Perú

Efemérides del 10 de octubre: Conoce los hechos que marcaron la historia del Perú

Desde Lima hasta Pimentel, la fecha reúne aniversarios institucionales y trayectorias vinculadas con la atención materna, la resistencia durante el conflicto bélico y las tradiciones musicales

Un libro abierto de obstetricia con fonendoscopio, una bandera peruana, medallas y una partitura sobre una mesa de madera.
Diversos elementos simbólicos de Perú, como un tratado de obstetricia, una partitura de música criolla y una bandera nacional, conmemoran efemérides del 10 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El 10 de octubre concentra en Perú una serie de hechos ligados a la salud, la vida institucional, la historia militar y la música criolla. La fecha recuerda la creación de la Casa de la Maternidad y Escuela de Partos en 1826, antecedente de la formación profesional de quienes asistían los nacimientos, y también coincide con los aniversarios y fallecimientos de figuras que dejaron huella en distintos ámbitos del país.

La conmemoración del Día Nacional de la Obstetra está vinculada con una decisión adoptada durante los primeros años de la República. El 10 de octubre de 1826, el presidente Andrés de Santa Cruz dispuso la creación de la Casa de la Maternidad y Escuela de Partos en Lima. La iniciativa estableció una institución dedicada a la atención de las mujeres durante el parto y a la preparación de personal especializado.

PUBLICIDAD

La dirección de la nueva escuela quedó a cargo de la obstetra francesa Benita Paulina Cadeau de Fessel, quien impulsó métodos de enseñanza para la asistencia materna. La atención de los partos existía en el territorio peruano desde las sociedades preincaicas, a través de conocimientos transmitidos entre generaciones. La apertura de una escuela formal en la capital incorporó esa tarea al proceso de organización sanitaria y educativa de la República.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Casa de la Maternidad abrió una etapa de formación profesional en Lima

La creación de la Casa de la Maternidad y Escuela de Partos respondió a la necesidad de brindar atención a mujeres con menores recursos y de formar a nuevas especialistas. Con el paso de las décadas, la obstetricia adquirió un papel definido dentro de los servicios de salud. La fecha del 10 de octubre quedó asociada a ese proceso y al reconocimiento de una profesión vinculada con el cuidado de la gestación, el parto y el puerperio.

PUBLICIDAD

El calendario histórico de la jornada también incluye la fundación del Club de la Unión, ocurrida el 10 de octubre de 1868. La asociación civil nació con el propósito de reunir a integrantes de la élite limeña en un espacio de sociabilidad, debate y encuentros institucionales. Su primer presidente fue Enrique de Armero, quien encabezó la organización durante sus primeros años de actividad.

Edificio de piedra ocre con la bandera peruana en el techo, una torre con reloj y una placa grabada junto a la puerta principal.
El edificio del Club de la Unión, fundado en 1868 y declarado Patrimonio Cultural de la Nación, se ubica en el centro histórico de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución tiene su sede frente a la Plaza Mayor de Lima, dentro del conjunto arquitectónico del Centro Histórico. El edificio actual fue inaugurado en 1942 y recibió la declaratoria de Patrimonio Monumental de la Nación. La construcción conserva una relación directa con el entorno urbano de la plaza y con inmuebles que forman parte de la historia política e institucional de la capital peruana.

Vista panorámica de una plaza iluminada al atardecer con una fuente central, una catedral con dos campanarios y edificios históricos alrededor, palmeras y personas
La Plaza Mayor de Lima se ilumina al atardecer, mostrando la Catedral y su fuente monumental frente a los edificios coloniales.

Tres militares vinculados con la defensa y la política del Perú murieron un 10 de octubre

La fecha reúne además episodios relacionados con la Guerra del Pacífico y sus consecuencias. El coronel José Agustín Bedoya, nacido el 5 de mayo de 1826 en Ica, participó en la Batalla del Callao. Durante la Campaña de la Breña asumió tareas de organización de fuerzas peruanas frente a la ocupación chilena, en un escenario de resistencia que se extendió por varias regiones del país.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 10 octubre
El coronel José Agustín Bedoya, héroe de la Breña, murió en 1881 dejando un legado de patriotismo y resistencia frente a la invasión chilena durante la Guerra del Pacífico. (BNP)

Bedoya continuó con la formación de batallones para enfrentar a las tropas invasoras. Murió el 10 de octubre de 1881 en Huacho, a causa de un ataque cardíaco. Su actuación quedó ligada a los esfuerzos por reagrupar contingentes militares después de las derrotas sufridas por Perú durante las primeras etapas del conflicto. La formación de tropas para la resistencia figura entre los principales aspectos de su trayectoria.

Andrés Avelino Cáceres – Guerra del Pacífico – Perú – noticias – historias – 9 noviembre
Figura clave en la historia nacional, Cáceres lideró la defensa militar y la reconstrucción tras la Guerra del Pacífico, consolidando su legado como referente de perseverancia y liderazgo en momentos críticos para el país (Obra del pintor Nicolás Palas, año 1894)

El 10 de octubre de 1923 falleció Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, militar y político considerado héroe nacional por su liderazgo en la Campaña de la Breña. Tras la guerra, fundó el Partido Constitucional y ocupó la Presidencia de la República en dos períodos. Su trayectoria política estuvo atravesada por la reconstrucción económica del país y por la controversia alrededor del Contrato Grace, firmado para reorganizar la deuda externa peruana.

