BTS llegó a Lima y las ARMY no se mueven del hotel pese al llamado a respetar su privacidad: “Tenemos fe que van a salir”

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La llegada de BTS a Lima convirtió los alrededores del hotel donde se hospeda la agrupación surcoreana en uno de los puntos más concurridos por sus seguidores. Desde varias horas antes, decenas de ARMY se concentraron en el lugar con la esperanza de conseguir, aunque sea por unos segundos, un vistazo de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, quienes ya se encuentran en la capital peruana para sus esperados conciertos en el Estadio San Marcos.

La emoción se hizo evidente desde las primeras horas de la tarde. Algunas fanáticas llegaron acompañadas de sus familiares, mientras otras acudieron con amigas y grupos de seguidores para esperar cualquier movimiento alrededor del hospedaje. La presencia policial también aumentó debido a la cantidad de personas que se congregaron tanto en el frontis como en los alrededores del hotel.

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BTS en Lima: ARMY toma los alrededores del hotel y espera con emoción la salida del grupo. Captura: ATV Noticias.

La escena reflejó la magnitud de la expectativa que existe en Perú por el regreso de BTS. La agrupación ofrecerá conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre, por lo que sus seguidores viven una cuenta regresiva que comenzó a sentirse con mayor intensidad desde la confirmación de su llegada al país.

BTS en Lima: ARMY toma los alrededores del hotel y espera con emoción la salida del grupo. Captura: ATV Noticias.

ARMY esperó durante horas para ver a BTS

Una de las imágenes más llamativas fue la de una madre que llegó junto a sus hijas para esperar al grupo. La mujer contó entre risas que todas son fanáticas de BTS y que llevaban varias horas en el lugar.

“Mis hijitas. Literal, sí, con las hijitas”, comentó cuando le preguntaron con quién había acudido. La familia explicó que se encontraba en el hotel desde aproximadamente las cinco de la tarde, pese a que la agrupación ya había llegado a Lima pero todavía no había salido del lugar.

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“Estamos desde las cinco de la tarde acá esperando que salga BTS. Bueno, su vuelo, acaban de llegar, pero todavía no salen. Estamos esperando”, relató.

BTS en Lima: ARMY toma los alrededores del hotel y espera con emoción la salida del grupo. Captura: ATV Noticias.

La espera no parecía preocupar demasiado a las fanáticas, quienes tenían claro que podían pasar varias horas antes de tener alguna posibilidad de ver a sus ídolos. Cuando le preguntaron hasta qué momento permanecerían allí, la madre respondió entre risas: “Ay, no sé. Estamos... hasta que salgan, no sé”.

La familia, además, tenía previsto acudir a uno de los conciertos de BTS. Sin embargo, todavía necesitaba conseguir dos entradas para completar el grupo. “Nos faltan dos entradas”, señalaron durante la conversación con ATV Noticias.

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BTS en Lima: ARMY toma los alrededores del hotel y espera con emoción la salida del grupo. Captura: ATV Noticias.

La falsa alarma que hizo gritar a las ARMY

La espera frente al hotel también estuvo marcada por varios momentos de tensión y emoción. En determinado momento, un movimiento en los alrededores provocó que algunas fanáticas pensaran que finalmente habían aparecido los integrantes de BTS.

“Uy, ¿Qué pasó?”, preguntó una de las voces al notar la reacción de las asistentes. Otra fanática explicó entre risas que se había emocionado demasiado con la situación. “Yo, pero bien estaba emocionadísima. Karina, perdóname, yo estaba emocionadísima, se me salía el corazón. ¿Qué pasó?”, comentó.

BTS en Lima: ARMY toma los alrededores del hotel y espera con emoción la salida del grupo. Captura: ATV Noticias.

Sin embargo, la ilusión duró poco. Lo que había provocado la confusión no eran los integrantes de BTS, sino parte del equipo que acompaña a la agrupación durante su visita a Lima.

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La reportera explicó que BTS había llegado acompañado por un amplio equipo de producción y que entre las personas que se movilizaban alrededor del hotel había varios ciudadanos coreanos. Esto provocó que algunas seguidoras confundieran a miembros del staff con los artistas.

