Informe Planeta Vivo 2026: la fauna silvestre cae 73% y América Latina es la región más golpeada

Rosario Julian Mauricio, an animal welfare activist, and a friend feed coastal seabirds at a beach in Chorrillos, amid warnings from environmental groups that El Nino-driven warming of Pacific waters and shifts in marine ecosystems are reducing the availability of fish for seabirds along Peru's coast, in Lima, Peru, September 27, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

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Las poblaciones de vertebrados silvestres monitoreadas en el mundo disminuyeron 73% en promedio entre 1970 y 2022, según reveló el nuevo Informe Planeta Vivo 2026, presentado por WWF el 7 de octubre en Lima. El documento, en su 16.ª edición, identifica a América Latina y el Caribe como la región con el mayor declive de fauna silvestre del planeta, con un desplome del 95% en el mismo período, una cifra que compromete tanto la estabilidad de la Amazonía como la economía regional.

El Índice Planeta Vivo (LPI, por sus siglas en inglés), elaborado por la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL), analizó 35.803 tendencias poblacionales correspondientes a 5.790 especies de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces. Los datos muestran que los ecosistemas de agua dulce sufrieron el mayor retroceso, con caídas de entre 90% y 77%, seguidos por los entornos terrestres (entre 78% y 57%) y los marinos (entre 69% y 45%).

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El contraste regional resulta determinante para entender el fenómeno a escala global. Mientras América Latina y el Caribe encabeza la lista de descensos con 95%, África registra una caída de 80% y Asia-Pacífico de 49%. En cambio, Norteamérica y Europa y Asia Central muestran reducciones menores, de 28% y 23% respectivamente, un dato que el informe atribuye a que estas regiones ya habían sufrido impactos ambientales a gran escala antes de 1970, año que se toma como línea de base del índice.

El riesgo que enfrenta la región no se limita al plano ecológico. Según el informe, más de la mitad del producto bruto interno mundial depende en grado alto o moderado de los servicios que brinda la naturaleza. La eventual pérdida de la Amazonía como sumidero de carbono representaría, de acuerdo con el documento, un punto de inflexión negativo con repercusiones que trascenderían las fronteras sudamericanas.

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A sea turtle hatchling, born in a hatchery as part of a community-led conservation program that protects nests from poaching and relocates eggs to protected hatcheries to improve hatchling survival, crawls toward the sea in Jaque, Panama, August 11, 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Las especies que lograron revertir su declive

A pesar del panorama general adverso, el informe destaca que la mitad de las poblaciones analizadas por el LPI permanecen estables (7%) o están en aumento (43%). Estos datos sostienen la premisa central del documento: la conservación produce resultados concretos cuando se sostiene en el tiempo con inversión y voluntad política.

El caso de los tigres ilustra ese argumento. La población mundial de la especie pasó de unos 3.200 ejemplares en 2010 a cerca de 5.700 en 2025, un incremento superior al 70%. WWF señala este proceso como un modelo de referencia para los programas de conservación del jaguar en América Latina, que enfrenta presiones similares por pérdida de hábitat y caza furtiva.

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La tortuga verde constituye otro ejemplo de recuperación sostenida en el tiempo. En 2025 se convirtió en la primera tortuga marina en salir de la categoría “en peligro” de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), tras pasar a la categoría de “preocupación menor”. El logro fue resultado de 50 años de trabajo coordinado en unos 80 países donde la especie anida.

El atún rojo completa el listado de especies que lograron estabilizar sus poblaciones. En 2010, la variedad del Atlántico había caído 80% respecto de sus niveles históricos, mientras que la del Pacífico apenas alcanzaba el 2% de los valores previos a la pesca comercial intensiva. La reducción de cuotas, el refuerzo del seguimiento científico y el consumo responsable permitieron que ambas poblaciones se recuperaran hasta el punto de que ya no se consideran sobreexplotadas.

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Un jaguar, una nutria y un águila arpía permanecen en un terreno deforestado de la Amazonía colombiana en una representación sobre la pérdida de hábitat. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres sistemas económicos bajo la lupa

El informe plantea que la conservación tradicional, por sí sola, resulta insuficiente para revertir la tendencia global de pérdida de biodiversidad. Según una investigación de la Universidad de Exeter incluida en el documento, existen tres sistemas que impulsan el deterioro de la naturaleza, pero que también pueden activar “puntos de inflexión positivos”: momentos en que un sistema cruza un umbral hacia un estado más saludable y el cambio se vuelve autosostenido, más veloz, más económico y más difícil de revertir.

El sistema alimentario aparece señalado como la principal causa de pérdida de hábitat a nivel mundial. El informe identifica señales iniciales de transformación, entre ellas el avance de modelos de producción compatibles con la conservación, el consumo sostenible y la reducción del desperdicio de alimentos. En el Perú, WWF cita ejemplos concretos: la ganadería regenerativa, la extracción de castaña amazónica -que depende de la conservación del bosque-, el café y el cacao cultivados bajo sistemas agroforestales, y el aguaje obtenido de palmeras sin tala.

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El sistema energético, vinculado directamente al cambio climático, ya habría superado su punto de inflexión: la energía solar se posicionó como la fuente más barata para nueva generación eléctrica en la mayoría de los países del mundo, aunque el informe advierte que el ritmo de la transición energética todavía resulta insuficiente. El sistema financiero, en cambio, se encuentra en una fase incipiente de transformación. Para avanzar, según el documento, debe incorporar la naturaleza y el clima como riesgos materiales, ofrecer certidumbre regulatoria y cerrar una brecha de financiamiento para la biodiversidad estimada en 942.000 millones de dólares anuales.

