Perú

Daniel Urresti califica de “pusilánime” al JNE por no aclarar situación de exalcaldes en las listas municipales

El candidato de Podemos Perú preguntó quién asumiría la alcaldía si una de estas fórmulas gana las elecciones municipales

Urresti calificó de “pusilánime” la actuación del organismo electoral por llegar a los comicios sin despejar esta controversia (Créditos: América Noticias)
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Daniel Urresti, candidato de Podemos Perú las Elecciones Regionales y Municipales 2026, cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no haber establecido qué ocurrirá con algunas listas en las que exalcaldes fueron inscritos como primeros regidores y terminaron como principales postulantes luego de la renuncia de quienes inicialmente encabezaban esas fórmulas. El aspirante fue abordado por la prensa este domingo 4 de octubre en los exteriores de su local de votación, ubicado en La Molina.

El postulante sostuvo que el organismo electoral debió aclarar antes de los comicios quién asumiría la alcaldía si una de estas listas obtiene la victoria. En ese escenario, los primeros regidores son exalcaldes que ya ejercieron el cargo durante el periodo anterior y que ahora podrían quedar en posición de asumir nuevamente la conducción de sus respectivos municipios.

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“Lo que no queda en claro hasta ahora, por culpa del JNE, es qué va a pasar si gana una lista donde la persona que va como primer regidor ha sido alcalde en el periodo anterior”, declaró. El candidato preguntó además si, ante esa situación, correspondería que asuma el segundo regidor y quién tendría finalmente la responsabilidad de ocupar la alcaldía.

El postulante sostuvo que la situación está vinculada con la prohibición constitucional de la reelección inmediata de alcaldes - Créditos: Andina.
El postulante sostuvo que la situación está vinculada con la prohibición constitucional de la reelección inmediata de alcaldes - Créditos: Andina.

El postulante de Podemos Perú calificó de “pusilánime” la actuación del JNE por no haber despejado esa interrogante antes de la jornada electoral. “Ha hecho que lleguemos a unas elecciones sin saber exactamente quiénes son los candidatos que podrían ser reconocidos como alcaldes en caso de ganar sus respectivas listas”, manifestó.

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La situación mencionada por Urresti se relaciona con la prohibición constitucional de la reelección inmediata de alcaldes. El debate surgió en torno a las candidaturas de autoridades que, después de haber ejercido una alcaldía, fueron incluidas como regidores en nuevas listas. La renuncia posterior de los candidatos que ocupaban el primer lugar para las alcaldías modificó el escenario y dejó a esos exburgomaestres como los principales nombres de sus respectivas agrupaciones.

Ante las preguntas de la prensa sobre qué decisión adoptaría frente a esta situación, el postulante insistió en que su agrupación deberá esperar lo que determine el organismo electoral. Aun así, remarcó que reconocerá los resultados de las elecciones municipales y que corresponde respetar la decisión expresada por los ciudadanos en las urnas.

El candidato también se refirió a la participación durante las primeras horas de la jornada. Al ser consultado por la menor presencia de personas en las calles, consideró que una posible explicación es el cansancio de la población luego de las elecciones presidenciales realizadas previamente. Pese a ello, pidió a los ciudadanos acudir a sus centros de votación.

Urresti afirmó que respetará los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y las decisiones que adopte el organismo electoral - Créditos: Andina.
Urresti afirmó que respetará los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y las decisiones que adopte el organismo electoral - Créditos: Andina.

“Estamos en unas segundas elecciones. Hemos tenido las elecciones presidenciales. La gente tal vez está un poco más cansada de esto”, señaló.

Urresti aprovechó su intervención para insistir en uno de los principales ejes de su campaña: la seguridad ciudadana. Sostuvo que la delincuencia se ha incrementado en Lima durante los últimos cuatro años y pidió a los electores considerar este problema al momento de elegir a las próximas autoridades municipales.

Antes de acudir a votar en La Molina, Urresti inició su jornada con un desayuno electoral en San Juan de Lurigancho, donde se reunió con simpatizantes de Podemos Perú. Según explicó, el establecimiento fue escogido por el candidato distrital de su agrupación para compartir con sus seguidores antes de continuar con sus actividades electorales.

Durante ese encuentro, la prensa le preguntó por el hecho de que el mismo local había sido utilizado por Keiko Fujimori durante el desayuno electoral de la segunda vuelta presidencial. Urresti respondió que desconocía ese antecedente y señaló que la elección del establecimiento correspondió al candidato de su partido en San Juan de Lurigancho.

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