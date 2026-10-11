PNP interviene a dos presuntas bandas criminales en Lima: dos sujetos fueron abatidos y se incautaron armas y municiones

La PNP intervino en Villa El Salvador y en el cruce de las avenidas Canta Callao y Alisos durante la madrugada del 10 de octubre.

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La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a dos presuntas organizaciones criminales durante la madrugada del sábado 10 de octubre en Lima. Las acciones permitieron detener a tres personas e incautar armas de fuego y municiones en dos puntos de la capital.

Las intervenciones ocurrieron en Villa El Salvador y en el cruce de las avenidas Canta Callao y Alisos. En ambos casos, los agentes policiales se enfrentaron a sujetos vinculados con las investigaciones, con un saldo de dos personas abatidas y otras dos heridas por proyectiles de arma de fuego.

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El primer operativo se relacionó con el asalto y robo de un vehículo ocurrido la noche del viernes 9 de octubre, a la altura del peaje de Villa. La intervención policial permitió identificar a dos presuntos integrantes de la banda denominada “Los Malditos de la Panamericana”.

La segunda acción se desarrolló en la zona de Canta Callao y Alisos, donde los efectivos detuvieron a un presunto integrante de “Los Chukis de Huandoy”. En este punto también se registró un enfrentamiento armado y el decomiso de pistolas, cargadores y municiones.

Dos detenidos tras el operativo en Villa El Salvador

Dos presuntas bandas criminales enfrentan operativos de la PNP en Lima: hubo muertos, heridos y decomiso de armas y municiones.

La primera intervención se ejecutó a las 2:32 a. m. del sábado 10 de octubre en Villa El Salvador, luego del robo de un vehículo registrado la noche anterior en las inmediaciones del peaje de Villa.

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De acuerdo con la información policial, los agentes desarticularon a la presunta banda criminal “Los Malditos de la Panamericana” y detuvieron a dos de sus supuestos integrantes.

Durante el operativo, un sujeto cuya identidad no fue establecida resultó abatido. Otros dos hombres sufrieron heridas por proyectiles de arma de fuego: José Enrique Solórzano Cedeño, de 34 años, de nacionalidad venezolana, y Wilfredo Martínez Cedeño, de 23 años, de nacionalidad peruana.

Los efectivos también incautaron una pistola Glock calibre .380, localizada debajo del asiento del copiloto del vehículo intervenido. El arma quedó como parte de las evidencias vinculadas con las diligencias policiales.

Un detenido y un abatido en el cruce de Canta Callao y Alisos

La segunda intervención permitió desarticular a la presunta organización criminal “Los Chukis de Huandoy”, en el cruce de las avenidas Canta Callao y Alisos.

Durante la operación, la Policía detuvo a Dervin Gonzales Hernández, de 25 años, de nacionalidad venezolana. En el mismo lugar, otro sujeto cuya identidad no fue establecida resultó abatido tras un enfrentamiento con el personal policial.

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Los agentes incautaron una pistola marca Bersa, modelo Thunder, calibre .380, abastecida con tres municiones. Además, decomisaron dos cargadores de fusil AKM que contenían un total de 40 municiones.

El caso quedó a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Los Olivos, dependencia encargada de las diligencias correspondientes.

Armas y municiones quedaron bajo investigación policial

- Pistolas y municiones de fusil AKM incautadas: así fueron los operativos de la PNP que terminaron con dos sujetos abatidos en Lima.

Los dos operativos permitieron retirar de circulación las armas y municiones incautadas durante las intervenciones. En Villa El Salvador, los agentes encontraron una pistola Glock calibre .380; en el segundo punto, decomisaron una Bersa Thunder del mismo calibre y dos cargadores de fusil AKM con 40 municiones.

Las acciones se desarrollaron en el marco del Comando Unificado de la Policía Nacional del Perú, como parte de las intervenciones contra presuntas organizaciones delictivas en Lima.

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Las diligencias incluyen las investigaciones sobre el robo del vehículo registrado el viernes 9 de octubre, la participación de los detenidos y las circunstancias de los enfrentamientos en los que dos sujetos perdieron la vida y otros dos resultaron heridos.