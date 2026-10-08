Miguel Grau comenzó a navegar a los 9 años: los viajes que formaron al futuro comandante del Huáscar antes de ingresar a la Marina

Miguel Grau tuvo su primer contacto con la navegación a los 9 años. Composición: Infobae

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El recorrido de Miguel Grau por el mar comenzó mucho antes de su incorporación a la Marina de Guerra del Perú. Su formación como navegante surgió durante una década de viajes en embarcaciones comerciales, una etapa que le permitió conocer distintos puertos y asumir tareas propias de la vida a bordo desde una edad temprana.

Antes de convertirse en comandante del monitor Huáscar, Grau pasó por distintos niveles dentro de la actividad marítima. Sus primeros años estuvieron marcados por el trabajo como grumete y por extensas travesías que lo llevaron por América, Europa, Asia y Oceanía.

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El historiador naval Jorge Ortiz Sotelo, jefe institucional del Archivo General de la Nación, explicó que el futuro marino fue confiado por su padre, junto con su hermano mayor Enrique, al capitán Manuel Francisco Herrera. El primer viaje terminó con un naufragio frente a las costas de Colombia, experiencia que formó parte de sus primeros contactos con el océano.

Entre 1843 y 1853, Grau realizó 12 embarques y recorrió numerosos territorios. Ese periodo incluyó su paso por una embarcación ballenera estadounidense, donde permaneció casi dos años antes de regresar al Perú y continuar su formación dentro de la Marina de Guerra.

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Los primeros viajes de Miguel Grau desde los nueve años

Miguel Grau fue designado comandante del Huáscar, iniciando una etapa decisiva para la defensa marítima del Perú. (BNP)

Grau tuvo su primer contacto con la navegación cuando apenas tenía nueve años. Durante esos primeros años estuvo vinculado a embarcaciones comerciales y conoció las exigencias de las labores marítimas desde posiciones de menor rango.

Durante una década, entre 1843 y su retorno al Callao en 1853, Grau participó en 12 embarques. Los desplazamientos incluyeron destinos ubicados en varios continentes y permitieron que tuviera contacto con personas de distintas procedencias y culturas.

Entre los lugares visitados estuvieron Paita y el Callao, en Perú; Buenaventura, en Colombia; Panamá; las islas Marquesas y las islas de la Sociedad, en la Polinesia Francesa; las islas Sandwich, actuales Hawái; Macao y Shanghái, en China; Singapur; distintas ciudades de Estados Unidos; Londres y Burdeos, en Europa; y Río de Janeiro, en Brasil.

Una de las etapas relevantes de aquella formación ocurrió a bordo de la fragata ballenera estadounidense Oregon. Grau permaneció en esa embarcación durante 22 meses, entre 1846 y 1848, bajo las órdenes del capitán Theodore Wimpenny.

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En esa nave cumplió funciones propias de un grumete. Sus labores incluyeron tareas de limpieza y apoyo en la cocina, actividades que lo acercaron a las exigencias cotidianas de una tripulación dedicada a la navegación oceánica.

La experiencia también significó convivir con marinos de distintas nacionalidades. Para un joven que ya acumulaba varios viajes, ese periodo amplió su conocimiento sobre la organización y el trabajo dentro de una embarcación.

La navegación ballenera representó además una experiencia exigente dentro de la actividad marítima del siglo XIX. El paso por la Oregon formó parte de los aprendizajes que Grau acumuló antes de iniciar su carrera como oficial naval.

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Grau ingresó a la Marina de Guerra a los 19 años

Durante el Combate de Angamos, el Huáscar fue superado, y el joven grumete Medina vivió el horror del enfrentamiento. Su supervivencia lo transformó en un símbolo de resistencia nacional. (Escuela Naval del Perú)

Cuando ingresó a la Marina de Guerra del Perú, el 14 de marzo de 1854, Miguel Grau tenía 19 años. Su incorporación se produjo después de varios años de experiencia como aprendiz y trabajador en la marina mercante.

Grau ingresó con el grado de guardiamarina, denominación utilizada para el aspirante a oficial. Para entonces, ya conocía distintas tareas relacionadas con la navegación y contaba con experiencia obtenida en viajes de larga distancia.

Su paso posterior por la institución naval amplió los conocimientos adquiridos durante su infancia y adolescencia. La experiencia comercial previa quedó así vinculada con una nueva etapa de preparación profesional dentro de la Marina de Guerra.

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El historiador naval Jorge Ortiz Sotelo sitúa esos años iniciales dentro de la trayectoria que precedió al periodo en que Grau asumió responsabilidades mayores como oficial naval y, posteriormente, como comandante del Huáscar.