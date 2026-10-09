Piura: hallan cerca de 200 kilos de explosivos almacenados sin autorización en un inmueble

Las operaciones, impulsadas por el Ministerio del Interior a través de la Sucamec, buscan reforzar la fiscalización y prevenir el desvío de armas, municiones y explosivos hacia actividades ilícitas - Créditos: Mininter.

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La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) incautó 29 armas de fuego y aproximadamente 198 kilos de material explosivo durante una serie de operativos realizados en Ayacucho y Piura. Las intervenciones se ejecutaron tras detectar irregularidades en establecimientos que almacenaban armamento y en un inmueble donde se guardaban insumos utilizados para la perforación de pozos petroleros sin la autorización correspondiente.

Las acciones se desarrollaron en el marco de la estrategia del Ministerio del Interior para anticiparse al crimen, reforzar la fiscalización y recuperar el control territorial. Según la información difundida, las autoridades retiraron los materiales que permanecían fuera de las condiciones exigidas para su autorización, custodia y almacenamiento, debido al riesgo que podían representar para la seguridad pública.

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En San Juan Bautista, Ayacucho, los fiscalizadores decomisaron 23 armas de un establecimiento cuya autorización había vencido y que incumplía los requisitos establecidos para resguardar este tipo de material. El inventario incluyó 17 pistolas, cuatro revólveres y dos carabinas.

La intervención permitió retirar el armamento de un local que ya no contaba con los permisos vigentes para operar bajo las condiciones requeridas. La fiscalización de estos espacios busca evitar que las armas permanezcan en circulación sin las garantías necesarias de control y seguridad.

En San Juan Bautista, Ayacucho, las autoridades decomisaron 23 armas de un establecimiento cuya autorización estaba vencida y que incumplía las condiciones de custodia - Créditos: Mininter.

Seis armas retiradas a una empresa de vigilancia en Piura

En Paita, Piura, la Sucamec incautó otras seis armas de fuego pertenecientes a una empresa de vigilancia privada que no cumplía los requisitos exigidos para brindar servicios de seguridad con armamento. Entre los objetos decomisados había cuatro escopetas y dos carabinas.

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El superintendente nacional de la entidad, Eswin Alexander Manay Guerrero, sostuvo que estas operaciones responden al compromiso de la gestión del ministro del Interior, César Astudillo, de intensificar la supervisión a escala nacional y reducir los espacios que podrían favorecer las actividades delictivas.

“Nuestra prioridad es fortalecer el control para contribuir a la lucha frontal contra la inseguridad y proteger a la ciudadanía. Cada arma que retiramos de una situación irregular reduce el riesgo de que pueda ser desviada o utilizada para fines ilícitos”, manifestó el funcionario.

La autoridad remarcó así la importancia de verificar que los establecimientos y las compañías dedicadas a la vigilancia privada cumplan las disposiciones correspondientes para mantener armas bajo su responsabilidad.

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En Paita, Piura, la Sucamec retiró seis armas de una empresa de vigilancia privada que no cumplía los requisitos para prestar servicios de seguridad con armamento - Créditos: Mininter.

Intervienen inmueble con 198 kilos de explosivos en Talara Alta

En otra operación, desarrollada en Talara Alta, Piura, la Sucamec intervino un inmueble junto con el Ministerio Público y unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP). En el lugar se almacenaban aproximadamente 198 kilos de material explosivo que habían sido trasladados desde Loreto sin contar con el permiso requerido.

Los insumos estaban destinados a la perforación de pozos petroleros. Sin embargo, al encontrarse en un espacio no autorizado, las autoridades dispusieron su retiro inmediato debido al peligro asociado con su almacenamiento en condiciones que no cumplían las exigencias de seguridad.

Las intervenciones forman parte de las medidas impulsadas por el Ministerio del Interior, mediante la Sucamec, para reforzar la supervisión sobre armas, municiones y explosivos de uso civil. El objetivo es prevenir su desvío hacia actividades ilícitas y reducir los riesgos derivados de la tenencia o conservación irregular de estos materiales.

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