Manos sostienen una flor roja frente a una placa de mármol con la inscripción Perú, junto a una partitura y la bandera peruana.
Unas manos colocan un clavel rojo junto a una placa conmemorativa de mármol grabada con la palabra Perú sobre un muro de piedra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eloy Ureta y Carlos Ramírez Montalvo completan las efemérides de la jornada

Otro militar asociado con esta fecha es Eloy Gaspar Ureta Montehermoso, quien murió el 10 de octubre de 1965 en Madrid, España, a los 72 años. Sus restos fueron trasladados posteriormente a Perú y permanecen en el Cementerio Presbítero Matías Maestro. Ureta tuvo actividad política y militar durante una etapa de tensiones internas y conflictos fronterizos en el país.

Ureta fue reconocido por su participación en la Revolución de Trujillo y por comandar las fuerzas peruanas en la guerra peruano-ecuatoriana de 1941. Su desempeño durante ese enfrentamiento derivó en el otorgamiento del rango honorífico de Gran Mariscal del Perú. La distinción lo ubicó entre los mandos militares con mayor reconocimiento formal dentro de la historia republicana peruana.

Efemérides - historias - Perú – 9 octubre
Eloy Gaspar Ureta Montehermoso fue nombrado Gran Mariscal del Perú. (UPP)

La música criolla también tiene una referencia en el 10 de octubre. El compositor Carlos Ramírez Montalvo murió en 1927, a los 70 años, en Pimentel, Lambayeque. Entre sus obras se encuentran las marineras “La Veguera” y “El Limari”. “La Veguera”, compuesta a comienzos del siglo XX, alcanzó mayor difusión a través de interpretaciones del conjunto Fiesta Criolla y pasó a integrar el repertorio de composiciones recordadas dentro de la tradición musical peruana.

Temas Relacionados

EfeméridesEfemérides en PerúDía Nacional de la ObstetraAndrés de Santa CruzPlaza Mayor de LimaAndrés Avelino Cáceres Dorregarayperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Miss Grand International 2026 EN VIVO: Perú ingresó al Top 25 y Zuliet Seminario sigue en carrera por la corona desde Tailandia

Zuliet Seminario representa al Perú en la final del Miss Grand International 2026, que se transmitirá en vivo este sábado 10 de octubre desde Tailandia.

Miss Grand International 2026 EN VIVO: Perú ingresó al Top 25 y Zuliet Seminario sigue en carrera por la corona desde Tailandia

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La ‘bicolor’ y la ‘verdeamarela’ se citan por un lugar en la Copa del Mundo y en la final del certamen. El equipo nacional llega invicto y buscará consolidar el gran nivel exhibido ante la potencia mundial

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Mototaxista es asesinado delante de sus hijas en SJL: Policía encontró ocho casquillos de bala

El homicidio se produjo en medio de las presuntas amenazas y extorsiones contra la asociación de mototaxistas en la que trabajaba Pariona Vargas

Mototaxista es asesinado delante de sus hijas en SJL: Policía encontró ocho casquillos de bala

BCRP: “El TC acotó el uso del retiro AFP a situaciones extraordinarias”

Un nuevo retiro de AFP se ha planteado por la llega del fenómeno El Niño. Si bien al BCRP aún no se le ha solicitado su opinión en el Congreso, reafirman su postura en contra

BCRP: “El TC acotó el uso del retiro AFP a situaciones extraordinarias”

Partidos de hoy, sábado 10 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada está imperdible: Universitario chocará con Melgar, Perú buscará su pase a la final frente Brasil por el Sudamericano Sub 19 de vóley, Barcelona y Real Madrid tendrán acción en LaLiga, respectivamente

Partidos de hoy, sábado 10 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El JNE decidirá hoy la fecha final para la segunda vuelta en regiones

El JNE decidirá hoy la fecha final para la segunda vuelta en regiones

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Piden al JEE declarar nula la elección en Lima por el caso de Rafael López Aliaga

PJ admite demanda para anular la candidatura de Rafael López Aliaga por reelección encubierta

Keiko Fujimori invitará a Nayib Bukele a visitar el Perú durante su viaje oficial a El Salvador

ENTRETENIMIENTO

Miss Grand International 2026 EN VIVO: Perú ingresó al Top 25 y Zuliet Seminario sigue en carrera por la corona desde Tailandia

Miss Grand International 2026 EN VIVO: Perú ingresó al Top 25 y Zuliet Seminario sigue en carrera por la corona desde Tailandia

Magaly Medina no pudo contener las lágrimas tras triste confesión de Maricarmen Marín

Army Chile pide intervención ante denuncias de acoso a BTS en Perú: “Les exigimos que actúen”

Preocupación en Corea del Sur por la seguridad de BTS en Perú: aseguran que hubo una “grave invasión a la privacidad” frente a su hotel

Fan de BTS que lleva 23 años internada en el hospital pide recibir mensaje del grupo coreano: “Quiero que ellos sepan de mi existencia”

DEPORTES

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Partidos de hoy, sábado 10 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Universitario vs Melgar HOY: partidazo en el Monumental por el Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Perú vs Brasil HOY: semifinal por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Universitario vs Sancor Seguros Vôlei Londrina 3-2: resumen del triunfazo ‘crema’ en la Noche de las Pumas 2026