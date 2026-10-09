Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 9 de octubre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 3,5 durante la madrugada del 8 de octubre, con epicentro a 6 kilómetros al norte de Huambo, en Caylloma, Arequipa

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo sísmico continuo a nivel nacional para brindar información técnica inmediata a la población y a las autoridades de gestión del riesgo. En esta cobertura en vivo te presentamos el reporte oficial en tiempo real con los últimos movimientos telúricos registrados, detallando la magnitud, el epicentro y la profundidad focal en las distintas regiones del país.

Debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el Perú experimenta una constante actividad tectónica producto de la fricción entre placas y fallas locales. Sigue en directo las actualizaciones emitidas por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), junto con las principales medidas de prevención, pautas de seguridad y recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ante cualquier eventualidad.

Imagen satelital de Perú con borde blanco, un punto rojo en la zona sur y el logotipo del Instituto Geofísico del Perú.
Un mapa satelital del Instituto Geofísico del Perú delimita el territorio peruano y marca un punto rojo sobre la región de Arequipa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
12:12 hsHoy

IGP registró un sismo de magnitud 4.2 en Aplao, Arequipa

El país latinoamericano tiene un largo historial de sismos devastadores que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 4.2 este viernes 9 de octubre con epicentro en la ciudad de Aplao, en la provincia de Castilla del departamento de Arequipa.

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11:59 hsHoy

Sismo en Arequipa

Un sismo de magnitud 4,2 se registró a las 05:55 del 9 de octubre en la región de Arequipa, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo como referencia un punto situado a 33 kilómetros al sureste de Aplao, en la provincia de Castilla.

El evento sísmico se produjo a una profundidad de 107 kilómetros, de acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional. La ubicación del epicentro correspondió a las coordenadas de latitud -16,27 y longitud -72,26.

11:58 hsHoy

Temblor en Amazonas

Un sismo de magnitud 3,7 se registró a las 00:16 del 9 de octubre en la región de Amazonas, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 28 kilómetros al noroeste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 15 kilómetros y alcanzó una intensidad de entre II y III en Santa María de Nieva, según el reporte del Centro Sismológico Nacional.

06:43 hsHoy

El sismo de magnitud 3,5 se registró al norte de Huambo, en Caylloma

De acuerdo con la información técnica difundida por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro del jueves 8 de octubre se localizó en las coordenadas -15,68 de latitud y -72,09 de longitud. La intensidad fue de nivel II-III en Huambo, una escala que puede percibirse levemente dentro de viviendas y otros inmuebles.

Pantalla con el logo del Instituto Geofísico del Perú, gráficas de ondas y un mapa sísmico ante una ciudad con casas de teja y montañas.
Una pantalla del Instituto Geofísico del Perú muestra datos sismográficos y la ubicación de un epicentro sobre una ciudad andina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profundidad focal de 14 kilómetros permite clasificar el evento como superficial. Este tipo de movimientos suele sentirse con mayor claridad en las localidades cercanas al epicentro, aunque la percepción puede variar según el tipo de suelo, las características de las edificaciones y la distancia desde el punto de origen.

El IGP mantiene una vigilancia permanente de la actividad sísmica en el país y publica información sobre la hora, magnitud, profundidad y ubicación referencial de cada evento. Perú se encuentra en una zona de actividad telúrica vinculada con la interacción de la placa de Nazca y la placa Sudamericana, que origina movimientos de distinta intensidad en la costa, la sierra y la selva.

Fachada de piedra blanca con bordes terracota, una puerta de madera abierta, macetas rotas en el suelo y un volcán al fondo.
Una vivienda de sillar en Arequipa presenta macetas rotas en la acera y una lámpara inclinada tras registrarse un sismo leve con el volcán Misti al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:22 hsHoy

Cada familia debe definir rutas de evacuación y un punto de encuentro

La preparación ante un sismo empieza antes de una emergencia. Las familias deben conocer por dónde evacuar, establecer un punto de encuentro fuera de la vivienda y asignar tareas a cada integrante. Estas decisiones ayudan a reducir confusiones si el movimiento obliga a salir del inmueble.

También conviene identificar las zonas seguras dentro de la casa, la oficina o el centro educativo. Deben ser espacios alejados de ventanas, espejos, estanterías, lámparas, muebles altos y objetos suspendidos que puedan desprenderse durante un evento sísmico.

Mujer con antifaz en el suelo, sostiene un bastón blanco; paredes agrietadas, ventana, estantería con libros, mesa caída, lámpara, libros esparcidos.
El reconocimiento previo de rutas de evacuación, escaleras, zonas seguras y puntos de encuentro facilita una respuesta más autónoma ante un terremoto - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planificación debe contemplar las necesidades de niños, adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas y mascotas. Cada integrante debe saber qué hacer si se encuentra solo o separado de los demás al momento de un movimiento telúrico.

