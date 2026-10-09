Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 9 de octubre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo sísmico continuo a nivel nacional para brindar información técnica inmediata a la población y a las autoridades de gestión del riesgo. En esta cobertura en vivo te presentamos el reporte oficial en tiempo real con los últimos movimientos telúricos registrados, detallando la magnitud, el epicentro y la profundidad focal en las distintas regiones del país.
Debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el Perú experimenta una constante actividad tectónica producto de la fricción entre placas y fallas locales. Sigue en directo las actualizaciones emitidas por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), junto con las principales medidas de prevención, pautas de seguridad y recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ante cualquier eventualidad.
El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 4.2 este viernes 9 de octubre con epicentro en la ciudad de Aplao, en la provincia de Castilla del departamento de Arequipa.
Sismo en Arequipa
Un sismo de magnitud 4,2 se registró a las 05:55 del 9 de octubre en la región de Arequipa, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo como referencia un punto situado a 33 kilómetros al sureste de Aplao, en la provincia de Castilla.
El evento sísmico se produjo a una profundidad de 107 kilómetros, de acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional. La ubicación del epicentro correspondió a las coordenadas de latitud -16,27 y longitud -72,26.
Temblor en Amazonas
Un sismo de magnitud 3,7 se registró a las 00:16 del 9 de octubre en la región de Amazonas, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 28 kilómetros al noroeste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui.
El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 15 kilómetros y alcanzó una intensidad de entre II y III en Santa María de Nieva, según el reporte del Centro Sismológico Nacional.
El sismo de magnitud 3,5 se registró al norte de Huambo, en Caylloma
De acuerdo con la información técnica difundida por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro del jueves 8 de octubre se localizó en las coordenadas -15,68 de latitud y -72,09 de longitud. La intensidad fue de nivel II-III en Huambo, una escala que puede percibirse levemente dentro de viviendas y otros inmuebles.
La profundidad focal de 14 kilómetros permite clasificar el evento como superficial. Este tipo de movimientos suele sentirse con mayor claridad en las localidades cercanas al epicentro, aunque la percepción puede variar según el tipo de suelo, las características de las edificaciones y la distancia desde el punto de origen.
El IGP mantiene una vigilancia permanente de la actividad sísmica en el país y publica información sobre la hora, magnitud, profundidad y ubicación referencial de cada evento. Perú se encuentra en una zona de actividad telúrica vinculada con la interacción de la placa de Nazca y la placa Sudamericana, que origina movimientos de distinta intensidad en la costa, la sierra y la selva.
Cada familia debe definir rutas de evacuación y un punto de encuentro
La preparación ante un sismo empieza antes de una emergencia. Las familias deben conocer por dónde evacuar, establecer un punto de encuentro fuera de la vivienda y asignar tareas a cada integrante. Estas decisiones ayudan a reducir confusiones si el movimiento obliga a salir del inmueble.
También conviene identificar las zonas seguras dentro de la casa, la oficina o el centro educativo. Deben ser espacios alejados de ventanas, espejos, estanterías, lámparas, muebles altos y objetos suspendidos que puedan desprenderse durante un evento sísmico.
La planificación debe contemplar las necesidades de niños, adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas y mascotas. Cada integrante debe saber qué hacer si se encuentra solo o separado de los demás al momento de un movimiento telúrico.
- Definir rutas de evacuación que no estén obstruidas.
- Elegir un punto de encuentro fuera de la vivienda.
- Identificar zonas seguras lejos de vidrios y objetos que puedan caer.
- Asignar responsabilidades para asistir a menores, adultos mayores o personas que requieran apoyo.
- Mantener libres los pasillos, puertas y escaleras de la vivienda.
Sismo en Amazonas
Un sismo de magnitud 3,7 se registró a las 00:16 del viernes 9 de octubre, con epicentro a 28 kilómetros al noroeste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 15 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en Santa María de Nieva, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
La mochila de emergencia debe tener suministros para las primeras 24 horas
La mochila de emergencia debe ubicarse en un lugar accesible y contener artículos que permitan afrontar las primeras 24 horas posteriores a un sismo u otro desastre. Su contenido resulta útil ante eventuales cortes de agua, electricidad, comunicaciones o transporte.
Cada hogar debe adaptar sus provisiones según la cantidad de personas que lo integran y sus necesidades particulares. Quienes necesitan medicación permanente, elementos de movilidad, lentes, audífonos o insumos para bebés deben incorporarlos dentro de la mochila o tenerlos preparados en un sitio cercano.
Los productos deben revisarse con frecuencia para reemplazar alimentos vencidos, pilas descargadas, medicamentos que ya no estén vigentes y materiales deteriorados. La preparación previa evita búsquedas apresuradas durante una situación de emergencia.
- Agua potable y alimentos no perecibles.
- Linterna, radio portátil, pilas y batería externa para teléfono.
- Botiquín con gasas, vendas, antiséptico y medicamentos personales.
- Mascarillas, artículos de higiene, manta o ropa abrigada y silbato.
- Documentos de identidad, llaves, dinero en efectivo de baja denominación y teléfonos de emergencia dentro de una bolsa impermeable.
- Pañales, fórmula, ropa de recambio y otros artículos para bebés.
- Recetas médicas, lentes, audífonos, bastones y recursos para mascotas.
Durante el movimiento se debe priorizar la protección personal
Cuando comienza un sismo, la prioridad es evitar lesiones por la caída de objetos o el desprendimiento de elementos de la estructura. Las personas que estén dentro de una edificación deben conservar la calma, alejarse de los vidrios y ubicarse en las áreas seguras previamente identificadas.
No se deben utilizar ascensores durante el movimiento ni en los minutos posteriores. Si la salida es necesaria, la evacuación corresponde una vez que el sismo haya terminado y solo por escaleras que no presenten daños, cables expuestos, fugas de gas u otros peligros visibles.
En la vía pública, se recomienda alejarse de fachadas, postes, carteles, puentes y tendidos eléctricos. Los conductores deben detener sus vehículos en un lugar seguro, sin bloquear caminos de evacuación y sin estacionar debajo de pasos elevados, árboles o cables.
- Mantener la calma y protegerse en una zona segura.
- Alejarse de ventanas, espejos, lámparas y muebles altos.
- No usar ascensores.
- Evacuar por las escaleras tras el movimiento, si la ruta no presenta riesgos.
- Apartarse de postes, muros, carteles y cables cuando se esté en la calle.
- Detener el vehículo en un lugar seguro y no bloquear las vías.
Los reportes oficiales permiten evaluar riesgos después de un sismo
Una vez terminado el movimiento, corresponde verificar si hay personas heridas y solicitar ayuda si la situación lo requiere. Si una vivienda presenta daños en columnas, paredes, techos, escaleras o instalaciones, sus ocupantes no deben reingresar hasta contar con una evaluación técnica que determine que el inmueble es seguro.
Ante olor a gas, chispas o cables expuestos, se debe abandonar el área y evitar el uso de fósforos, encendedores o interruptores eléctricos. Las comunicaciones pueden saturarse durante una emergencia, por lo que resulta preferible priorizar los mensajes de texto o las plataformas digitales para contactar a familiares.
La población debe atender las comunicaciones del IGP, Indeci y las autoridades locales antes de regresar a una vivienda o difundir información sobre daños. El reporte del sismo ocurrido cerca de Huambo constituye una referencia técnica sobre el evento registrado durante la madrugada del 8 de octubre.