Lambayeque: Médicos corrigen defecto congénito que ponía en riesgo el corazón de paciente

Especialistas realizan primera cirugía en Perú para corregir rara malformación de una arteria coronaria - Créditos: Essalud.

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Los especialistas del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud realizaron una cirugía inédita en el Perú para corregir una malformación congénita de la arteria coronaria derecha que durante 37 años provocó dolor torácico y mantuvo a un paciente de 55 años bajo riesgo permanente de sufrir una muerte súbita.

La intervención estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario del Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular, que logró reposicionar quirúrgicamente el vaso sanguíneo hasta devolverlo a su ubicación anatómica de origen. De esta manera, los médicos corrigieron el defecto que comprometía la circulación del lado derecho del corazón de Juan Carlos Pérez Díaz.

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El paciente es natural del distrito chiclayano de Mocupe y reside en el centro poblado La Otra Banda, perteneciente al distrito de Zaña. Desde joven convivió con una condición cardíaca que le generaba angina permanente. Además, registraba antecedentes de preinfartos, situación que elevaba el peligro frente a esfuerzos físicos o episodios de intensa tensión emocional.

Paciente de 55 años deja atrás 37 años de dolor tras inédita cirugía cardiovascular en Chiclayo - Créditos: Essalud.

Una malformación que puso en riesgo su vida

El doctor Edward Díaz de la Cruz, quien lideró el procedimiento, destacó la relevancia de la operación y señaló que se trata de la primera cirugía de este tipo realizada a nivel nacional. El especialista explicó que la anomalía afectaba el recorrido normal de la arteria coronaria derecha y comprometía de manera crítica el abastecimiento sanguíneo de una parte del corazón.

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La alteración podía desencadenar consecuencias graves ante determinadas exigencias físicas o emocionales. Por ello, el cuadro requería una solución definitiva que permitiera corregir directamente el origen del problema, en lugar de limitarse al tratamiento de sus síntomas.

Carlos Ledesma Martin, jefe del Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular, informó que los antecedentes de preinfartos fueron uno de los elementos que aumentaron la urgencia del caso. La condición clínica del paciente llevó a los especialistas a evaluar distintas alternativas antes de definir el procedimiento.

Juan Carlos Pérez supera una malformación coronaria que lo expuso a una muerte súbita durante décadas - Créditos: Essalud.

Estudios confirmaron el origen del problema

La atención comenzó con una evaluación exhaustiva realizada por el Servicio de Cardiología. Debido a las características poco habituales del cuadro, los médicos solicitaron estudios especializados, entre ellos una angiografía y una tomografía coronaria.

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Los resultados confirmaron la presencia de una rara malformación congénita que requería una intervención quirúrgica compleja. Después de una junta médica, los profesionales determinaron que la alternativa indicada consistía en corregir directamente la posición de la arteria afectada.

Para ejecutar la operación se empleó una máquina de circulación extracorpórea, dispositivo que permite mantener temporalmente las funciones del corazón y los pulmones mientras el equipo médico interviene sobre el órgano. Este soporte resultó fundamental para desarrollar el procedimiento bajo condiciones controladas.

El paciente regresó a casa tras la operación

La cirugía culminó con resultados favorables y Juan Carlos Pérez Díaz evolucionó satisfactoriamente durante los días posteriores. Tras completar su recuperación, recibió el alta médica y retornó a su hogar, donde pudo dejar atrás décadas de dolor y el riesgo asociado con su malformación.

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“Doy gracias a Dios, a Essalud y, sobre todo, al equipo multidisciplinario que me realizó la cirugía”, expresó el paciente al despedirse del personal que participó en su atención.

El caso representa un hito para la cirugía cardiovascular peruana, al tratarse de la primera corrección de esta clase de malformación coronaria congénita efectuada en el país. La experiencia también abre una nueva posibilidad para atender a personas que podrían presentar alteraciones similares sin conocer el peligro que estas representan para su salud.