Efemérides del 10 de octubre: Conoce los hechos que marcaron la historia del Perú

Diversos elementos simbólicos de Perú, como un tratado de obstetricia, una partitura de música criolla y una bandera nacional, conmemoran efemérides del 10 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 10 de octubre concentra en Perú una serie de hechos ligados a la salud, la vida institucional, la historia militar y la música criolla. La fecha recuerda la creación de la Casa de la Maternidad y Escuela de Partos en 1826, antecedente de la formación profesional de quienes asistían los nacimientos, y también coincide con los aniversarios y fallecimientos de figuras que dejaron huella en distintos ámbitos del país.

La conmemoración del Día Nacional de la Obstetra está vinculada con una decisión adoptada durante los primeros años de la República. El 10 de octubre de 1826, el presidente Andrés de Santa Cruz dispuso la creación de la Casa de la Maternidad y Escuela de Partos en Lima. La iniciativa estableció una institución dedicada a la atención de las mujeres durante el parto y a la preparación de personal especializado.

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La dirección de la nueva escuela quedó a cargo de la obstetra francesa Benita Paulina Cadeau de Fessel, quien impulsó métodos de enseñanza para la asistencia materna. La atención de los partos existía en el territorio peruano desde las sociedades preincaicas, a través de conocimientos transmitidos entre generaciones. La apertura de una escuela formal en la capital incorporó esa tarea al proceso de organización sanitaria y educativa de la República.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Casa de la Maternidad abrió una etapa de formación profesional en Lima

La creación de la Casa de la Maternidad y Escuela de Partos respondió a la necesidad de brindar atención a mujeres con menores recursos y de formar a nuevas especialistas. Con el paso de las décadas, la obstetricia adquirió un papel definido dentro de los servicios de salud. La fecha del 10 de octubre quedó asociada a ese proceso y al reconocimiento de una profesión vinculada con el cuidado de la gestación, el parto y el puerperio.

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El calendario histórico de la jornada también incluye la fundación del Club de la Unión, ocurrida el 10 de octubre de 1868. La asociación civil nació con el propósito de reunir a integrantes de la élite limeña en un espacio de sociabilidad, debate y encuentros institucionales. Su primer presidente fue Enrique de Armero, quien encabezó la organización durante sus primeros años de actividad.

El edificio del Club de la Unión, fundado en 1868 y declarado Patrimonio Cultural de la Nación, se ubica en el centro histórico de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución tiene su sede frente a la Plaza Mayor de Lima, dentro del conjunto arquitectónico del Centro Histórico. El edificio actual fue inaugurado en 1942 y recibió la declaratoria de Patrimonio Monumental de la Nación. La construcción conserva una relación directa con el entorno urbano de la plaza y con inmuebles que forman parte de la historia política e institucional de la capital peruana.

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La Plaza Mayor de Lima se ilumina al atardecer, mostrando la Catedral y su fuente monumental frente a los edificios coloniales.

Tres militares vinculados con la defensa y la política del Perú murieron un 10 de octubre

La fecha reúne además episodios relacionados con la Guerra del Pacífico y sus consecuencias. El coronel José Agustín Bedoya, nacido el 5 de mayo de 1826 en Ica, participó en la Batalla del Callao. Durante la Campaña de la Breña asumió tareas de organización de fuerzas peruanas frente a la ocupación chilena, en un escenario de resistencia que se extendió por varias regiones del país.

El coronel José Agustín Bedoya, héroe de la Breña, murió en 1881 dejando un legado de patriotismo y resistencia frente a la invasión chilena durante la Guerra del Pacífico. (BNP)

Bedoya continuó con la formación de batallones para enfrentar a las tropas invasoras. Murió el 10 de octubre de 1881 en Huacho, a causa de un ataque cardíaco. Su actuación quedó ligada a los esfuerzos por reagrupar contingentes militares después de las derrotas sufridas por Perú durante las primeras etapas del conflicto. La formación de tropas para la resistencia figura entre los principales aspectos de su trayectoria.

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Figura clave en la historia nacional, Cáceres lideró la defensa militar y la reconstrucción tras la Guerra del Pacífico, consolidando su legado como referente de perseverancia y liderazgo en momentos críticos para el país (Obra del pintor Nicolás Palas, año 1894)

El 10 de octubre de 1923 falleció Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, militar y político considerado héroe nacional por su liderazgo en la Campaña de la Breña. Tras la guerra, fundó el Partido Constitucional y ocupó la Presidencia de la República en dos períodos. Su trayectoria política estuvo atravesada por la reconstrucción económica del país y por la controversia alrededor del Contrato Grace, firmado para reorganizar la deuda externa peruana.

Unas manos colocan un clavel rojo junto a una placa conmemorativa de mármol grabada con la palabra Perú sobre un muro de piedra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eloy Ureta y Carlos Ramírez Montalvo completan las efemérides de la jornada

Otro militar asociado con esta fecha es Eloy Gaspar Ureta Montehermoso, quien murió el 10 de octubre de 1965 en Madrid, España, a los 72 años. Sus restos fueron trasladados posteriormente a Perú y permanecen en el Cementerio Presbítero Matías Maestro. Ureta tuvo actividad política y militar durante una etapa de tensiones internas y conflictos fronterizos en el país.

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Ureta fue reconocido por su participación en la Revolución de Trujillo y por comandar las fuerzas peruanas en la guerra peruano-ecuatoriana de 1941. Su desempeño durante ese enfrentamiento derivó en el otorgamiento del rango honorífico de Gran Mariscal del Perú. La distinción lo ubicó entre los mandos militares con mayor reconocimiento formal dentro de la historia republicana peruana.

Eloy Gaspar Ureta Montehermoso fue nombrado Gran Mariscal del Perú. (UPP)

La música criolla también tiene una referencia en el 10 de octubre. El compositor Carlos Ramírez Montalvo murió en 1927, a los 70 años, en Pimentel, Lambayeque. Entre sus obras se encuentran las marineras “La Veguera” y “El Limari”. “La Veguera”, compuesta a comienzos del siglo XX, alcanzó mayor difusión a través de interpretaciones del conjunto Fiesta Criolla y pasó a integrar el repertorio de composiciones recordadas dentro de la tradición musical peruana.

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