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El refugio veraniego de Alejandro Sanz en el que ha reunido a Stephanie Cayo con sus cuatro hijos: travesías en yate por Ibiza y turismo por Palma

El cantante ha elegido las islas Baleares para sus vacaciones familiares, que ha compartido en sus redes sociales

Las vacaciones de Alejandro Sanz con sus cuatro hijos y Stephanie Cayo por Ibiza y Mallorca (Instagram)
Las vacaciones de Alejandro Sanz con sus cuatro hijos y Stephanie Cayo por Ibiza y Mallorca (Instagram)
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Alejandro Sanz ha convertido Mallorca e Ibiza en el centro de unas vacaciones familiares que también consolidan su relación con Stephanie Cayo: el cantante ha compartido en Instagram un álbum con sus cuatro hijos y su pareja tras unas semanas de descanso entre mar, paseos y encuentros con amigos en Baleares.

El carrusel reúne escenas tomadas entre Mallorca e Ibiza, con Manuela, Alexander, Dylan y Alma junto al artista, además de varias imágenes con Cayo. “Un poco de mar, mucho amor, los míos cerca y la poesía por dentro”, ha escrito el intérprete para resumir unos días marcados por la convivencia familiar y la navegación por el Mediterráneo.

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Entre las fotografías, una de las más reveladoras muestra a Sanz abrazado a sus cuatro hijos con la Catedral de Palma al fondo, en una imagen tomada durante su estancia en Mallorca. El álbum incluye también retratos con su hija mayor y escenas más distendidas con los dos pequeños, compartiendo sus vacaciones sin filtros.

Las vacaciones de Alejandro Sanz con sus cuatro hijos y Stephanie Cayo por Ibiza y Mallorca (Instagram)
Las vacaciones de Alejandro Sanz con sus cuatro hijos y Stephanie Cayo por Ibiza y Mallorca (Instagram)

Las vacaciones familiares de Alejandro Sanz

La publicación confirma además el peso que ha ganado Stephanie Cayo en el entorno más cercano del artista. La actriz peruana aparece en varias instantáneas junto a Alejandro Sanz y también compartiendo tiempo con los hijos del cantante durante la escapada balear. El viaje ha tenido un marcado carácter familiar y ha transcurrido en buena parte a bordo de un yate de 24 metros de eslora, equipado con kayaks, material para practicar esnórquel y scooters subacuáticos.

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Las vacaciones de Alejandro Sanz con sus cuatro hijos y Stephanie Cayo por Ibiza y Mallorca (Instagram)
Las vacaciones de Alejandro Sanz con sus cuatro hijos y Stephanie Cayo por Ibiza y Mallorca (Instagram)

Durante las jornadas en el mar, los hijos del cantante se han bañado y han jugado mientras la pareja disfrutaba de tiempo juntos. Después de la travesía por aguas baleares, la estancia se ha repartido entre distintos puntos de Mallorca e Ibiza. Sanz y los suyos han visitado las terrazas de la Catedral de Palma, han recorrido las callejuelas de Valldemossa y también han encontrado tiempo para leer y ver a amigos.

Las vacaciones de Alejandro Sanz con sus cuatro hijos y Stephanie Cayo por Ibiza y Mallorca (Instagram)
Las vacaciones de Alejandro Sanz con sus cuatro hijos y Stephanie Cayo por Ibiza y Mallorca (Instagram)

Entre esos encuentros figura el del pintor mallorquín Domingo Zapata, al que han visitado durante su paso por la isla. En tierra, el cantante también ha hecho parada en dos direcciones concretas de la gastronomía local: Sa Roqueta, en el Portitxol, y Clandestí, el restaurante de Pau Navarro en el Eixample palmesano.

Las vacaciones de Alejandro Sanz con sus cuatro hijos y Stephanie Cayo por Ibiza y Mallorca (Instagram)
Las vacaciones de Alejandro Sanz con sus cuatro hijos y Stephanie Cayo por Ibiza y Mallorca (Instagram)

Stephanie Cayo, una más de la familia

El viaje familiar permite ver reunidos a los cuatro hijos del artista, nacidos de distintas relaciones. Manuela es hija de su matrimonio con Jaydy Michel, Alexander nació de su relación extramatrimonial con Valeria Rivera y Dylan y Alma son los dos hijos que tuvo con Raquel Perera. Eso sí, Stephanie Cayo se ha unido a la estampa como una más y ella misma ha publicado varias fotografías tomadas a bordo de un yate. En una de ellas aparecía abrazando a Alejandro Sanz mientras él la miraba con complicidad.

La agencia Seitrack España ha emitido un comunicado para dejar claro en qué punto está la ejecución de la sentencia por la deuda del cantante en Miami

Su publicación reforzó la misma idea que atraviesa el álbum del cantante: unas vacaciones compartidas entre la intimidad de la pareja y la integración de ese vínculo en la vida familiar del músico. El regreso de Alejandro Sanz a Mallorca se ha producido después de que a principios del verano actuara en Son Moix ante un público entusiasmado. Ahora ha vuelto a la isla con un objetivo distinto: descansar con sus cuatro hijos y con la actriz y modelo peruana con la que comparte su vida en la actualidad.

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