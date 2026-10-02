Perú

Precios del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, viernes 2 de octubre de 2026

Los conductores pueden consultar los montos informados por las estaciones de servicio según distrito, distancia y producto requerido para elegir dónde abastecer sus vehículos

Cuatro surtidores de combustible de colores verde, negro, azul y rojo junto a un letrero digital de precios con edificios al fondo.
Un tablero de precios y cuatro surtidores detallan los costos del gasohol, diésel, GNV y GLP en una estación de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los precios de los combustibles en Lima mostraron diferencias de hasta S/ 3,80 por galón entre estaciones de servicio, de acuerdo con los valores declarados en Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

La herramienta permite comparar las tarifas de gasohol, diésel B5, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) antes de acudir a un grifo. Además, informa la ubicación de los establecimientos y su condición operativa.

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Cada estación declara sus precios en la plataforma, por lo que los valores pueden modificarse durante el día. Por ese motivo, los usuarios deben revisar la consulta antes de iniciar el recorrido y confirmar que el combustible requerido esté disponible.

En las referencias consultadas para Lima, el gasohol regular se ubicó entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón. El gasohol premium osciló entre S/ 20,79 y S/ 24,99, mientras que el diésel B5 S-50 UV registró precios desde S/ 23,19 hasta S/ 26,99 por galón.

Una mano sostiene un teléfono inteligente con un mapa y ubicaciones de grifos frente a un automóvil blanco.
Una persona consulta los precios de las estaciones de servicio en Lima a través de la aplicación Facilito de Osinergmin junto a un vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular tuvo una brecha de S/ 2,54 por galón en Lima

La diferencia entre el precio más bajo y el más alto del gasohol regular llegó a S/ 2,54 por galón en las estaciones de Lima incluidas en la consulta. En el caso del diésel B5 S-50 UV, la distancia entre ambos extremos alcanzó S/ 3,80 por galón.

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Los precios de referencia fueron los siguientes:

  • Gasohol regular: entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón.
  • Gasohol premium: entre S/ 20,79 y S/ 24,99 por galón.
  • Diésel B5 S-50 UV: entre S/ 23,19 y S/ 26,99 por galón.

La comparación adquiere mayor peso para los vehículos con tanques de mayor capacidad. Un conductor que cargue 12 galones de gasohol regular podría encontrar una diferencia superior a S/ 30 entre una estación y otra, según la tarifa escogida.

El cálculo final también depende del trayecto hasta el grifo. Una tarifa menor puede perder parte de su ventaja si el establecimiento está alejado, si hay congestión en la ruta o si el recorrido implica un consumo adicional de combustible.

Vista aérea de una ciudad costera con marcadores verdes, amarillos y rojos situados sobre varias estaciones de servicio.
Marcadores digitales señalan la variación en las tarifas de combustible entre distintas estaciones de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador, Los Olivos y Comas registraron tarifas menores en algunos productos

Los registros disponibles en Facilito permitieron identificar puntos con precios de referencia menores para determinados combustibles en distintos distritos de la capital. La ubicación con la tarifa más baja no siempre coincide con el grifo más cercano al conductor.

En Villa El Salvador, el gasohol regular figuró desde S/ 18,79 por galón y el gasohol premium desde S/ 20,09. En Los Olivos, el gasohol regular apareció desde S/ 19,09 por galón.

Otros valores declarados fueron:

  • San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 19,40 por galón.
  • San Miguel: gasohol premium desde S/ 20,99 por galón.
  • Comas: diésel desde S/ 22,79 por galón.
  • Carabayllo: diésel desde S/ 22,99 por galón.
  • Rímac: diésel desde S/ 23,99 por galón.

Facilito permite ordenar la información por precio, distancia y ubicación. Esa función puede ayudar a comparar alternativas cercanas al punto de partida, al lugar de trabajo o al destino de un viaje.

Los precios publicados corresponden a las declaraciones de los operadores. Antes de acudir al establecimiento, conviene revisar la condición operativa del grifo y verificar que el producto figure como disponible.

El GNV se vende por metro cúbico y el GLP vehicular por galón

La consulta no se limita a las gasolinas y al diésel. La plataforma de Osinergmin también incorpora información sobre GNV y GLP vehicular, dos combustibles con unidades de venta distintas.

El GNV se comercializa en soles por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se vende en soles por galón. Las tarifas pueden variar entre estaciones de una misma zona y también entre regiones.

La herramienta puede resultar útil para los conductores que recorren trayectos interprovinciales, transitan por zonas con pocos puntos de venta o necesitan localizar un combustible específico.

Antes de salir, los usuarios pueden considerar estos datos:

  • El GNV aparece expresado en soles por metro cúbico.
  • El GLP vehicular figura en soles por galón.
  • Las estaciones cercanas pueden ofrecer precios diferentes.
  • La disponibilidad puede cambiar durante el día.
  • La plataforma permite ubicar establecimientos formales y operativos.

La consulta previa cobra relevancia en rutas largas, donde una parada imprevista puede implicar un desvío mayor o la necesidad de abastecerse a un precio distinto al esperado.

Facilito permite comparar tarifas antes de acudir al grifo

Para revisar el precio de un combustible, el usuario debe ingresar a la web o aplicación de Facilito y seleccionar la zona donde realizará la compra. El sistema muestra los establecimientos registrados y los productos que ofrecen.

El procedimiento incluye los siguientes pasos:

  • Ingresar a la plataforma de Facilito.
  • Elegir departamento, provincia y distrito.
  • Seleccionar el combustible requerido.
  • Revisar los grifos cercanos al punto de partida o destino.
  • Ordenar el listado por precio o distancia.
  • Confirmar que el establecimiento figure como operativo.
  • Verificar la disponibilidad del producto antes de acudir.

Osinergmin señala que la plataforma reúne información sobre establecimientos formales. Si el valor exhibido en los surtidores no coincide con el precio declarado en Facilito, el usuario puede comunicar la diferencia a través de los canales de atención del organismo.

La presión de los neumáticos y el mantenimiento influyen en el gasto mensual

El precio por galón o por metro cúbico es uno de los componentes del gasto de un vehículo, aunque el consumo también depende de las condiciones mecánicas y de la forma de conducción.

Para reducir el uso de combustible, los conductores pueden adoptar algunas medidas:

  • Planificar recorridos para concentrar diligencias en un mismo trayecto.
  • Evitar aceleraciones repentinas y frenadas bruscas.
  • Mantener los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante.
  • Cumplir con el mantenimiento del motor, los filtros y el sistema de inyección.
  • Retirar objetos que sumen peso innecesario.
  • Revisar el nivel de combustible antes de emprender un viaje largo.
  • Evitar mantener el motor encendido durante periodos extensos cuando el vehículo permanece detenido, si las condiciones de seguridad lo permiten.

La comparación entre tarifas, la verificación de la disponibilidad y el mantenimiento del vehículo permiten calcular con mayor precisión el gasto destinado al abastecimiento.

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