Sharol Cortes, enfermera y exreina de belleza, fue hallada muerta en Bagua Grande: familia denuncia feminicidio y su pareja fue detenida

Nathaly Cruz, hermana de Sharon Cortes, enfermera hallada sin vida en Amazonas, denuncia un presunto feminicidio. (Crédito: Exitosa)

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Sharol Abigail Cortes Cruz, enfermera licenciada de 24 años, fue encontrada sin vida en el departamento que compartía con su pareja en Bagua Grande, región Amazonas. Su familia denuncia que se trata de un feminicidio y rechaza la versión inicial de suicidio planteada por Junior Jhonatan Rodríguez Arista, quien ya permanece detenido por las autoridades.

En entrevista con Exitosa, Nathaly Cruz, hermana de la víctima, exigió justicia. “Vengo a reclamar justicia por mi pequeña hermana, que fue brutalmente asesinada”, declaró Cruz, quien viajó desde Estados Unidos para seguir de cerca las investigaciones.

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La enfermera Sharol Abigail Cortes Cruz y su pareja, investigado por presunto feminicidio en Bagua Grande, aparecen con vestimenta médica en imágenes difundidas por la familia. (Infobae Perú/Fb:@sharol.abigail.cortes.cruz)

Pareja de la víctima es anestesiólogo

Según el relato de la hermana, Cortes mantenía una relación de convivencia de más de un año con su pareja, con quien compartía además el lugar de trabajo: ambos vivían en la tercera planta de la misma clínica donde trabajaban. Cruz indicó que, pese a que Junior Rodríguez declaró que la enfermera se suicidó, existen indicios preliminares de una sobredosis de fentanilo, fármaco de uso hospitalario restringido.

“Él es anestesiólogo de profesión, entonces el único que tiene acceso a fentanilo, a mucha medicina que han encontrado, es él. Todo está muy raro”, afirmó Cruz en declaraciones a Exitosa. La autopsia oficial aún no fue concluida, de acuerdo con lo expuesto por la familia.

Junior Jhonatan Rodríguez Arista cumple detención preventiva en Amazonas mientras las autoridades investigan la muerte de la enfermera Sharol Abigail Cortes Cruz.

Familia denuncia antecedentes de violencia y amenazas

La hermana de Sharol sostuvo que, durante los meses previos a su fallecimiento, notó cambios en su comportamiento y señales que, según su testimonio, evidenciaban una posible agresión física, como somnolencia recurrente, moretones y marcas de mordeduras.

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“Mi hermana cambió totalmente de un momento a otro”, relató. Asimismo, señaló que encaró en varias ocasiones a Junior Rodríguez, quien, según afirmó, respondía con una actitud desafiante y hacía alusiones a su supuesto poder e influencias familiares.

Nathaly Cruz aseguró también que su hermana nunca presentó una denuncia formal por temor a represalias, dado que el acusado la habría amenazado de forma reiterada, además de advertir que podía dañar a la abuela de ambas, con quien la víctima vivía antes de mudarse con su pareja.

La muerte de una enfermera en Amazonas es investigada como presunto feminicidio. El principal sospechoso es su pareja, un anestesiólogo que, según la familia, la amenazaba constantemente. (Crédito: Exitosa)

Detenido tendría parentesco con un senador

De acuerdo con la hermana, el detenido tendría parentesco con un senador de apellido Arista, lo que, según su versión, le otorgaría protección frente a las autoridades. Cruz indicó además que existiría una relación entre la médico legista a cargo del caso y el abogado defensor del detenido, situación que calificó como un intento de manipular el proceso.

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Producto de esta sospecha, la familia presentó una denuncia por presunta mala praxis contra la médico legista, a quien acusan de no haber registrado de forma adecuada las lesiones corporales halladas en el cuerpo de la víctima. “Mi hermana está mordida, mi hermana está moreteada. Mi hermana no solamente está inyectada”, señaló Cruz.

Sharol Abigail Cortes Cruz, enfermera hallada sin vida en Bagua Grande, es recordada por su familia en el marco de la denuncia por feminicidio presentada en Amazonas. (Infobae Perú/Fb:@sharol.abigail.cortes.cruz)

Anestesiólogo acumularía 14 denuncias previas

La hermana de la víctima afirmó que el anestesiólogo cuenta con un historial de 14 denuncias por presuntos hechos de violencia y consumo de drogas. “¿Cómo no se va a tomar en cuenta, si estás viendo los antecedentes de un presunto asesino?”, cuestionó durante la entrevista con Exitosa.

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Actualmente, el detenido cumple siete días de prisión preventiva mientras se esclarecen los hechos, según precisó Nathaly Cruz, quien añadió que ese plazo será utilizado por la familia para recopilar pruebas, entre ellas fotografías, videos y testimonios que respaldarían la hipótesis de feminicidio.

Junior Jhonatan Rodríguez Arista afronta una investigación por la muerte de la enfermera Sharol Cortes en un caso denunciado como feminicidio en Bagua Grande.

Exigen nueva necropsia y respaldo del MMP

Cruz solicitó formalmente a la Fiscalía la realización de una nueva necropsia para esclarecer la causa exacta de la muerte de su hermana. Asimismo, hizo un llamado público al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que intervenga en el caso.

“Quiero que se escuche mi voz a nivel nacional. Si saben alguna información de esta persona, por favor, podrían ayudarme a buscar justicia para mi hermana, porque yo sé que ella no es la única persona violentada”, expresó la hermana de la víctima. La comunidad de Bagua Grande, de donde era oriunda la víctima, se movilizó en reclamo de justicia tras conocerse el caso.

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La familia de Sharol Abigail Cortes Cruz exige esclarecer la muerte de la joven enfermera de 24 años hallada sin vida en la provincia peruana de Utcubamba. (Infobae Perú/Fb:@sharol.abigail.cortes.cruz)