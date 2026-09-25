Perú

Digemid alerta por posible riesgo grave asociado al uso de amoxicilina con ácido clavulánico

La autoridad sanitaria actualizó las fichas técnicas e insertos del medicamento tras revisar información de organismos reguladores internacionales y detectar un reporte en Perú con síntomas compatibles con la señal de seguridad

La alerta advierte sobre la posible aparición de LHF y SAM, reacciones de frecuencia desconocida que pueden desencadenar una inflamación descontrolada y afectar varios órganos.
La alerta advierte sobre la posible aparición de LHF y SAM, reacciones de frecuencia desconocida que pueden desencadenar una inflamación descontrolada y afectar varios órganos. Foto: composición Infobae Perú
Guardar

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso modificar la información de seguridad incluida en las fichas técnicas e insertos de los medicamentos que combinan amoxicilina y ácido clavulánico, utilizados para el tratamiento de distintas infecciones bacterianas. La medida incorpora advertencias relacionadas con dos síndromes que podrían aparecer tras el consumo de este antibiótico.

La alerta considera el posible desarrollo de linfohistiocitosis hemofagocítica (LHF) y síndrome de activación macrofágica (SAM), reacciones de frecuencia no conocida que pueden provocar una respuesta inflamatoria descontrolada y comprometer distintos órganos. La decisión se tomó a partir de información de seguridad emitida por autoridades sanitarias de Nueva Zelanda, Reino Unido y Australia.

PUBLICIDAD

¿Qué riesgo identificó Digemid?

La LHF y el SAM corresponden a síndromes vinculados con una activación anormal del sistema inmunitario. De acuerdo con Digemid, esta respuesta puede avanzar rápidamente y generar una falla multiorgánica, por lo que resulta importante reconocer sus posibles manifestaciones y actuar ante una sospecha clínica.

Hasta la fecha, el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (CENAFyT) no ha recibido reportes registrados específicamente como LHF o SAM. Sin embargo, detectó un caso que presentó síntomas compatibles con la señal de seguridad, entre ellos fiebre persistente, esplenomegalia, niveles elevados de ferritina y alteraciones en la función hepática.

La LHF y el SAM son trastornos asociados con una respuesta excesiva y anormal del sistema inmunológico.
La LHF y el SAM son trastornos asociados con una respuesta excesiva y anormal del sistema inmunológico. Foto: Minsa

Recomendaciones para profesionales y pacientes

Digemid pidió a los profesionales de la salud permanecer atentos a signos como fiebre, erupciones cutáneas, síntomas neurológicos, aumento del tamaño del hígado o bazo, ganglios inflamados y disminución de células sanguíneas. También deben considerarse valores elevados de ferritina, hipertrigliceridemia y alteraciones en las pruebas de coagulación o función hepática. Ante una sospecha de LHF o SAM, se recomienda suspender el tratamiento, salvo que exista otra causa identificada para el cuadro.

PUBLICIDAD

En el caso de los pacientes, Digemid recomienda interrumpir el medicamento y acudir inmediatamente a un establecimiento de salud si aparecen fiebre, sarpullido, confusión mental, mareos intensos, temblores, dolor en la parte alta del abdomen o coloración amarillenta de la piel y los ojos. También deben recibir atención si presentan ganglios inflamados, cansancio extremo, sangrados inusuales o moretones sin causa aparente.

Digemid pide evitar la automedicación

La autoridad sanitaria recordó que la amoxicilina con ácido clavulánico debe utilizarse bajo indicación médica. Además, pidió evitar la automedicación y no compartir estos medicamentos con otras personas, debido a que el uso indiscriminado de antibióticos puede incrementar el riesgo de complicaciones y favorecer la resistencia bacteriana.

Finalmente, Digemid señaló que las sospechas de reacciones adversas relacionadas con productos farmacéuticos deben ser comunicadas al Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, siguiendo el procedimiento establecido para estos reportes.

La autoridad sanitaria enfatizó que la amoxicilina con ácido clavulánico solo debe emplearse con receta y supervisión médica.
La autoridad sanitaria enfatizó que la amoxicilina con ácido clavulánico solo debe emplearse con receta y supervisión médica. Foto: Digemid

¿Para qué se suele usar la amoxicilina con ácido clavulánico?

La amoxicilina con ácido clavulánico es un antibiótico de la familia de las penicilinas que se emplea para combatir determinadas infecciones provocadas por bacterias. La combinación amplía la acción de la amoxicilina frente a algunos microorganismos que producen enzimas capaces de inactivar este antibiótico. Entre sus usos aprobados se encuentran ciertas infecciones respiratorias bajas, sinusitis bacteriana, otitis media aguda, infecciones de la piel y tejidos blandos, además de algunas infecciones urinarias.

