BTS en Lima: MML desmiente supuesto cierre del estadio San Marcos antes de los conciertos

(Foto: Municipalidad de Lima)

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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) negó este lunes martes 6 de octubre la autenticidad de un comunicado difundido en redes sociales que anunciaba un supuesto cierre temporal del Estadio San Marcos, en la antesala de los conciertos de BTS en Lima.

La comuna indicó que el documento usó su gráfica institucional sin autorización y sostuvo que las presentaciones previstas en el recinto continúan bajo las coordinaciones necesarias. El pronunciamiento surgió después de que la publicación atribuyera a la municipalidad una medida que no forma parte de sus comunicaciones oficiales.

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Según la MML, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres realiza inspecciones y coordinaciones en el estadio para que los tres shows cuenten con las autorizaciones correspondientes. La entidad señaló que esas acciones tienen como finalidad ordenar las condiciones de realización del evento y la atención al público.

El mensaje institucional no detalló cambios en la programación anunciada por la producción ni comunicó una suspensión de las fechas previstas para octubre. Por ello, la municipalidad exhortó a los asistentes y al público en general a informarse exclusivamente mediante sus cuentas verificadas y otros medios oficiales.

El texto apócrifo atribuía el supuesto cierre a presuntos incumplimientos de la productora respecto de medidas de seguridad, falta de coordinación con vecinos y denuncias de hostigamiento de seguidores hacia transeúntes.

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La municipalidad rechazó esa versión y anunció coordinaciones con la Policía Nacional del Perú (PNP) para identificar a quienes emplearon la imagen institucional en la difusión de datos falsos. Además, pidió a la población consultar sus canales oficiales antes de compartir información sobre el evento.

Comunicado de la MML.

Más de 1.000 agentes municipales estarán desplegados durante los conciertos

BTS tiene programados tres conciertos en el estadio los días 7, 8 y 10 de octubre, con entradas agotadas, según la información proporcionada sobre el evento. La MML comunicó que desplegará más de 1.000 agentes municipales en cada fecha, por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

El personal estará asignado a tareas de seguridad, movilidad, fiscalización, emergencias, limpieza y ordenamiento del espacio público en los alrededores del recinto. La presencia municipal abarcará los exteriores del Estadio San Marcos y las vías de ingreso y salida de los asistentes.

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El operativo contempla acciones contra el comercio ambulatorio y la venta irregular de entradas, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). También habrá serenazgo en el sector donde algunas seguidoras instalaron carpas, pese a la exhortación del Ministerio Público de no acampar en veredas, bermas ni rutas destinadas al acceso o evacuación.

La comuna prevé controles de identidad para prevenir estafas, suplantaciones, coacciones y otros delitos. Las autoridades señalaron que estas medidas buscan mantener despejadas las zonas de tránsito peatonal y vehicular durante la llegada, el concierto y la salida del público.

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Para el público de campo, el ingreso comenzará a las 16:00. Campo A accederá por la puerta 1 de la avenida Venezuela; Campo B, por la puerta 8, hacia la avenida Óscar R. Benavides; y Campo C, por la puerta 3 de la avenida Universitaria.

El ingreso a tribunas será desde las 17:00. La organización indicó que los asientos están numerados y pidió evitar llegar antes de las 16:00. Quienes tengan acceso al soundcheck deberán completar su registro hasta las 14:00, de acuerdo con la información difundida por la producción en los canales previstos para ese grupo de asistentes acreditados.

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