A volunteer holds a sea turtle hatchling born in a nursery before releasing it on a beach, as part of a community-led conservation program that protects nests from poaching and relocates eggs to protected hatcheries to improve hatchling survival, in Jaque, Panama, August 9, 2026. REUTERS/Enea Lebrun

El Niño pone a prueba la resiliencia del país

La publicación del informe coincide con la alerta emitida por el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), que prevé un Fenómeno El Niño Costero de magnitud extraordinaria hasta mayo de 2027. El fenómeno afectaría con mayor intensidad a las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y la sierra norte del país, zonas donde el cambio climático, según el documento, ya vuelve más frecuentes e intensos estos episodios.

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Manuel Pulgar-Vidal, líder global de Clima y Energía de WWF Internacional, remarcó la necesidad de incorporar esta realidad en la planificación estatal. “Solo alcanzaremos la resiliencia si entendemos que El Niño nos seguirá acompañando y que el cambio climático lo hace más frecuente e intenso. Los planes locales, regionales y nacionales, y la asignación de recursos, tienen que reflejarlo de manera continua”, afirmó el exministro del Ambiente del Perú. “Y cuando haya que reconstruir, hay que hacerlo mejor, pensando en estos impactos para que los daños no se repitan”, agregó.

A drone view shows volunteers preparing holes in a hatchery to bury sea turtle nests found during nighttime patrols as part of a community-led conservation program that protects nests from poaching and relocates eggs to protected hatcheries to improve hatchling survival, in Jaque, Panama, August 10, 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Cinco propuestas de WWF Perú para liderar la recuperación

Frente a este escenario, WWF Perú presentó cinco acciones concretas que, según la organización, podrían posicionar al país como referente regional en la recuperación de la naturaleza. La primera consiste en tratar a la naturaleza como infraestructura frente a El Niño, mediante la restauración de manglares, humedales y cuencas. El informe cita un dato de IPBES según el cual restaurar la naturaleza a gran escala rinde, en promedio, diez veces lo que cuesta.

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La segunda propuesta apunta al reconocimiento de los derechos y el liderazgo de los pueblos indígenas, a través de la titulación de tierras, la consulta previa y la protección de los defensores ambientales. El informe sostiene que la pérdida de bosque resulta significativamente menor en los territorios gestionados por comunidades indígenas en comparación con otras formas de tenencia.

A birdwatcher points to a seabird species native to the coast of Peru in a field guide after it was observed during a birdwatching tour, as Inca terns (Larosterna inca) and other seabirds native to the cold, nutrient-rich waters off Peru and Chile appear outside their usual range while El Nino warms the eastern Pacific and disrupts marine food supplies, in Panama City, Panama, August 2, 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Las tres acciones restantes incluyen la producción agrícola sin deforestación mediante incentivos y cadenas de suministro libres de este impacto -en momento en que, según el documento, los subsidios agrícolas que dañan el ambiente ascienden a 470.000 millones de dólares anuales en todo el mundo-; la gestión pesquera basada en ciencia y en la participación de comunidades artesanales, dado que los caladeros se recuperan con mayor rapidez cuando son las propias comunidades pesqueras quienes diseñan las protecciones; y la reorientación del financiamiento bancario, para que las entidades reporten sus riesgos vinculados a la naturaleza. En 2023, según cifras del informe, 7,3 billones de dólares financiaron actividades perjudiciales para el ambiente, frente a apenas 220.000 millones de dólares destinados a su protección.

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Aimée Leslie, directora de Conservación de WWF Perú, enmarcó estas propuestas en un llamado a la acción inmediata. “Actuar por la naturaleza es cuidar el hogar del que todos dependemos. Seguir como si nada estuviera pasando sería negar la realidad: tenemos un Súper Niño frente a nosotros y estamos viendo cambios en nuestro entorno climático que no habíamos visto antes”, sostuvo. “No podemos esperar a que el barco se hunda para actuar”, añadió la directiva.

El fenómeno de El Niño transforma el paisaje peruano, con cultivos secos y escasez de agua en la sierra y un río amazónico de bajo caudal por la sequía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La directora general de WWF Internacional, Kirsten Schuijt, situó estos hallazgos en el contexto de una agenda global que exige resultados concretos. “La biodiversidad continúa degradándose a un ritmo alarmante. Sin embargo, en medio de estos fuertes descensos, hay motivos para la esperanza. La recuperación de poblaciones de especies como los tigres, el atún rojo y las tortugas verdes muestra lo que pueden lograr años de esfuerzos colectivos y sostenidos de conservación”, declaró Schuijt. “Para continuar y ampliar estos éxitos, es necesario transformar las industrias y los sistemas que impulsan la pérdida de naturaleza”, concluyó.

El próximo escenario donde estos compromisos deberán traducirse en decisiones concretas será la COP17 de biodiversidad, que se celebrará a partir del 19 de octubre en Ereván, capital de Armenia. El encuentro buscará avanzar en la implementación del Marco de Kunming-Montreal y del Acuerdo de París, con la premisa de que la transformación de los sistemas productivos solo resultará exitosa si la transición incorpora criterios de justicia social e inclusión.