También se utiliza con frecuencia en determinadas infecciones dentales, así como en algunos cuadros que afectan las vías respiratorias, los senos paranasales o el oído. Sin embargo, su empleo depende del tipo de bacteria, del lugar donde se encuentra la infección y de la susceptibilidad del microorganismo. Las recomendaciones más recientes sobre resistencia antimicrobiana advierten, por ejemplo, que esta combinación no debe asumirse como tratamiento para todas las infecciones urinarias causadas por bacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), debido a que puede presentar una eficacia insuficiente en esos casos.

Es importante recordar que la amoxicilina con ácido clavulánico no sirve para tratar infecciones virales, como el resfriado común o la gripe, y debe utilizarse únicamente cuando existe una infección bacteriana confirmada o una sospecha clínica suficientemente fundada.

Temas Relacionados

DigemidamoxicilinaMinisterio de Saludperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Construcciones en Saqsaywaman: cuatro estructuras fueron instaladas sin autorización y Cultura Cusco paralizó los trabajos en el lugar

El predio se encuentra dentro del Parque Arqueológico Nacional. La documentación del caso fue remitida a la Subunidad de Defensa del Patrimonio para evaluar las acciones correspondientes

Construcciones en Saqsaywaman: cuatro estructuras fueron instaladas sin autorización y Cultura Cusco paralizó los trabajos en el lugar

Pronacej niega trato “VIP” a adolescentes del Liceo Naval en Maranguita y asegura que reciben las mismas condiciones que los demás internos

El director de Pronacej, Luis Vega, descartó que los menores reciban beneficios especiales y afirmó que no se compraron camas, colchones ni ropa de cama exclusiva para ellos

Pronacej niega trato “VIP” a adolescentes del Liceo Naval en Maranguita y asegura que reciben las mismas condiciones que los demás internos

Partidos de hoy, jueves 24 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Este día está cargado de compromisos, tanto amistosos como la disputa de la UEFA Nations League, Nations League de Concaf y otros torneos en Sudamérica

Partidos de hoy, jueves 24 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Santiago Ormeño quebró una sequía de más de dos años y volvió a marcar: su gol con Montevideo Wanderers en Copa Uruguay 2026

La última vez que había festejado un tanto fue con la camiseta de Puebla, en México, en septiembre de 2024. Una lesión en China y meses de silencio después, el delantero peruano volvió a convertir en el fútbol uruguayo

Santiago Ormeño quebró una sequía de más de dos años y volvió a marcar: su gol con Montevideo Wanderers en Copa Uruguay 2026

Serenazgo de San Isidro recupera celular robado y reduce a sujeto que tomó a una mujer como rehén

El Centro de Control de Operaciones alertó a las unidades tras el incidente registrado en el cruce de las avenidas República de Panamá y Javier Prado, frente al colegio San Agustín

Serenazgo de San Isidro recupera celular robado y reduce a sujeto que tomó a una mujer como rehén
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori prevé reunirse por primera vez con Claudia Sheinbaum tras la crisis diplomática entre Perú y México

Keiko Fujimori prevé reunirse por primera vez con Claudia Sheinbaum tras la crisis diplomática entre Perú y México

Keiko Fujimori desafía a Janet Tello, presidenta del PJ, y afirma que no va a “callar” sobre “los errores del pasado”

Nueva derrota para el Perú: Rutas de Lima gana el tercer arbitraje a la MML

Desde Wall Street, Keiko Fujimori destaca baja inflación, reservas de USD 100 mil millones e invita a invertir en el país: “Perú is here”

Premier defiende a Keiko Fujimori y cree que presidenta del PJ “puede haber interpretado” mal sus dichos en la ONU

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams cantó a fans que lo esperaron en hotel y lució camiseta de Perú: “Volveremos pronto”

Robbie Williams cantó a fans que lo esperaron en hotel y lució camiseta de Perú: “Volveremos pronto”

Melissa Klug conoce a Hillary Meza, la pareja de su hijo Adriano Farfán, y celebra el vínculo que tiene con la familia

Agenda cultural de Lima del 24 de setiembre al 1 de octubre: ‘Annie’, Rebeca Escribens en ‘No soy una señora’, El Método Grönholm y ¡Funado!

Michelle Onetto es separada de su agencia tras acusaciones de bullying: “Rechazamos cualquier hostigamiento, violencia o maltrato”

Fans de Robbie Williams mantienen expectativa por segundo concierto en el Arena 1 Park: “Robbie vendrá esta noche”, dice equipo de cantante

DEPORTES

Dana Guzmán asesta un golpe de autoridad para eliminar a Luisina Giovannini y clasificar a semifinales de los Juegos Suramericanos 2026

Dana Guzmán asesta un golpe de autoridad para eliminar a Luisina Giovannini y clasificar a semifinales de los Juegos Suramericanos 2026

Partidos de hoy, jueves 24 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Santiago Ormeño quebró una sequía de más de dos años y volvió a marcar: su gol con Montevideo Wanderers en Copa Uruguay 2026

Carlos Aparicio también habló de las jugadoras “desertoras” de la selección: “No podemos hacer divisiones”

Carlos Aparicio señaló los “graves” errores de Antonio Rizola con Perú: “Su lengua va más rápido que su cerebro”