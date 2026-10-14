Perú

Los consumidores industriales del gas no quieren que TGP se quede en el Perú sin antes pagar sus culpas

La Asociación de Consumidores del Gas exigió al Gobierno corregir las fallas de la filial de EIG como requisito previo a evaluar la extensión de su concesión

SNI - industrias - horno - GLP
Una deflagración en el distrito cusqueño de Megantoni interrumpió el abastecimiento de gas natural durante casi dos semanas.
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La Asociación de Consumidores del Gas en el Perú (ACG) pidió al Gobierno que exija a Transportadora de Gas del Perú (TGP) corregir las fallas detectadas en el sistema de transporte de Camisea antes de evaluar una extensión de su contrato de concesión.

El gremio también planteó que el eventual Ramal Sur y la futura operación del gasoducto se adjudiquen mediante concursos internacionales.

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Choque entre consumidores y transportistas por el gas natural

La organización representa a usuarios industriales y generadores que consumen gas natural, entre ellos Alicorp, Cerámica Lima, Cerámica San Lorenzo, Sudamericana de Fibras, Owens Illinois, Backus, Unacem, Kallpa Generación y Orygen.

Su presidente es Roberto Santiváñez. El grupo retomó actividad en 2025 tras más de una década sin presencia en el debate energético.

El pronunciamiento fue emitido seis meses después de la interrupción del transporte de gas desde Camisea. La emergencia comenzó el 1 de marzo tras una deflagración en el kilómetro 43 del ducto, en el distrito de Megantoni, Cusco.

TGP - gas natural
TGP planteó una adenda para ampliar por diez años su concesión y obtener la adjudicación directa del Ramal Sur.

La falla redujo de forma drástica el volumen transportado y afectó durante cerca de dos semanas el abastecimiento para generación eléctrica, industrias, estaciones de gas natural vehicular y otros usuarios.

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La ACG sostiene que la empresa -pese a sus coordinaciones con el Ministerio de Energía y Minas- no ha presentado medidas suficientes para corregir las causas que dejaron expuesto al sistema.

Según el gremio, los informes del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y de la Contraloría General de la República identificaron incumplimientos en las obligaciones de disponibilidad, flujo y capacidad de respuesta.

Osinergmin y Contraloría reportan incumplimiento en contratos del gas

El contrato de concesión, recuerda, exige que el sistema de transporte mantenga una disponibilidad anual de 99%. También establece que la infraestructura debe contar con capacidad de respaldo, redundancia y procedimientos de mantenimiento que permitan evitar interrupciones no programadas.

Osinergmin concluyó que TGP no entregó el flujo suficiente para atender la demanda máxima diaria entre el 1 y el 13 de marzo. La interrupción también dejó la disponibilidad del sistema por debajo del nivel previsto en el contrato, de acuerdo con los informes remitidos al Ministerio de Energía y Minas.

El gremio cuestionó que se incluyan nuevos cargos tarifarios por infraestructura de respaldo que ya fue pagada durante veinte años. REUTERS/Enrique Castro-Mendivil
El gremio cuestionó que se incluyan nuevos cargos tarifarios por infraestructura de respaldo que ya fue pagada durante veinte años. REUTERS/Enrique Castro-Mendivil

La Contraloría, por su parte, advirtió que el ministerio demoró la evaluación de las eventuales penalidades vinculadas al incidente. El órgano de control señaló que TGP no formalizó dentro del plazo contractual una solicitud para que el evento fuera considerado un caso de fuerza mayor. Esa definición resulta relevante para establecer responsabilidades y la posible aplicación de sanciones.

El gremio de consumidores cuestionó que, mientras continúan pendientes medidas correctivas, TGP proponga una adenda para ampliar por 10 años su concesión monopólica. La iniciativa incluiría la adjudicación directa del Ramal Sur, un proyecto valorizado en S/ 7 mil millones, según la asociación.

Tener redundancia no es aprovechar el gas que queda sobrando en el tubo

La ACG afirma que la propuesta trasladaría riesgos al Estado y a los usuarios. Entre sus observaciones, señala que el nuevo proyecto tendría rentabilidad garantizada y plazos flexibles, con una parte significativa de los riesgos de retraso a cargo del sector público.

También objeta que una extensión permitiría mantener cobros por infraestructura que, a juicio de la asociación, ya fue remunerada a través de las tarifas pagadas durante las últimas dos décadas. El grupo rechaza además que las inversiones futuras en redundancia y respaldo sean incorporadas como nuevos cargos tarifarios.

TGP - gas natural
EIG es una firma de inversión en energía e infraestructura con sede en Estados Unidos. En diciembre de 2025, vehículos administrados por EIG adquirieron el 49,87% de TGP.

“Durante 20 años hemos venido pagando una tarifa que incluye todas las inversiones y gastos que deben asegurar la disponibilidad” del sistema, sostuvo la organización en su comunicado.

La asociación pidió al Ejecutivo exigir un plan de inversiones para asegurar la continuidad del servicio y evitar una nueva crisis de abastecimiento. Además, propuso licitar de manera competitiva el Ramal Sur y la próxima concesión del sistema de transporte de Camisea, cuyo contrato vigente tiene un plazo definido.

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