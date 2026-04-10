Setlist oficial de BTS para el ARIRANG World Tour 2026: estas son las canciones que sonarán en Perú

La expectativa ante la llegada de BTS crece.

La gira mundial ARIRANG World Tour 2026 de BTS comenzó el 9 de abril en Corea del Sur con un espectáculo que marcó el regreso del grupo a los escenarios internacionales. En el primer concierto, la banda surcoreana presentó el setlist oficial para la gira, una selección de canciones que incluye éxitos globales y temas inéditos de su más reciente álbum. Esta lista servirá de guía para los shows programados en Perú, México, Colombia, Argentina y Chile, donde miles de seguidores esperan la llegada de los artistas.

La gira contempla más de 80 presentaciones en más de 30 ciudades de Asia, América Latina, Europa y Norteamérica. En la función inaugural, BTS interpretó 23 canciones, mezclando clásicos y novedades, en un despliegue escénico que incluyó un escenario 360 y tecnología de última generación.

El setlist confirmado por la organización y viralizado en redes sociales establece el repertorio que recibirá a los fans latinoamericanos en cada país.

La lista de canciones incluye:

Hooligan

Aliens

Run BTS

Don’t know ‘bout us

Like Animals

Fake Love

SWIM

Merry Go Round

2.0

NORMAL

Not Today

Mic Drop

FYA

Fire

Body to Body

IDOL

Come Over

Butter

Dynamite

Mikrokosmos

I need U

Please

El grupo incorporó temas de distintas etapas de su carrera y piezas inéditas, con una puesta en escena que incluyó efectos visuales y coreografías renovadas.

¿Cuándo serán los conciertos de BTS en Perú?

La gira ARIRANG World Tour 2026 tendrá fechas en Perú los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. La llegada del grupo surcoreano a Lima desató una verdadera avalancha digital: más de 521 mil fans intentaron conseguir entradas durante la preventa para los tres conciertos, según datos oficiales de Ticketmaster.

Setlist de BTS. IG

Esta cifra, inédita en la historia de la industria musical nacional, confirma que el ARMY peruano es uno de los más apasionados y numerosos de Latinoamérica.

En México, el grupo actuará el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros. En Colombia, los conciertos se celebrarán el 2 y 3 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’. Argentina recibirá a BTS los días 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, mientras que en Chile, el grupo se presentará el 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional.

De acuerdo con la documentación oficial compartida, el repertorio de la gira incluye varios de los himnos más populares del grupo, como Dynamite, Butter y IDOL, junto a canciones recientes que forman parte de su más reciente producción discográfica.

La presentación de piezas inéditas como Aliens y Into the Sun generó expectativa entre los seguidores, quienes anticipan momentos únicos en los conciertos de Latinoamérica. Los organizadores han indicado que el setlist podría tener ajustes menores en algunas ciudades, aunque la estructura central se mantendrá para toda la región.

Concierto de BTS en Perú: estos son los precios de entradas generales.

El regreso de BTS a los escenarios latinoamericanos coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum, cuyas canciones forman parte del repertorio anunciado. Las piezas inéditas han sido recibidas con entusiasmo por la comunidad ARMY, que sigue de cerca cada novedad relacionada con la gira. La integración de clásicos y nuevos temas responde a la intención de ofrecer una experiencia integral para los asistentes.

Durante el show inaugural en Corea del Sur, el grupo sorprendió al público con la inclusión de efectos especiales y la interacción directa con los asistentes. La puesta en escena, replicada en los conciertos de Latinoamérica, incluye momentos de alta intensidad y secciones más íntimas, lo que permite recorrer distintas etapas musicales y emocionales a lo largo del espectáculo.

La banda surcoreana BTS frente a la bandera de Perú, anticipando la venta de entradas para sus tres esperados shows en el estadio San Marcos de Lima.