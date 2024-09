La naturaleza nunca fue tan divertida: conoce a los finalistas de los Comedy Wildlife Photography Awards

Las mejores fotografías de comedia en la naturaleza compiten en el Comedy Wildlife Photo Awards. (©Ingo Hamann/Nikon Comedy Wildlife)

Los Nikon Comedy Wildlife Photography Awards son una competencia que anualmente reconoce a los mejores fotógrafos de momentos graciosos captados en la naturaleza. Recientemente fueron revelados los grandes finalistas, entre los que se encuentran una cría de foca soltando carcajadas, una ilusión óptica de la mano de un par de cebras y muchos icónicos momentos más.

La edición de este año recibió poco menos de 9.000 fotografías de participantes de 98 países diferentes. El número fue reducido hasta un total de 40 imágenes, las cuales fueron anunciadas como concursantes de la última etapa de la premiación el 26 de septiembre.

Stefan Maier, director general de marketing de Nikon Europa, declaró en un comunicado compartido con Infobae que se siente emocionado de revelar a los finalistas y que las imágenes plasman no sólo el “humor y encanto” de la vida silvestre, sino también resaltan la importancia de la conservación de una manera que “deja huella en gente de todas las edades”.

Algunas de las mejores fotos del concurso

La ilusión óptica fue capturada por el lente de Sarosh Iodhi.(© Sarosh Iodhi/Nikon Comedy Wildlife)

“Wait! Which zebra is in front!” (¡Espera!, ¡¿Cuál cebra está al frente?!) es el nombre de la fotografía con que Sarosh Iodhi se coló a la final y muestra una curiosa ilusión óptica.

El artista señala que la forma en que se colocaron los animales le hace difícil al espectador concluir qué cebra es la que está al frente. Fue tomada en Kenia y Iodhi esperaba que interactuaban o pelearan, pero ellas simplemente “se alinearon” de una forma sumamente conveniente.

"Mafia Boss" es el título de la fotografía de un pequeño mamífero "sosteniendo un puro con la boca" con una apariencia digna de la saga "El Padrino". (© Takashi Kubo/Nikon Comedy Wildlife)

“Mafia Boss” (Jefe de la mafia) fue el ingenioso título que Takashi Kubo eligió para su fotografía en la que se observa a un pequeño mamífero saliendo del hueco de un árbol haciendo gala de una curiosa apariencia.

El diminuto animal es retratado con una especie de semilla en su boca que asemeja al clásico puro representado en las películas de mafiosos como la saga clásica “El Padrino”.

La "mantis flamenca" es una de las finalistas y fue tomada por José Miguel Gallego Molina. (© Jose Miguel Gallego Molina/Nikon Comedy Wildlife)

José Miguel Gallego Molina conducía de regreso de una “caminata fotográfica” en Pantano el Sitjar (España) cuando se cruzó con una inusual escena: una mantis a mitad del camino.

Sin dudarlo, Gallego detuvo su automóvil en mitad de la carretera y capturó la fotografía titulada “Mantis flamenca”.

“Puedes imaginar las caras de los otros automovilistas al ver un vehículo con las luces encendidas, puerta abierta y detenido en mitad de la carretera junto a un loco tirado en el suelo con una cámara en mano”, bromeó el artista.

Un león macho fue fotografiado mientras una hembra "le gritaba" al oído en el Parque Nacional Serengeti. (© Scott Frier/Nikon Comedy Wildlife)

Dos leones africanos en medio de “una discusión” fueron captados en el Serengeti National Park de Tanzania. El fotógrafo Scott Frier declaró que tuvo suerte de inmortalizar a tiempo el momento.

“Tengo esta imagen impresa y colgada en un muro de mi casa, cada persona que la ve se ríe de ella. Uno de ellos mencionó que debería hacerla concursar en esta premiación, entonces hela aquí”, añadió Frier.

El aparente "pingüino decepcionado" fue obra del artista Zikri Teo. (© Zikri Teo/Nikon Comedy Wildlife)

Un pingüino de Adelia “rompiendo la cuarta pared” mientras lanza una mirada decepcionada a la cámara fue el protagonista de la fotografía titulada “Time to cool off” (Tiempo de relajarse).

El autor fue Zikri Teo, quien retrató a otra ave descansando sobre una enorme roca para reducir su temperatura corporal.

Un oso polar "deteniendo una pelea" entre dos de sus compañeros logró llegar hasta la final del concurso. (© Philippe Ricordel/Nikon Comedy Wildlife)

Phillip Ricordel inmortalizó el momento exacto en el que un oso polar “trata de detener una pelea” entre dos de sus compañeros.

En la imagen se aprecia al gigantesco animal parado sobre sus dos patas traseras, mientras que con las delanteras pareciera hacerle señas a sus acompañantes para que “se relajen”.

"Estás bromeando" muestra a dos lobos marinos "riendo" descontroladamente. (© Marti Phillips/Nikon Comedy Wildlife)

“Estás bromeando” es el título que Marti Phillips eligió para su obra en la que se aprecia a dos leones marinos “riéndose a carcajadas” uno enfrente del otro.

Un introspectivo chimpancé protagoniza la fotografía "El chimpancé contemplativo". (© Arvind Mohandas/Nikon Comedy Wildlife)

Arvind Mohandas, es el autor de “El chimpancé contemplativo”, una imagen tomada en las junglas de Uganda.

Mohandas siguió a un grupo de alrededor de 50 chimpancés y el retratado en la fotografía parecía estar demasiado concentrado “contemplando”.

La idea del artista era fotografiar hipopótamos peleándose entre sí, pero fue sorprendido con esta postal. (© Artur Stankiewicz/Nikon Comedy Wildlife)

Artur Stankiewicz esperaba cruzarse con hipopótamos peleando o haciendo cosas completamente diferentes, sin embargo, se cruzó con uno de ellos saliendo del agua y cubriéndose de vegetación acuática.

"Diciendo mis plegarias" inmortalizó a una nutria mientras "rezaba" en un río. (© Christine Haines/Nikon Comedy Wildlife)

“Saying my prayers” (Diciendo mis plegarias), inmortalizó el momento exacto en el que una nutria nada sobre sus espaldas al mismo tiempo que pareciera “rezar” con sus patas delanteras juntas.

La emotiva imagen de dos osos abrazándose fue retratado por Andrea Rosado. (© Andrea Rosado/Nikon Comedy Wildlife)

Dos osos pardos protagonizan la fotografía de Andrea Rosado. En ella se observa el emotivo momento en el que decidieron darse un conmovedor abrazo.

El accidentado aterrizaje de un fumarel cariblanco fue protagonista de la fotografía de Damyan Petkov. (© Damyan Petkov/Nikon Comedy Wildlife)

Damyan Petkov es el artista que retrató el momento exacto en el que un fumarel cariblanco realizaba un accidentado aterrizaje sobre una piedra ante la mirada atónita de un compañero.

Cuatro alcas comunes esperando la caída de su compañero llevaron a Inés Godínez hasta la final. (© Inés Godínez/Nikon Comedy Wildlife)

En la imagen de Inés Godínez se observa cómo cuatro alcances comunes esperan el aterrizaje de uno de sus amigos, quien vuela con las alas completamente extendidas.

Jörn Clausen fotografió a un frailecillo atlántico "tratando de escapar" de una "conservación". (© Jörn Clausen/Nikon Comedy Wildlife)

Jörn Clausen es el fotógrafo que capturó oportunamente el curioso momento en el que un frailecillo atlántico “trata de escapar” de una “conversación” con otra ave.