidamente esos recursos, sino por demostrar que el dinero puede utilizarse eficientemente.

Según el diagnóstico de Endeavor, Perú tiene menos inversionistas locales que otros mercados de la región, aunque existe interés de capital extranjero por encontrar compañías peruanas con potencial de expansión. El desafío está también en conectar ambos lados: empresas atractivas para invertir y fondos dispuestos a acompañarlas.

PUBLICIDAD

Los emprendimientos pueden financiar su expansión con ingresos propios o acudir a fondos de inversión según la etapa en la que se encuentren.

¿Cómo saber si un emprendimiento realmente puede escalar?

Después de evaluar empresas de distintas industrias, Endeavor concentra su análisis en tres elementos: el emprendedor, el negocio y el momento en el que se encuentra la compañía.

En el fundador observan, entre otros aspectos, su capacidad para recibir retroalimentación, aprender y construir un equipo complementario. Del negocio analizan si existe una propuesta suficientemente diferenciada y escalable. Y el tercer punto es el timing: una empresa que recién empieza requiere indicadores distintos a otra que ya está lista para una expansión acelerada.

En etapas tempranas, la facturación puede no ser todavía la principal señal. Pesan más el potencial de la solución y las capacidades del equipo fundador. Cuando una compañía está cerca de escalar, los ingresos y la tracción adquirida pasan a ser mucho más relevantes.

PUBLICIDAD

Aramburú puso como referencia que la mediana global de facturación de los emprendedores que ingresan a la red de Endeavor ronda los US$10 millones, lo que permite dimensionar la diferencia entre un emprendimiento que empieza a encontrar mercado y otro que ya puede tener un impacto económico considerable.

La organización señala en sus criterios de selección que trabaja con scaleups que ya validaron sus productos y se encuentran en un punto de inflexión de crecimiento; la mayoría de postulantes factura entre US$500.000 y US$10 millones anuales.

Las compañías deben estudiar el mercado y las diferencias culturales antes de internacionalizarse. (Foto: Agencia Andina)

Del error rápido a la internacionalización

Crecer tampoco implica acertar siempre. Entre las características que Aramburú observa en los emprendedores que consiguen avanzar está la capacidad de detectar rápidamente un error, aprender de él y modificar la estrategia, en lugar de quedar paralizados ante un primer fracaso.

PUBLICIDAD

La expansión hacia otros mercados exige otra capa de preparación. Antes de ingresar a una nueva ciudad o país, una empresa necesita entender si existe espacio para su producto, cómo funciona ese mercado y qué diferencias culturales o comerciales pueden modificar la forma de operar.

Pero internacionalizarse no necesariamente debe ocurrir de inmediato. Algunas compañías todavía pueden encontrar suficiente margen de crecimiento dentro de Perú antes de cruzar fronteras.

Aramburú considera además que el país tiene ventajas capaces de generar negocios con propuestas difíciles de replicar, entre ellas la actividad minera, el agro, la biodiversidad y la ubicación geográfica. Parte de la oportunidad, sostuvo, consiste en desarrollar soluciones alrededor de esas industrias y conectar a las startups con grandes compañías que ya tienen necesidades concretas por resolver.

PUBLICIDAD

Sectores como lel agro y la biodiversidad ofrecen ventajas competitivas para el desarrollo de empresas en Perú.

Qué tendría que cambiar para generar más empresas grandes

Si Perú quisiera multiplicar durante los próximos años el número de compañías capaces de alcanzar una escala relevante, la respuesta tampoco estaría únicamente en entregar más financiamiento.

Aramburú plantea una articulación entre academia, empresas, inversionistas y Estado. Desde las universidades, considera necesario que más jóvenes vean el emprendimiento como una alternativa profesional y reciban herramientas para dirigir un negocio. Desde el sector público, señala que existen experiencias internacionales donde incentivos y políticas específicas han permitido generar mejores condiciones para crear y hacer crecer empresas.

Las grandes compañías también pueden jugar un papel: abrir sus problemas y necesidades a empresas más jóvenes les permite a estas últimas probar soluciones con clientes de mayor tamaño, generar ingresos y ganar experiencia para escalar.

PUBLICIDAD

“Al final es cómo articulamos todas estas partes”, resumió la ejecutiva.

La alianza entre universidades, el Estado y las grandes empresas fomenta la creación de compañías de mayor tamaño.

Experiencia Endeavor 2026 reúne emprendedores, inversores y mentores en Lima

Parte de esa discusión llegará a Lima el próximo 14 de octubre con Experiencia Endeavor 2026, encuentro que proyecta reunir a más de 1.000 asistentes y más de 20 speakers y mentores en el Centro de Convenciones de Lima. La agenda contempla conversaciones sobre inteligencia artificial, escalabilidad, liderazgo, finanzas e innovación, además de espacios en los que compañías del programa Scale Up presentarán sus propuestas.

La actividad se desarrollará en el marco de la Perú Tech Week y tendrá también mesas de trabajo y espacios de conexión entre emprendedores, ejecutivos e inversionistas. Más que el evento en sí, ese cruce resume uno de los puntos planteados por Aramburú durante la entrevista: para que aparezcan más empresas capaces de crecer desde Perú, el capital, el talento y las oportunidades de mercado tienen que encontrarse antes de que el negocio se quede pequeño.

PUBLICIDAD

El encuentro Experiencia Endeavor 2026 reunirá a más de 1.000 asistentes en Lima durante la Perú Tech Week.