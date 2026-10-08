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Alianza Lima analiza el mercado internacional para reforzar delantera en la siguiente temporada de Liga 1: Lionel Altamirano despierta atención

Aunque falta más de un mes para el cierre del curso en Perú, en las oficinas de Matute avanzan con la posibilidad de sumar un nuevo valor en la parcela ofensiva. De ahí que surja la ficha del goleador de Huachipato del Campeonato Nacional de Chile

Lionel Altamirano lleva dos temporadas en estado de gracia con Huachipato. - Crédito: PHOTOSPORT
Lionel Altamirano lleva dos temporadas en estado de gracia con Huachipato. - Crédito: PHOTOSPORT
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Alianza Lima, aparentemente, ha comenzado a moverse en el mercado internacional, en específico en el chileno. Aunque faltan aún algunas fechas para el cierre de la Liga 1 2026, existe movimiento en las oficinas para reforzar una zona puntual del campo: la delantera.

Uno de los nombres que ha despertado atención en La Victoria proviene de Huachipato. La referencia es para el goleador Lionel Altamirano, argentino de 33 años que lleva más de dos temporadas en pleno tramo de forma en el Campeonato Nacional de Chile.

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Lionel Altamirano, goleador rompedor en Huachipato. - Crédito: PHOTOSPORT
Lionel Altamirano, goleador rompedor en Huachipato. - Crédito: PHOTOSPORT

Los reportes avanzados por ADN Radio y Al Aire Libre dan cuenta que el hombre gol del Huachipato “asoma como una opción concreta para reforzar a Alianza Lima de cara a la temporada 2027″.

Un aspecto clave para que las autoridades institucionales se hayan fijado en Lionel Altamirano pasa por la próxima culminación de su vínculo laboral. No bien empiece diciembre, el futbolista tendrá libre potestad para negociar con el club que mejor prefiera con el propósito de prolongar su carrera.

El argentino, actualmente, vive uno de sus mejores momentos personales vistiendo la camiseta de Huachipato, al que se unió hace un año tras romper moldes en el ascenso de Chile con Deportes La Serena, Rangers, Universidad de Concepción, Puerto Montt y Santiago Wanderers.

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Entre 2025 y 2026, Altamirano ha anotado 35 goles en 76 apariciones. En la vigente campaña, además, aparece en el quinto lugar del listado de máximos anotadores del certamen doméstico con 16 dianas, registros que no pasan inadvertidos siquiera en el exterior.

Lionel Altamirano, de 33 años, es un portento físico con capacidad goleadora atronadora. - Crédito: Agencia Uno
Lionel Altamirano, de 33 años, es un portento físico con capacidad goleadora atronadora. - Crédito: Agencia Uno

Competencia actual en La Victoria

Iniciada la campaña actual, Alianza Lima le concedió la responsabilidad de guiar al plantel desde su zona en ataque a Paolo Guerrero, luego de que se confirmara el adiós de Hernán Barcos, connotado goleador argentino que trascendió con anotaciones memorable durante un lustro. Para estimular la competencia, el área directiva avanzó con dos negociaciones claves.

Discutido con Pablo Guede, a fin de obtener su visto bueno, se dio marcha para cerrar la operación con Luis Ramos, artillero nacional que demostró su nivel y tramo de forma en América de Cali (COL), donde se posicionó como un ‘killer’ incontestable al sustituir a Rodrigo Holgado.

El delantero recibió una gran asistencia de D'Alessandro Montenegro y puso de cabeza el empate parcial - Crédito: L1MAX.

No conforme con ese refuerzo, el DT Guede autorizó que los directivos perfilaran el acuerdo para contratar a Federico Girotti, cuyo desempeño y proyección fueron aspectos valorados para encarrilar el traspaso, el cual se selló en más de un millón de dólares con Talleres de Córdoba (ARG).

Entrada la competencia, tras una pretemporada intensa, Paolo Guerrero asumió la titularidad por indicación expresa del cuerpo técnico, que ponderaba la jerarquía y vigencia del histórico goleador de la selección peruana al igual que su capacidad para adaptarse en otras funciones dentro de la parcela ofensiva.

¿Paolo Guerrero o Federico Girotti será titular en debut del Torneo Clausura 2026? (Alianza Lima)
Paolo Guerrero y Federico Girotti, los delanteros referentes en La Victoria. - Crédito: Alianza Lima

Sin embargo, la seguidilla de partidos hizo que el veterano atacante se resintiera en su condición física, brindándole una oportunidad de oro a Federico Girotti, que con su poderío físico apuntaba a transformarse en una nueva referencia en el área.

Aunque Pablo Guede le dio una cantidad adecuada de opciones a ‘Fede’, lo cierto es que no ha cumplido con las expectativas en cuanto a aportación goleadora. En medio de ese contexto, además, acaba de crecer la figura de un Luis Ramos revitalizado, que viene de superar una dolencia y ahora se postula para luchar por un puesto en Alianza Lima.

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