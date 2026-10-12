Perú

Sismo en Lima: temblor de magnitud 4,3 sacudió Lima en la madrugada de HOY lunes 12 de octubre

El Instituto Geofísico del Perú localizó el foco a 41 kilómetros al suroeste de San Vicente y señaló una profundidad de 42 kilómetros, dentro del rango intermedio, según su reporte técnico

Un sismo de magnitud 4,3 sacudió la costa de Cañete en la madrugada de este lunes
Un sismo de magnitud 4,3 sacudió la costa de Cañete en la madrugada de este lunes
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 4,3 en la madrugada de este lunes frente a la costa de la provincia de Cañete, en el departamento de Lima. El movimiento telúrico se produjo a las 04:57:21, hora local, según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0732 difundido por el Centro Sismológico Nacional (Censis).

El epicentro se ubicó a 41 kilómetros al suroeste de San Vicente de Cañete, capital de la provincia homónima, con coordenadas de latitud -13,30 y longitud -76,69. La profundidad del foco sísmico alcanzó los 42 kilómetros, una cifra que el IGP clasifica dentro del rango de sismos intermedios.

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Un mapa de Perú con pines rojos y líneas amarillas, una radio portátil, una linterna encendida, una libreta, y una mano con el logo del IGP.
Una mano sostiene el logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre un mapa físico de Perú que señala zonas costeras, ciudades principales y líneas de falla tectónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la escala de Mercalli Modificada, el instituto estimó una intensidad de III a IV en San Vicente de Cañete, lo que corresponde a un movimiento perceptible por la mayoría de los habitantes en interiores, con posible oscilación de objetos colgantes y vibración de ventanas.

Hasta el momento, las autoridades locales de Defensa Civil no reportaron víctimas ni daños materiales asociados al evento. El IGP mantiene el monitoreo permanente de la zona a través de su red de estaciones sismológicas distribuidas en la costa central del país.

Mapa impreso de Perú sobre una mesa, con círculos rojos de epicentros, el logotipo del IGP y una mano que señala una región con un bolígrafo.
Un mapa del Instituto Geofísico del Perú señala los epicentros de sismos recientes registrados en Lima, Ucayali, Callao y Moquegua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad sísmica en la costa central y sur se mantuvo elevada durante octubre

El sismo de Cañete se suma a una secuencia de eventos telúricos registrados en la costa peruana durante los últimos días. El domingo, un movimiento de magnitud 5,1 se sintió en Arequipa, con epicentro a 16 kilómetros al suroeste de Quilca, horas después de otro sismo de magnitud 4,5 en la región Ica, también situada en el litoral sur.

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Ese mismo fin de semana, el IGP reportó un sismo adicional de magnitud 3,5 cerca de Camaná, en Arequipa, que elevó a 727 los movimientos telúricos registrados en Perú durante este año. La cifra refleja la condición del país como una de las zonas de mayor actividad sísmica del continente, debido a su ubicación sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico.

Mapa satelital de Perú con la costa en el lado izquierdo, tres puntos rojos en las regiones de Lima y Junín, logo del IGP y fecha 23 de julio de 2026.
Un mapa satelital de Perú muestra las regiones de Lima y Junín con puntos rojos que señalan epicentros de sismos, registrados por el Instituto Geofísico del Perú el 23 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima concentra uno de los escenarios de mayor riesgo sísmico del país

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) elaboró un escenario de referencia para Lima y Callao que calcula en más de siete millones la cantidad de personas expuestas a un riesgo muy alto ante un eventual sismo de gran magnitud acompañado de tsunami. El análisis incluyó a 43 distritos de Lima y siete del Callao.

Según precisó ese organismo, la estimación constituye una herramienta de planificación y no una predicción sobre la fecha o las consecuencias exactas de un futuro sismo. El Reglamento Nacional de Edificaciones, a través de la norma técnica E.030, establece los criterios de diseño sismorresistente que deben cumplir las construcciones en el país, actualizados durante este año.

La aguja de un sismógrafo traza líneas sobre un tambor de papel frente a una pantalla con el mapa satelital de una costa.
Un sismógrafo del Instituto Geofísico del Perú registra la actividad telúrica en papel mientras un monitor muestra el mapa de la costa del Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IGP recomienda mantener los protocolos de prevención vigentes

El instituto reiteró su recomendación de revisar los planes familiares de emergencia y de identificar zonas seguras dentro de las viviendas ante la ocurrencia de sismos de mediana intensidad como el registrado en Cañete. La entidad subrayó que, tras cada movimiento telúrico, corresponde verificar la presencia de personas heridas y solicitar asistencia si resulta necesario.

El Censis continúa el análisis de las réplicas que pudieran producirse en las horas posteriores al sismo de magnitud 4,3. El IGP difunde sus reportes de manera inmediata a través de sus canales oficiales, con los datos técnicos de cada evento registrado en el territorio nacional.

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