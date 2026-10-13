Fenómeno El Niño pone a prueba al Perú: Indeci ensayará simulación ante un desastre de gran magnitud

Indeci anunció la fecha en que empezarían las lluvias por el Fenómeno El Niño. (Foto: Andina)

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) realizará el martes 20 de octubre una simulación nacional para ensayar la respuesta estatal ante un desastre de gran magnitud vinculado al Fenómeno El Niño 2026-2027.

La actividad se desarrollará entre las 08:00 y las 14:00 y pondrá a prueba el mecanismo de asistencia humanitaria internacional, según la Resolución Jefatural N.° 000293-2026-INDECI/JEF publicada en el diario oficial El Peruano.

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No habrá evacuación de la población ni desplazamiento hacia zonas seguras durante esta jornada. El ejercicio recreará la coordinación que exigiría el ingreso de ayuda externa cuando una emergencia supera la capacidad de respuesta disponible en el país.

La finalidad es revisar cómo las instituciones activan procedimientos, comparten información, reciben suministros y organizan su traslado hasta las áreas afectadas. En ese escenario, la simulación ante desastre por El Niño funcionará como una prueba de coordinación entre autoridades, operadores y organizaciones humanitarias convocadas oficialmente.

El Instituto Nacional de Defensa Civil convocó a la Presidencia del Consejo de Ministros y a los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior, Salud, Transportes y Comunicaciones, Economía y Finanzas, y Desarrollo Agrario y Riego.

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También participarán el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, los centros de operaciones de los sectores convocados, el Gobierno Regional del Callao y la Red Humanitaria Nacional. La relación incluye entidades con funciones en aduanas, aviación, migraciones, salud y control sanitario nacional.

La resolución establece que la participación de los tres niveles de gobierno es obligatoria dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Indeci evaluará la articulación operativa ante un escenario que demande recursos procedentes del exterior, desde el arribo de la ayuda hasta su entrega en los territorios definidos por la emergencia.

La lista de instituciones incorpora a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Corpac, la Dirección General de Aeronáutica Civil, Migraciones, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, el CDC Perú y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria.

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El ejercicio permitirá detectar brechas en los protocolos y definir correcciones antes de una emergencia real. También revisará la comunicación entre los sectores, la disponibilidad de recursos y los procedimientos para canalizar donaciones, equipos y personal.

La gestión del riesgo de desastres requiere que cada entidad conozca sus responsabilidades y mantenga coordinación con los gobiernos regionales y locales ante lluvias, inundaciones u otros eventos asociados al fenómeno climático previsto.

Simulacro Nacional Multipeligro del 13 de octubre dejará pautas para la preparación familiar

El simulacro institucional del 20 de octubre será distinto del III Simulacro Nacional Multipeligro convocado para este martes 13 de octubre a las 20:00. Esa actividad involucra a la población y propone ejercicios prácticos frente a sismos, lluvias intensas y otros peligros definidos por cada gobierno regional.

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En Lima Metropolitana y el Callao, la práctica considera un sismo y sus riesgos asociados. En otras regiones, los escenarios podrán variar según las amenazas priorizadas por las autoridades.

Como parte de ese recordatorio, Indeci recomienda que cada familia prepare un Plan Familiar de Emergencia y defina zonas seguras, puntos de reunión, medios de comunicación y responsabilidades. La entidad plantea la secuencia I-U-E-A-O para identificar riesgos, ubicar rutas, elaborar un mapa familiar, asignar tareas y organizar la participación vecinal. También aconseja contar con una Mochila para Emergencias y una Caja de Reserva antes de una eventual alerta.