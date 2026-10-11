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Papa León XIV: ¿puede viajar en avión tras una cirugía pulmonar? Esto explican los especialistas

La Santa Sede evaluará el aire acondicionado de los aviones y los cambios de temperatura antes de confirmar el itinerario de Robert Prevost en Sudamérica

El Arzobispado de Lima pidió oraciones por la recuperación del papa
El Arzobispado de Lima pidió oraciones por la recuperación del papa| Foto: Arzobispado de Lima
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El papa León XIV anunció este domingo que será operado en los próximos días para extirpar un nódulo pulmonar detectado en una fase inicial, un procedimiento que pone bajo evaluación su viaje apostólico a Perú, Uruguay y Argentina, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre. El pontífice, de 71 años, comunicó la noticia tras el Ángelus en la Plaza de San Pedro y explicó que los médicos hallaron la lesión en un control reciente, “en una fase muy inicial y bien localizada”.

La intervención se realizará en el Hospital Gemelli de Roma, centro médico de referencia para los pontífices, y según precisó el portavoz vaticano Matteo Bruni, la hospitalización posterior tendrá una duración estimada de una semana. La Santa Sede no informó cambios en la agenda del viaje, aunque reconoció que la decisión final dependerá de la evolución clínica del Papa tras la cirugía.

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¿Por qué volar representa un riesgo?

Especialistas consultados por distintos medios coincidieron en que el principal obstáculo para viajar no está relacionado con la condición física general del paciente, sino con los efectos de la presión atmosférica sobre el pulmón intervenido. El médico clínico Ramiro Heredia explicó en la señal argentina C5N que “el problema de tomar un vuelo tras esta cirugía es por el cambio de las presiones y que se pueda juntar aire entre las pleuras, no por su condición física”.

Según Heredia, tras una cirugía de este tipo los pacientes suelen permanecer con un tubo de drenaje pleural entre uno y tres días, y la internación puede extenderse entre cinco y siete días. La restricción para volar podría extenderse entre dos y seis semanas, un plazo que dependerá de la técnica quirúrgica utilizada y de la evolución posterior del paciente.

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El papa León XIV celebra una misa en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el jueves 8 de octubre de 2026, con motivo de la inauguración anual del curso académico de las universidades pontificias, acto que reúne a las 22 instituciones pontificias de Roma y a muchas otras de todo el mundo. (AP Foto/Gregorio Borgia)
El papa León XIV celebra una misa en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el jueves 8 de octubre de 2026, con motivo de la inauguración anual del curso académico de las universidades pontificias, acto que reúne a las 22 instituciones pontificias de Roma y a muchas otras de todo el mundo. (AP Foto/Gregorio Borgia)

Cirugía mínimamente invasiva

El médico peruano Elmer Huerta señaló en RPP que las técnicas actuales permiten realizar cirugías mínimamente invasivas, mediante una pequeña abertura entre las costillas, sin necesidad de las incisiones amplias que antes se utilizaban. “En el mundo, incluso en el Perú, ya no se hacen las incisiones grandes que se llaman toracostomía. Ahora se hace cirugía robótica mínimamente invasiva”, explicó el especialista.

De acuerdo con Huerta, si la intervención se limita a extraer el nódulo y el tejido circundante, la recuperación podría tomar entre dos y tres semanas. En cambio, si fuera necesario retirar un segmento o un lóbulo pulmonar completo, el proceso de recuperación se prolongaría más allá de ese plazo. El especialista agregó que el 95% de los nódulos pulmonares son benignos, mientras que solo el 5% restante corresponde a lesiones cancerosas.

Cusco abre sus puertas al papa León XIV con un pedido de paz y cercanía con los más pobres| Foto: Vatican News (Composición Infobae Perú)
Cusco abre sus puertas al papa León XIV con un pedido de paz y cercanía con los más pobres| Foto: Vatican News (Composición Infobae Perú)

Vaticano evalúa otros factores para el viaje

De acuerdo con fuentes vaticanas citadas por RPP Noticias, la evaluación del viaje apostólico no se limitará al tiempo de recuperación quirúrgica, sino que también tomará en cuenta “el desplazamiento intercontinental, el aire acondicionado de los aviones y los cambios de temperatura” en los tres países que forman parte del recorrido.

La doctora Annalisa Bilotta, del Salvator Mundi International Hospital de Roma, expresó optimismo sobre la posibilidad de que el Papa cumpla con el itinerario previsto. “A diferencia de Francisco, el papa León es más joven, goza de buena salud y practica deportes, así que creo que esto no debería impedirle realizar el viaje.”, declaró la especialista a America Magazine.

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