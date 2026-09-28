Gonzalo Genek agradece a sus fans por su nominación a los Premios HEAT como Mejor Artista de la Región Sur

Gonzalo Genek competirá en la categoría Mejor Artista Región Sur de los Premios HEAT Latin Music Awards 2026.

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El artista urbano peruano Gonzalo Genek fue nominado a los HEAT Latin Music Awards 2026 en la categoría Mejor Artista Región Sur, una distinción que compartirá con figuras como Emilia, Tiago PZK, Trueno, Luck Ra, Mon Laferte, Tini, María Becerra, Cris MJ, Anitta, Duki, Cazzu y Milo J. El anuncio llega mientras el cantante mantiene una agenda de promoción, una gira nacional y prepara su presentación del 18 de diciembre en Lima.

La postulación reconoce al intérprete dentro de una categoría que reúne a músicos de varios países de la región. Genek recibió la noticia con un mensaje de agradecimiento dirigido a su equipo de trabajo y a sus seguidores, a quienes atribuyó un papel central en el desarrollo de su carrera.

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“Me siento muy feliz y honrado por este reconocimiento de una organización tan importante, que reconoce el trabajo de mi equipo y, además, el amor y apoyo de mis fans”, expresó el artista peruano. También confirmó que asistirá a la ceremonia de los Premios HEAT, programada para el 5 de noviembre en Puerto Vallarta, Jalisco, México.

La edición 2026 será la primera de estos premios en territorio mexicano. La gala se realizará en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta y formará parte de la Semana HEAT, prevista entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre.

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Competirá con artistas internacionales

La categoría Mejor Artista Región Sur agrupa a exponentes de diferentes escenas musicales latinoamericanas. En ella figuran los argentinos Emilia, Tiago PZK, Trueno, Luck Ra, Tini, María Becerra, Duki, Cazzu, Milo J y el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso.

La lista también incluye a la chilena Mon Laferte, el cantante chileno Cris MJ, la brasileña Anitta, la agrupación uruguaya Marama, el uruguayo Pablo Vita y el chileno Kidd Voodoo. Gonzalo Genek figura entre los 17 nominados de la categoría Región Sur, de acuerdo con el listado de candidatos publicado por los HEAT Latin Music Awards.

El artista peruano agradeció a su equipo y a sus seguidores tras conocerse su nominación internacional.

La premiación contará con 30 categorías. La organización informó que el público puede participar en las votaciones a través de su plataforma digital LosHeat.tv. La ceremonia se transmitirá por esa misma señal.

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Los HEAT Latin Music Awards difundieron las nominaciones el 24 de septiembre. Karol G lidera la lista general con 10 menciones, seguida por Bad Bunny, con nueve. Carlos Rivera y Shakira obtuvieron siete candidaturas cada uno.

Promociona nuevo tema y prepara una gira

Además de la nominación, Gonzalo Genek continúa con la promoción de su producción más reciente, “Todas son iguales”. El artista mantiene actividades vinculadas a ese lanzamiento y su repertorio continúa en programación de radioemisoras peruanas.

El cantante también realiza una gira nacional que incluye 12 ciudades. Lima forma parte de ese recorrido con un concierto programado para el 18 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

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La presentación se realizará después de la ceremonia de los Premios HEAT en México. Por el momento, no se han comunicado detalles sobre el repertorio, invitados o venta de entradas para esa fecha en la capital.

“Seguimos trabajando con humildad y con mucho agradecimiento”, señaló el artista al referirse a su candidatura. Su presencia en la lista de Mejor Artista Región Sur lo ubica junto a intérpretes de géneros como el rap, el trap, el pop y la música urbana.

La ceremonia del 5 de noviembre definirá al ganador de la categoría. Antes de esa fecha, Genek continuará con la difusión de “Todas son iguales” y con las actividades de su gira nacional, que concluirá en Lima con el concierto previsto para diciembre.

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Genek prepara su presentación del 18 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su gira nacional.

La vez que Gonzalo Genek abarrotó centro comercial con show gratuito

La nominación internacional coincide con una etapa de mayor exposición para el artista, quien en 2025 protagonizó una presentación gratuita que reunió a miles de personas en MegaPlaza Independencia, en Lima. El espectáculo fue organizado por una radio local y se desarrolló en una zona común del centro comercial.

La asistencia superó la capacidad que tenía el espacio cercano al escenario. Videos difundidos por asistentes mostraron una concentración de público en los accesos, los pasillos y las escaleras mecánicas, mientras el personal de seguridad intentaba ordenar el flujo de personas.

Las vallas colocadas en el perímetro cedieron ante la presión de la multitud, según imágenes y testimonios publicados en redes sociales. El público acudió desde horas antes para ubicarse cerca del escenario donde Genek interpretó parte de su repertorio.

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El rapero peruano reunió a miles de fans que colmaron el centro comercial, superando vallas y llenando cada rincón en una tarde donde la música urbana y la emoción fueron protagonistas (Prensa Chalaca)

Durante la jornada, la organización reforzó el control con personal adicional y habilitó accesos alternativos. También hubo presencia de ambulancias y rescatistas, de acuerdo con la información difundida sobre el evento. El concierto se realizó sin una cancelación.

La presentación de 2025 en MegaPlaza expuso la capacidad de convocatoria del músico en Lima, especialmente entre los seguidores de la escena urbana.

Gonzalo Genek logró que la gente se abarrotara por verlo en el MegaPlaza.