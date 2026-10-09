Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, viernes 9 de octubre de 2026

Un surtidor de combustible marca un precio de 16.89 para el diésel B5 junto a las tarifas de otros carburantes en una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los precios de los combustibles pueden presentar diferencias relevantes entre estaciones de servicio de Lima este viernes 9 de octubre. En la consulta general de la plataforma Facilito, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el diésel B5 S-50 UV mostró una diferencia de hasta S/ 4,54 por galón entre el valor más bajo y el más alto informado por los grifos.

El diésel B5 registró la mayor diferencia de precios entre los productos consultados

El diésel B5 S-50 UV se ofreció desde S/ 23,45 hasta S/ 27,99 por galón, según la información disponible en la plataforma. La brecha de S/ 4,54 por galón puede incidir en el presupuesto de quienes utilizan vehículos de carga, unidades de transporte de pasajeros o autos que recorren largas distancias durante la jornada.

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El precio final de una carga depende de la cantidad de combustible requerida. Un vehículo que compra 20 galones de diésel B5 puede encontrar una diferencia de S/ 90,80 entre abastecerse al menor precio revisado y hacerlo al valor más alto. Esa comparación debe incluir el trayecto necesario hasta el establecimiento, porque un recorrido más extenso puede reducir o eliminar el ahorro previsto.

Una estación de servicio en Lima exhibe las tarifas de diversos combustibles junto a un panel digital con el logotipo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular tuvo una brecha de S/ 3 por galón en Lima

El gasohol regular se ubicó entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón, con una diferencia de S/ 3. Para una carga de 12 galones, elegir el precio más bajo en vez del más alto puede representar un ahorro de S/ 36, siempre que el grifo se encuentre a una distancia razonable del punto de partida.

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El gasohol premium presentó un rango más amplio. Las tarifas declaradas partieron de S/ 21,29 y llegaron hasta S/ 26,19 por galón. Antes de dirigirse a una estación con una cotización menor, resulta necesario considerar el tráfico, los desvíos, el combustible utilizado durante el traslado y la disponibilidad del producto en el surtidor.

Gasohol regular: entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón

Gasohol premium: entre S/ 21,29 y S/ 26,19 por galón

Diésel B5 S-50 UV: entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón

Mayor diferencia detectada: S/ 4,54 por galón en diésel B5 S-50 UV

Ahorro estimado en 12 galones de gasohol regular: S/ 36 entre el menor y el mayor valor consultado

Un mapa de Lima señala la disponibilidad de combustibles como gasohol, GLP, GNV y diésel en varios distritos de la capital peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador y Carabayllo figuraron entre los distritos con tarifas iniciales menores

La revisión por distritos muestra que los precios no son uniformes dentro de Lima. En Villa El Salvador, el gasohol regular apareció desde S/ 20,09 por galón, mientras que el gasohol premium tuvo registros desde S/ 21,39. Estos montos corresponden a establecimientos específicos y no representan un precio único para toda la jurisdicción.

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En Los Olivos, el gasohol regular fue declarado desde S/ 20,48 por galón. En San Juan de Lurigancho, el mismo producto se encontró desde S/ 20,65. Para el gasohol premium, una de las referencias iniciales más bajas estuvo en San Miguel, donde el valor comenzó en S/ 21,99 por galón.

Un surtidor de combustible en Lima expone las tarifas por galón de gasohol regular, premium, diésel y GLP con los distintivos de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 también presentó diferencias según la ubicación del grifo. En Comas hubo registros desde S/ 24,10 por galón; en Carabayllo, desde S/ 23,29; y en el Rímac, desde S/ 24,94. Un valor menor puede resultar menos conveniente si el conductor necesita atravesar zonas con congestión o recorrer varios kilómetros adicionales.

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Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 20,09 y gasohol premium desde S/ 21,39

Los Olivos: gasohol regular desde S/ 20,48

San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 20,65

San Miguel: gasohol premium desde S/ 21,99

Comas: diésel B5 desde S/ 24,10

Carabayllo: diésel B5 desde S/ 23,29

Rímac: diésel B5 desde S/ 24,94

Una mano sostiene un teléfono móvil con la aplicación de Osinergmin frente a un panel de precios de combustibles en una estación de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se despacha por metro cúbico y el GLP vehicular por galón

Los conductores que usan GNV deben considerar que este combustible se comercializa por metro cúbico, a diferencia de los gasoholes, el diésel y el GLP vehicular, cuyos precios se expresan por galón. Esa distinción impide comparar de forma directa los montos por unidad y exige seleccionar el producto exacto antes de iniciar la búsqueda.

La plataforma de Osinergmin permite verificar los grifos que cuentan con GNV o GLP vehicular, aunque no todos los establecimientos ofrecen los cuatro productos. La disponibilidad puede modificarse durante el día, por lo que conviene actualizar la búsqueda poco antes de salir y comprobar que el local figure como operativo.

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Los resultados incluyen la ubicación del establecimiento, los combustibles declarados, el precio por unidad y la condición del grifo. El usuario puede ordenar la lista por distancia o por tarifa, una opción útil para calcular si la diferencia de precio compensa el recorrido adicional.

Cuatro surtidores de GNV, GLP, diésel y gasohol integran una composición sobre el control y la consulta de precios de combustibles a cargo de Osinergmin y Facilito en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué revisar antes de cargar combustible en una estación de servicio

La consulta de precios resulta más útil cuando se combina con una revisión de las condiciones de venta. Un precio publicado durante la mañana puede cambiar horas después, y un establecimiento con una tarifa competitiva puede no contar con el producto requerido al momento de la llegada.

La pantalla digital de un surtidor en Lima señala los precios de la gasolina, el diésel y el GLP junto con la identificación de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de abastecer el vehículo, los usuarios pueden comprobar los siguientes puntos:

Que el grifo aparezca como operativo en Facilito

Que el combustible requerido esté disponible

Que el monto indicado en la plataforma coincida con el precio del surtidor

Que el ahorro previsto no se pierda por la distancia, el tráfico o los desvíos

Que el tipo de combustible corresponda a las especificaciones del vehículo

Que la búsqueda se actualice si transcurrieron varias horas desde la primera consulta

Una aplicación móvil permite consultar los precios de los combustibles frente a un cartel de Osinergmin en una estación de servicio en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasto mensual en combustible también depende del rendimiento de cada vehículo. La presión adecuada de los neumáticos, el mantenimiento de filtros e inyectores, el peso transportado y la forma de conducción influyen en el consumo. Planificar las rutas y evitar aceleraciones bruscas puede reducir la cantidad necesaria para cada trayecto.

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