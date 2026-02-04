El RP-10 a 10 MW: plataforma nuclear avanzada para irradiación neutrónica, radiofarmacia y desarrollo estratégico en el Perú

Con la creación del IPEN, el Estado peruano institucionalizó el uso responsable de la tecnología nuclear para el desarrollo nacional. (Andina)

La reciente operación sostenida del reactor RP-10 a su potencia nominal de 10 megavatios constituye uno de los hitos tecnológicos más relevantes del sistema científico peruano en las últimas décadas. Este logro, alcanzado tras un riguroso proceso de modernización, validación técnica y fortalecimiento de la cultura de seguridad nuclear, marca un punto de inflexión en las capacidades del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y posiciona al país en un nuevo nivel de competitividad tecnológica regional.

Desde una perspectiva técnica, el incremento de potencia del reactor se traduce directamente en una mayor disponibilidad de flujo neutrónico, condición esencial para el uso intensivo y diversificado de sus facilidades de irradiación de neutrones. Estas facilidades —diseñadas para operar con altos estándares de estabilidad, reproducibilidad y control— constituyen hoy el verdadero eje articulador de múltiples líneas de investigación, desarrollo e innovación con impacto industrial, científico y sanitario.

Facilidades de irradiación de neutrones: una infraestructura habilitante

La irradiación neutrónica es una herramienta de altísimo valor estratégico. A diferencia de otras formas de radiación, los neutrones interactúan directamente con el núcleo atómico, permitiendo modificar propiedades materiales, inducir transmutaciones controladas y revelar estructuras internas sin destrucción de las muestras. Con el RP-10 operando a 10 MW, el Perú dispone ahora de una plataforma de irradiación robusta, capaz de atender aplicaciones avanzadas en múltiples sectores.

En el ámbito industrial, una de las líneas más prometedoras es el dopado de silicio mediante irradiación neutrónica, proceso crítico para la fabricación de semiconductores de alta pureza y homogeneidad eléctrica. Este tipo de dopado requiere reactores de investigación con flujos neutrónicos estables y bien caracterizados, una condición que el RP-10 cumple plenamente en su nuevo régimen de operación. En un contexto global marcado por la competencia tecnológica y la fragilidad de las cadenas de suministro, esta capacidad adquiere un valor estratégico indiscutible.

Asimismo, las facilidades de irradiación permiten fortalecer aplicaciones vinculadas a la industria estratégica y la defensa, especialmente en la evaluación no destructiva de componentes críticos, análisis de integridad estructural y caracterización de materiales sometidos a condiciones extremas. Técnicas como la neutrografía, la activación neutrónica, la espectrometría prompt-gamma y la difracción de neutrones amplían de manera sustancial las capacidades nacionales en investigación aplicada y control tecnológico.

Radiofarmacia y producción de isótopos: impacto directo en salud pública

Dentro de este ecosistema de aplicaciones, la producción de radiofármacos representa una de las líneas de mayor impacto social y sanitario. El aumento del flujo neutrónico habilita esquemas de irradiación más eficientes, repetibles y seguros para la obtención de radioisótopos de uso médico, así como de componentes críticos para la radiofarmacia nacional, incluyendo cápsulas de yodo y otros insumos estratégicos.

En este contexto, el Lutecio-177 ocupa un lugar central. Este radioisótopo es actualmente uno de los pilares de la medicina nuclear moderna, especialmente en terapias dirigidas contra determinados tipos de cáncer. Su emisión beta, combinada con una radiación gamma adecuada para imágenes, lo convierte en un candidato ideal para las terapias teragnósticas, que integran diagnóstico y tratamiento en un mismo abordaje clínico.

La posibilidad de producir Lutecio-177 en el RP-10 no solo representa un avance técnico, sino un salto cualitativo en soberanía sanitaria. Hasta ahora, la dependencia de proveedores externos ha significado altos costos, limitaciones logísticas y riesgos de desabastecimiento. La producción nacional permitiría garantizar continuidad terapéutica, reducir costos para el sistema de salud y ampliar el acceso de los pacientes a tratamientos de alta complejidad.

Una infraestructura nuclear al servicio del desarrollo

El nuevo régimen de operación del RP-10 consolida al reactor como una infraestructura científica de uso múltiple, alineada con las mejores prácticas internacionales en reactores de investigación. La articulación entre irradiación neutrónica, investigación de materiales, desarrollo industrial y radiofarmacia configura un modelo de aprovechamiento integral de la tecnología nuclear, con beneficios tangibles para el país.

Más allá de los aspectos técnicos, este avance evidencia la existencia de capacidades humanas altamente especializadas, marcos regulatorios sólidos y una visión estratégica que reconoce a la ciencia y la tecnología nuclear como motores del desarrollo sostenible. En un entorno global donde la seguridad tecnológica, la salud pública y la innovación son factores críticos, el RP-10 emerge como un activo estratégico nacional.

La producción de Lutecio-177, habilitada por la mayor potencia y las facilidades de irradiación de neutrones, simboliza esta nueva etapa: una en la que el conocimiento nuclear se traduce en valor industrial, autonomía tecnológica y, sobre todo, beneficio directo para la vida de las personas.