  • Definir rutas de evacuación que no estén obstruidas.
  • Elegir un punto de encuentro fuera de la vivienda.
  • Identificar zonas seguras lejos de vidrios y objetos que puedan caer.
  • Asignar responsabilidades para asistir a menores, adultos mayores o personas que requieran apoyo.
  • Mantener libres los pasillos, puertas y escaleras de la vivienda.
Personas de espaldas caminan por un pasillo con carteles verdes de salida de emergencia y descienden por unas escaleras.
Varias personas descienden por las escaleras de emergencia de un edificio siguiendo las rutas de evacuación marcadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:46 hsHoy

Sismo en Amazonas

Un sismo de magnitud 3,7 se registró a las 00:16 del viernes 9 de octubre, con epicentro a 28 kilómetros al noroeste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 15 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en Santa María de Nieva, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

05:45 hsHoy

La mochila de emergencia debe tener suministros para las primeras 24 horas

La mochila de emergencia debe ubicarse en un lugar accesible y contener artículos que permitan afrontar las primeras 24 horas posteriores a un sismo u otro desastre. Su contenido resulta útil ante eventuales cortes de agua, electricidad, comunicaciones o transporte.

Cada hogar debe adaptar sus provisiones según la cantidad de personas que lo integran y sus necesidades particulares. Quienes necesitan medicación permanente, elementos de movilidad, lentes, audífonos o insumos para bebés deben incorporarlos dentro de la mochila o tenerlos preparados en un sitio cercano.

Mochila roja abierta con agua embotellada, latas, botiquín, radio, linterna, ropa doblada, dinero y cuadernos sobre un suelo de madera.
Una mochila de emergencia abierta reúne suministros básicos como agua, latas de comida, botiquín, linterna y radio para la preparación familiar ante desastres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos deben revisarse con frecuencia para reemplazar alimentos vencidos, pilas descargadas, medicamentos que ya no estén vigentes y materiales deteriorados. La preparación previa evita búsquedas apresuradas durante una situación de emergencia.

  • Agua potable y alimentos no perecibles.
  • Linterna, radio portátil, pilas y batería externa para teléfono.
  • Botiquín con gasas, vendas, antiséptico y medicamentos personales.
  • Mascarillas, artículos de higiene, manta o ropa abrigada y silbato.
  • Documentos de identidad, llaves, dinero en efectivo de baja denominación y teléfonos de emergencia dentro de una bolsa impermeable.
  • Pañales, fórmula, ropa de recambio y otros artículos para bebés.
  • Recetas médicas, lentes, audífonos, bastones y recursos para mascotas.
Infografía con ilustraciones de una familia, mapas, plano de vivienda, válvulas, mochila de emergencia y textos explicativos.
Una infografía de Infobae detalla las medidas de organización familiar y prevención en el hogar previas al Simulacro Nacional del sábado 19 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:24 hsHoy

Durante el movimiento se debe priorizar la protección personal

Cuando comienza un sismo, la prioridad es evitar lesiones por la caída de objetos o el desprendimiento de elementos de la estructura. Las personas que estén dentro de una edificación deben conservar la calma, alejarse de los vidrios y ubicarse en las áreas seguras previamente identificadas.

No se deben utilizar ascensores durante el movimiento ni en los minutos posteriores. Si la salida es necesaria, la evacuación corresponde una vez que el sismo haya terminado y solo por escaleras que no presenten daños, cables expuestos, fugas de gas u otros peligros visibles.

Una familia camina hacia una puerta abierta por un pasillo con flechas verdes junto a un área con mochilas de emergencia y mantas.
Una familia evacúa una vivienda en Perú por una ruta señalizada durante un simulacro de prevención ante sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vía pública, se recomienda alejarse de fachadas, postes, carteles, puentes y tendidos eléctricos. Los conductores deben detener sus vehículos en un lugar seguro, sin bloquear caminos de evacuación y sin estacionar debajo de pasos elevados, árboles o cables.

  • Mantener la calma y protegerse en una zona segura.
  • Alejarse de ventanas, espejos, lámparas y muebles altos.
  • No usar ascensores.
  • Evacuar por las escaleras tras el movimiento, si la ruta no presenta riesgos.
  • Apartarse de postes, muros, carteles y cables cuando se esté en la calle.
  • Detener el vehículo en un lugar seguro y no bloquear las vías.
Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
05:00 hsHoy

Los reportes oficiales permiten evaluar riesgos después de un sismo

Una vez terminado el movimiento, corresponde verificar si hay personas heridas y solicitar ayuda si la situación lo requiere. Si una vivienda presenta daños en columnas, paredes, techos, escaleras o instalaciones, sus ocupantes no deben reingresar hasta contar con una evaluación técnica que determine que el inmueble es seguro.

Infografía con mapas del sur del Perú, diagramas de subducción de placas tectónicas y textos explicativos sobre el riesgo sísmico.
Una infografía detalla las zonas de acoplamiento sísmico y las fallas tectónicas identificadas por el IGP y el Ingemmet en el sur del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante olor a gas, chispas o cables expuestos, se debe abandonar el área y evitar el uso de fósforos, encendedores o interruptores eléctricos. Las comunicaciones pueden saturarse durante una emergencia, por lo que resulta preferible priorizar los mensajes de texto o las plataformas digitales para contactar a familiares.

Una mano sostiene un teléfono móvil con una alerta sísmica en pantalla roja. Detrás, una sala de estar con un póster azul del IGP, una radio, un sofá y una lámpara.
Un teléfono móvil en Lima muestra una alerta de sismo del Instituto Geofísico del Perú, que integra la prevención sísmica en el entorno doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La población debe atender las comunicaciones del IGP, Indeci y las autoridades locales antes de regresar a una vivienda o difundir información sobre daños. El reporte del sismo ocurrido cerca de Huambo constituye una referencia técnica sobre el evento registrado durante la madrugada del 8 de octubre.

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