“BTS llegó con todo su equipo de producción. Son muchísimas personas, también hay muchos coreanos y las chicas confundieron a algunos de ellos con los integrantes por sus facciones”, explicó.

BTS en Lima: ARMY toma los alrededores del hotel y espera con emoción la salida del grupo. Captura: ATV Noticias.

El hotel quedó rodeado por las fanáticas

La concentración fue tal que la policía tuvo que desplegarse en la zona para controlar el movimiento de las personas que llegaron hasta el lugar.

“Mávila, yo quiero mostrarte un poquito todo el movimiento que se ha dado por aquí en el distrito de Miraflores, en este conocido hotel... toda la avenida está tomada por Armys”, explicó la reportera durante la transmisión.

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BTS en Lima: ARMY toma los alrededores del hotel y espera con emoción la salida del grupo. Captura: ATV Noticias.

También detalló que la parte posterior del establecimiento, por donde ingresaron las camionetas relacionadas con la llegada de los integrantes, había quedado rodeada por seguidoras.

“La policía se ha tenido que desplegar e incluso la parte de atrás del hotel, por donde entraron las camionetas con los cantantes también está rodeada de fanáticas”, señaló.

BTS en Lima: ARMY toma los alrededores del hotel y espera con emoción la salida del grupo. Captura: ATV Noticias.

ARMY pide respetar la privacidad de BTS

En medio de la multitud también apareció un llamado importante: respetar la privacidad de los integrantes de BTS durante su estadía en Lima.

Como se recuerda, el club oficial de fans había solicitado a los medios de comunicación que evitaran acercamientos que pudieran incomodar a los artistas y pidió respetar su espacio personal.

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Sin embargo, varias seguidoras que no necesariamente pertenecían al club oficial también decidieron acudir al lugar con la esperanza de verlos. Una de las fanáticas explicó que conocía las recomendaciones que se habían realizado desde la comunidad ARMY, pero reconoció que la emoción por tener a BTS finalmente en Lima había sido demasiado grande.

BTS en Lima: ARMY toma los alrededores del hotel y espera con emoción la salida del grupo. Captura: ATV Noticias.

“Lo que pasa es que hay unas reglas que Army había puesto desde un inicio, que era no invadir la privacidad de BTS, pero lamentablemente la emoción fue mucho más, más grande”, sostuvo.

La joven explicó que algunas de ellas no acudirían a los conciertos y que, por esa razón, habían decidido intentar ver al grupo aunque fuera por unos segundos desde las inmediaciones del hotel.

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“Nosotras no vamos a poder ir al concierto. Entonces tenemos esta ilusión de poder verlos, siquiera un segundo acá afuera de su hotel, sin molestarlos, sin invadir su privacidad, ¿no? Solamente verlos. Es lo mínimo que nosotras pedimos”, expresó.

BTS en Lima: ARMY toma los alrededores del hotel y espera con emoción la salida del grupo. Captura: ATV Noticias.

“Tenemos fe que van a salir”

Mientras la espera continuaba, una de las madres presentes decidió mantener el optimismo y aseguró que todavía confiaba en que los integrantes de BTS podrían aparecer.

“Espero que sí. Tenemos fe, chicos. O sea, tenemos fe que van a salir”, dijo. Incluso propuso organizar una barra para intentar llamar la atención del grupo. “Vamos a hacer una barra, chicas, para que salga BTS”, anunció.

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BTS en Lima: ARMY toma los alrededores del hotel y espera con emoción la salida del grupo. Captura: ATV Noticias.

De inmediato, las fanáticas comenzaron a corear el nombre de la agrupación: “BTS, BTS, BTS, BTS, BTS”. El grito se convirtió en parte del ambiente que se vivió en los alrededores del hotel y mostró la energía con la que las seguidoras recibieron al grupo surcoreano.

BTS en Lima: ARMY toma los alrededores del hotel y espera con emoción la salida del grupo. Captura: ATV Noticias.