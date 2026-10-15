Jefe del Comando Sur de EEUU llega a Perú para fortalecer la cooperación militar contra el narcotráfico y la minería ilegal

Jefe de Comando Sur de EE.UU. visita Perú para reforzar la lucha contra "narcoterroristas". (Foto: Mindef)

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El Perú y Estados Unidos buscan fortalecer su cooperación militar frente al narcotráfico y el crimen organizado transnacional. El comandante del Comando Sur estadounidense, general Francis L. Donovan, llegó al país este miércoles 14 de octubre y desarrolló una agenda de trabajo con autoridades peruanas que incluyó una visita a instalaciones militares en la región Loreto, una zona estratégica por su ubicación fronteriza con Colombia, Brasil y Ecuador.

El encuentro contó con la participación del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Augusto Briceño Valdivia; y el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro. Según informó el Ministerio de Defensa, las conversaciones permitieron identificar oportunidades de colaboración frente a amenazas que afectan a ambos países.

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La agenda incluyó el intercambio de experiencias en inteligencia militar, el desarrollo de ejercicios bilaterales y la coordinación de acciones frente a organizaciones criminales que operan a través de las fronteras. Estas iniciativas se enmarcan en la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C) y en la reciente incorporación peruana al Escudo de las Américas, impulsado por Washington.

Cooperación contra el narcotráfico en Loreto y el VRAEM

Como parte de las actividades oficiales, Donovan, Belaúnde y Navarro se trasladaron a bordo de una aeronave militar estadounidense Bell-Boeing V-22 Osprey hasta la instalación militar de El Estrecho, ubicada en la frontera con Colombia.

Posteriormente, la delegación visitó el Comando Unificado del Putumayo y Mariscal Castilla (CU PUMA), situado en el cuartel Alfredo Vargas Guerra, en Iquitos. Esta zona de la Amazonía peruana enfrenta amenazas vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y la presencia de organizaciones criminales transfronterizas.

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La región Loreto constituye uno de los principales escenarios de las operaciones contra el crimen organizado transfronterizo. En septiembre, el Ministerio de Defensa advirtió sobre la presencia de organizaciones criminales como el Comando Vermelho, de origen brasileño, y otras estructuras que operan en las zonas limítrofes. Las Fuerzas Armadas mantienen operaciones en el río Putumayo, donde enfrentan actividades vinculadas al tráfico de drogas y otras economías ilícitas.

La agenda también incluyó al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde las fuerzas peruanas desarrollan operaciones contra el narcotráfico y los remanentes de Sendero Luminoso. El Ministerio de Defensa señaló que la reunión permitió sentar las bases para ampliar la cooperación frente a las redes narcoterroristas que operan en ese territorio.

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“Esta alianza nos permitirá también contar con información de inteligencia para hacer frente al crimen organizado que ocasiona muertes, extorsiones, trata de personas, entre otros delitos a los cuales venimos haciendo frente desde el Comando Unificado”, expresó Belaúnde.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, se reunió en Iquitos con el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, y el comandante del Comando Sur de ese país, general Francis L. Donovan. (Foto: Mindef)

Perú y su participación en el Escudo de las Américas

La visita de Donovan se produce poco más de un mes después de que el Gobierno peruano anunciara su incorporación al Escudo de las Américas, la iniciativa de seguridad promovida por el presidente estadounidense Donald Trump para coordinar acciones regionales contra los carteles del narcotráfico.

El anuncio fue realizado el 10 de septiembre por la presidenta Keiko Fujimori, durante la visita a Lima del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. En aquella oportunidad, el Ejecutivo señaló que la participación peruana permitiría agilizar el intercambio de información de inteligencia y fortalecer la cooperación frente a organizaciones criminales que operan a través de las fronteras.

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El Escudo de las Américas está estrechamente vinculado con la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C), mecanismo de cooperación militar y de seguridad impulsado por Washington.

Estados Unidos amplía su despliegue militar en América Latina, según The New York Times

La visita del comandante del Comando Sur a Perú coincide con una ampliación de la presencia militar estadounidense en América Latina como parte de la estrategia del Pentágono contra el narcotráfico.

Según una investigación publicada este miércoles 14 de octubre por The New York Times, Estados Unidos comenzó a desplegar efectivos de un batallón de aproximadamente 600 soldados de la 10.ª División de Montaña hacia Panamá, donde realizarán entrenamientos en la selva. Posteriormente, parte de estas tropas participará en ejercicios con fuerzas locales de Colombia y Honduras.

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El diario estadounidense señala que algunos militares también podrían brindar apoyo a unidades de Operaciones Especiales que asesoran a fuerzas de países aliados en intervenciones contra presuntos narcotraficantes.

La investigación revela, además, que el Pentágono trasladó drones MQ-9 Reaper desde África hacia Colombia y Ecuador, en el marco de la expansión de sus capacidades militares en la región.

En el caso peruano, las autoridades han informado sobre cooperación, inteligencia y ejercicios bilaterales, pero no han anunciado el despliegue de tropas en Perú ni nuevas operaciones de combate estadounidenses dentro del territorio nacional.

Por su parte, el ministro Rafael Belaúnde señaló, durante la visita de Donovan, que la alianza con Estados Unidos contribuirá a mejorar el acceso a información de inteligencia para enfrentar al crimen organizado, incluidos delitos como la extorsión y la trata de personas, frente a los cuales el Gobierno peruano viene desarrollando acciones mediante el Comando Unificado.

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