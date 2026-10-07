Perú

Denuncian a director de colegio por presuntamente golpear a dos alumnas con un palo en Huancayo

Las madres de familia ya presentaron la denuncia en la comisaría de Chilca y las menores pasaron un examen físico ante el médico legista en Hualhuas

El puntero utilizado en la agresión quedó roto tras el impacto y fue entregado por una de las madres como prueba ante la autoridad policial. (Crédito: BDP)
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Dos madres de familia denunciaron ante la comisaría de Chilca, en Huancayo, que el director y dueño de la institución educativa Blenkin agredió físicamente a sus hijas menores de edad con un puntero dentro del salón de clases.

Según el testimonio de las denunciantes, el hombre identificado como Will Maján Suárez Paucar Chuco habría ingresado de forma ofuscada al aula donde las menores participaban en la decoración del salón y las golpeó sin motivo aparente. El objeto utilizado, un puntero de madera, quedó roto tras el episodio.

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Una mujer con gorra verde sostiene una vara de madera frente a una comisaría mientras otra mujer con sombrero permanece a su lado
Dos madres muestran el puntero de madera roto con el que el director de un colegio agredió a sus hijas en Chilca, Huancayo. (Buenos Días Perú)

Una de las víctimas estaba recién operada

La señora Milagros, madre de una de las estudiantes agredidas, relató que su hija recibió el golpe directamente en la espalda mientras apoyaba a la profesora en la decoración del aula. “A mi hija le golpea directamente en la espalda, ya que mi hija estaba de espaldas apoyando a la miss en la decoración del salón. Le golpea a esta altura en la espalda y mi hija está operada, mi hija tiene la operación acá y obviamente al reflejo de acá mi hija está mal”, declaró para Buenos Días Perú.

La madre agregó que la agresión fue de tal magnitud que el puntero se rompió con el impacto. “La agresión ha sido brutal, porque obviamente es una menor de edad. Entonces, un adulto de cuarenta y dos años ha ido con tanta brutalidad hasta que le dé en un solo golpe romperle el puntero”, sostuvo.

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Una persona sostiene con sus manos dos fragmentos de un puntero de madera blanco que muestra la zona rota en ambos extremos
Una madre muestra las dos partes de un puntero de madera roto con el que un director escolar agredió a dos menores en Chilca, Huancayo. (Buenos Días Perú)

Empujón sin explicación

Juliana, madre de la segunda estudiante afectada, narró una secuencia similar. Según su relato, su hija también se encontraba apoyando a la docente en la decoración de la puerta del salón cuando el director la empujó en la pierna. “Mi pequeña también manifiesta que estaba parada apoyando a la miss, decorando la puerta del salón, lo cual el director viene y la tiró de frente en la parte de la pierna”, afirmó la madre al programa.

La madre de familia indicó que existen testigos del hecho, entre ellos compañeras de clase y la directora de la institución, y que ninguno pudo explicar el motivo de la reacción del denunciado. “Ni siquiera la miss tenía entendido de la formación que se iba a dar, nada. Entonces yo no sé qué reacción o por qué lo hizo”, señaló, y precisó que intentó conversar con el director sin obtener respuesta.

Ante la falta de respuesta de la institución, ambas madres decidieron retirar temporalmente a sus hijas del colegio para resguardar su bienestar físico y emocional. “La verdad no ha habido ninguna medida porque yo tengo que salvaguardar el bienestar de mi hija, tanto física y emocional. No la estoy mandando ya al colegio”, afirmó Milagros, quien no descartó un retiro definitivo de la institución si la situación no se resuelve.

Madres de familia en Huancayo denuncian públicamente que el director de un colegio agredió a sus hijas, lanzándoles un palo que se rompió al impactar en el cuerpo de una de las menores. Las familias ya han interpuesto la denuncia policial y exigen justicia. (Crédito: BDP)

Exámenes médicos y denuncia policial

Las madres confirmaron que ya formalizaron la denuncia en la comisaría de Chilca, jurisdicción correspondiente al centro educativo. Además, las menores fueron sometidas a un examen físico ante el médico legista en Hualhuas, y estaba previsto que pasaran también una evaluación psicológica.

Milagros precisó que conservó el puntero utilizado en la agresión como prueba del hecho. “El puntero que yo saqué de la oficina del director ese día, porque me dijo que el puntero estaba apolillado, yo me traje, porque yo le dije, este es mi medio probatorio en las cuales yo voy a actuar como se debe, y ya el puntero está lacrado en la comisaría”, explicó.

Una mujer sostiene en sus manos los fragmentos de una varilla blanca rota mientras otra persona a su lado sostiene unos papeles
Una madre exhibe los fragmentos del puntero de madera utilizado como evidencia en la denuncia por agresión contra un director de colegio en Chilca, Huancayo. (Buenos Días Perú)

Según el citado medio, el caso ya fue puesto en conocimiento de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), que inició las investigaciones correspondientes, y fue registrado en el portal SíseVe, plataforma del Ministerio de Educación destinada a reportar casos de violencia escolar.

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