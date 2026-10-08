Perú

BTS en Lima: MIMP da recomendaciones a jóvenes para prevenir el acoso y la violencia sexual durante los conciertos

El Programa Nacional Warmi Ñan pide a los asistentes establecer puntos de encuentro con familiares y no aceptar bebidas de desconocidos durante las tres fechas del grupo surcoreano

Una persona con chaleco del Ministerio de la Mujer observa un edificio, mientras un grupo de seguidoras sostiene abanicos decorados con fotos
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú difunde medidas de seguridad y prevención del acoso sexual para las asistentes a los conciertos de BTS en Lima.
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A horas del primer concierto de BTS en Lima, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Programa Nacional Warmi Ñan, difundió una serie de recomendaciones dirigidas a adolescentes y jóvenes para prevenir situaciones de acoso sexual, tocamientos indebidos y otras formas de violencia durante las tres fechas programadas del grupo surcoreano en la capital peruana.

La convocatoria masiva de un público conformado mayoritariamente por menores de edad y jóvenes motivó al organismo estatal a reforzar la difusión de protocolos de autocuidado antes, durante y después de los espectáculos, con el objetivo de que la experiencia se desarrolle sin incidentes de violencia sexual.

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MIMP creará nuevos programas para proteger a poblaciones vulnerables. (Foto: Andina)
MIMP creará nuevos programas para proteger a poblaciones vulnerables. (Foto: Andina)

Prevención empieza antes del concierto

Según el Warmi Ñan, la prevención debe iniciar desde el momento previo a la llegada al lugar del concierto. La entidad recomendó informar a familiares o personas de confianza sobre la compañía con la que se asistirá, así como establecer un punto de encuentro fijo para el ingreso y la salida del recinto. Esta medida busca garantizar una red de apoyo capaz de ubicar rápidamente a los asistentes en caso de separación durante el evento.

A esta recomendación se suma la de comunicar con antelación la hora aproximada de retorno al hogar, un dato que, según el programa, facilita el seguimiento por parte de los contactos de confianza una vez finalizado el espectáculo. El MIMP subrayó que estas acciones no sustituyen otras medidas de cuidado, sino que constituyen una primera capa de protección frente a cualquier eventualidad.

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Un hombre joven sonríe mientras muestra dos carteles de BTS detrás de una barandilla metálica rodeado por una multitud de personas
Varios seguidores del grupo de k-pop BTS sostienen afiches y se congregan detrás de rejas de seguridad en Lima antes del inicio de sus conciertos.

Identificar al personal de seguridad

Mientras se permanece en la fila de ingreso o dentro del recinto, el organismo instó a no aceptar bebidas abiertas, regalos ni otros productos de personas desconocidas. También recomendó evitar compartir información personal con individuos ajenos al círculo de confianza de cada asistente.

Ante cualquier episodio de acoso sexual, tocamientos indebidos o conductas que generen incomodidad o pongan en riesgo la integridad física, el Warmi Ñan indicó que se debe pedir ayuda de inmediato al personal de seguridad del evento o a los efectivos policiales presentes en el lugar. El organismo remarcó que ninguna conducta, vestimenta o circunstancia justifica el acoso sexual ni ninguna otra forma de violencia.

Al concluir el espectáculo, el programa sugirió esperar algunos minutos antes de retirarse del lugar. Esta pausa permite evitar aglomeraciones, desplazarse con mayor tranquilidad y reducir la posibilidad de contacto físico no deseado durante la salida masiva del público.

Canales de denuncia y atención gratuita

Para quienes enfrenten algún hecho de violencia durante los conciertos, el MIMP detalló los canales disponibles para recibir atención y presentar denuncias. Las personas afectadas pueden acudir a una comisaría para formalizar la denuncia correspondiente, así como a un Centro Emergencia Mujer y Familia, donde se brinda atención psicológica, social y legal.

Adicionalmente, la Línea 100 ofrece orientación gratuita y confidencial las 24 horas del día, tanto para quienes enfrentan situaciones de violencia contra las mujeres y los integrantes de la familia como para quienes son testigos de estos hechos.

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