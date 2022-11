PNP halló restos del padre del ex alcalde de Julcán secuestrado hace 5 meses en Trujillo

Piden justicia para muerte del padre del exalcalde de Julcán en Las Libertdad

El último fin de semana fue un día crucial para la Policía Nacional del Perú tras el exhaustivo operativo que realizaron para rescatar a la empresaria trujillana Nilda Arrascue, quien había sido secuestrada hace 15 días por la banda criminal “Los Pulpos”.

Al dar con el paradero de la negociante, los efectivos del orden lograron desarticular esta organización dedicada a los secuestros en la región de La Libertad y así conocer qué fue lo que pasó con el empresario Manuel Rodríguez Cruzado, padre del exalcalde de Julcán, quien también había estado en cautiverio y en manos de estos delincuentes.

Tras largos interrogatorios y al sentirse acorralados, los secuestrados revelaron exactamente qué fue lo que pasó con el adulto mayor, que estuvo más de 5 meses secuestrado. Según informaciones que reveló la PNP, se conoció que pese a que la familia pagó 120 mil soles por el rescate, estos sujetos asesinaron a Rodríguez Cruzado.

Ante esta revelación, los hampones decidieron contar dónde enterraron los restos, fue así que la policía de la División de Investigación Criminal de Trujillo hallaron el cadáver de una persona adulta enterrado en una zona baldía del distrito liberteño de Moche, que presuntamente pertenecería a Manuel Rodríguez Cruzado, padre del exalcalde de Julcán, Jhon Rodríguez, secuestrado el pasado 24 de junio.

Encontraron restos

Al dar a conocer qué fue lo que pasó con el padre del exalcalde de Julcán, uno de los delincuentes y los agentes del orden acudieron hasta el interior de un predio cercado por ladrillos de adobe, ubicado en el sector Tequila del centro poblado Las Delicias, en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, para proceder con la excavación.

Luego de varios minutos de trabajo, los efectivos policiales hallaron el cadáver de una persona enterrada, cuyas características coinciden con las del progenitor del exalcalde Jhon Rodríguez. Pese a todas las coincidencias y el relato de los delincuentes, personal de Medicina Legal del Ministerio Público procederá con el proceso de identificación del cuerpo encontrado en dicho lugar.

PNP encontró cuerpo del padre del exalcalde de Julcán.

Piden justicia por empresario

Al conocer la lamentable noticia de que el empresario y padre del exalcalde de Julcán, Jhon Rodríguez Espejo, fue hallado sin vida, fue el mismo funcionario quien exigió a las autoridades justicia por la muerte de su progenitor.

“Pedimos al Poder Judicial, al Ministerio Público, que le caiga todo el peso de la ley a esos delincuentes y no vamos a descansar hasta ver que estos señores cumplan realmente su condena que corresponde” manifestó antes de retirarse del lugar de donde hallaron el cuerpo Manuel Rodríguez, su padre.

“Pedimos a las autoridades, al presidente de La República, al Ministerio Público que realmente le caiga todo el peso de la ley, que se haga justicia con mi padre, una persona que no se ha metido con nadie, que no ha hecho nada a nadie. Eso es lo que pedimos para que esta ola de secuestros ya no continúe”.

¿Quiénes fueron secuestrados por Los Pulpos de Trujillo?

La Policía Nacional del Perú, rindió cuenta sobre la desarticulación de la banda Los Pulpos, los mismos que han sido señalados como los autores de diversos secuestros en la región de La Libertad, incluyendo a la empresaria trujillana Nilda Ascurre y el padre del exalcalde de Julcán, el empresario Manuel Rodríguez Cruzado.

Según detalles oficiales de la PNP, los secuestrados fueron: Luis Alberto Huamanchumo Salvatierra, de 64 años de edad, ocurrido el 4 de enero del 2021; Alan Miguel Ángel Ríos Guevara (24), raptado el 13 de noviembre de 2021; y Marco Antonio Negreiros Castillo (22), privado de su libertad el 15 de abril del 2022.

Foto: Captura

PNP desbarató a la red más sanguinaria del Perú

El director nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Adolfo Valverde Arcos, expresó ante los medios de comunicación que su institución sigue trabajando con la finalidad de erradicar de las calles a las bandas que se han convertido en el terror de la ciudadanía.

Valverde Arcos manifestó que producto del mega operativo se detuvo a cinco personas, una de ellas en el distrito de Villa María del Triunfo, en Lima, que sería uno de los más sanguinarios de todos, ya que era el encargado de cortar las orejas a las víctimas para presionar a los familiares a pagar el rescate.

“A todos los ciudadanos de Trujillo queremos decirles que la Policía Nacional del Perú viene trabajando permanentemente, articuladamente y silenciosamente para combatir y desarticular estas organizaciones criminales, conjuntamente con el Ministerio Público”, expresó.

Por su parte, el director de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP, general Carlos Céspedes Muñoz, aseguró frente a los medios de comunicación que Los Pulpos es una de las organizaciones criminales más violentas y sanguinarias que ha estado activa en nuestro país.

Entre los miembros de la banda criminal Los Pulpos que fueron detenidos, están Rank Zapata Sabogal (27), quien resultó herido, y Christian Montero Sandoval (28), plagiario que fue encontrado con una escopeta retro carga.

Delincuentes detenidos por las PNP

