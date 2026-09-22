México

Huracán Polo: qué hacer en caso de emergencia, qué tener preparado y cómo ubicar tu refugio

Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Oaxaca enfrentan lluvias intensas y Protección Civil pide ubicar albergues y armar una mochila de emergencia por cada integrante del hogar

Palmeras inclinadas por el viento, fuerte oleaje contra un muro costero y una espiral de nubes oscuras con lluvia.
El huracán Polo se intensifica a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson en el océano Pacífico mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El huracán Polo se intensifica a categoría 5 en el Pacífico mexicano y mantiene en alerta a Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Oaxaca, donde se esperan lluvias intensas, oleaje de hasta 3.5 metros y rachas de viento de 60 kilómetros por hora.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pide a la población identificar refugios temporales y preparar una mochila de emergencia ante el riesgo de deslaves e inundaciones.

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El sistema se ubica a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, según el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que el Huracán tiene vientos máximos sostenidos de 260 km/h, rachas de 315 km/h y desplazamiento hacia el este a 9 km/h. (X/@CNPC_MX)

Las autoridades mantienen una zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Qué hacer antes de que llegue el huracán

Protección Civil recomienda asegurar puertas, ventanas, techos, tinacos, antenas, láminas, macetas y cualquier objeto que el viento pueda desplazar. También sugiere reparar techos y paredes dañadas antes de que se presenten las lluvias más fuertes.

Las familias deben definir con anticipación un plan de evacuación acordado con vecinos y familiares. Quienes habitan cerca de ríos, arroyos, barrancas o laderas necesitan identificar rutas de salida seguras antes de que el nivel del agua aumente.

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Cinco personas se sientan alrededor de una mesa de madera. Hay un mapa, un bolígrafo, una mochila abierta, dos botellas de agua, una linterna, una radio y un botiquín.
Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Oaxaca mantienen alerta por la circulación del ciclón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomienda cargar completamente celulares y otros dispositivos de comunicación ante posibles interrupciones en el suministro eléctrico.

También pide evitar desplazamientos innecesarios durante las 24 a 48 horas posteriores al paso del sistema, sobre todo en zonas costeras y montañosas.

Qué tener preparado en la mochila de emergencia

El kit de emergencia debe incluir agua embotellada, alimentos enlatados o no perecederos, un botiquín de primeros auxilios, documentos personales y de propiedad guardados en bolsas plásticas herméticas, una linterna con baterías de repuesto y un radio de pilas.

Protección Civil añade medicamentos, artículos de higiene personal y los insumos indispensables para niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y animales de compañía.

Una mujer arrodillada guarda botellas de agua en una mochila azul junto a un botiquín rojo, una linterna, mantas y alimentos en conserva.
La mochila de emergencia debe armarse por integrante de la familia, con agua, documentos y medicamentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada mochila debe armarse por integrante de la familia, no de forma compartida.

Limpiar coladeras y desagües también forma parte de la preparación, ya que reduce el riesgo de encharcamientos e inundaciones urbanas durante las lluvias más intensas.

Cómo ubicar el refugio temporal más cercano en cada estado

En Guerrero, el gobierno estatal habilita 620 refugios temporales distribuidos en los 85 municipios de la entidad.

El listado completo, con nombre y ubicación de cada inmueble, está disponible en el Catálogo de Refugios Temporales 2026.

Los refugios en Guerrero se pueden encontrar al escanear el código. (Gobierno de Guerrero)
Los refugios en Guerrero se pueden encontrar al escanear el código. (Gobierno de Guerrero)

En Michoacán, Protección Civil estatal identifica 19 refugios temporales en Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas, con capacidad conjunta para 6,126 personas.

La población en zonas vulnerables debe ubicar desde ahora el refugio más cercano y atender cualquier indicación de evacuación. Ante cualquier emergencia, la dependencia pide llamar al 911.

En Jalisco se puede realizar la consulta través de la aplicación Jalisco Alerta, las publicaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, o al teléfono 33-3675-3060.

El operativo se concentra en las regiones Costa Norte, Costa Sur, Sierra Occidental y Sierra de Amula, con prioridad en Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta.

Palmeras inclinadas por el viento, fuerte oleaje contra un muro costero y una espiral de nubes oscuras con lluvia.
No se deben cruzar ríos ni calles inundadas bajo ninguna circunstancia, sin importar la apariencia de la corriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Colima, Protección Civil estatal mantiene un mapa interactivo permanente de refugios temporales disponible en la página oficial https://proteccioncivil.col.gob.mx/index.php/Proteccionc/contenido/MTE0MzA=.

Para mayor información, el número de Protección Civil de Colima es el 312-313-0311.

En Oaxaca, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos publicó desde mayo, en su perfil de Facebook, la ubicación de los refugios temporales habilitados para la temporada de lluvias.

La dependencia atiende emergencias en el teléfono 951-501-8100.

Las zonas bajas y barrancas requieren rutas de evacuación definidas antes de que suba el nivel del agua. (Gobierno de Guerrero)
Las zonas bajas y barrancas requieren rutas de evacuación definidas antes de que suba el nivel del agua. (Gobierno de Guerrero)

En los cinco estados, Protección Civil recomienda identificar el refugio antes de que se presente cualquier emergencia, no durante ella, y trasladarse de inmediato al inmueble asignado en caso de que las autoridades ordenen un desalojo preventivo.

Qué hacer durante el paso del huracán

Durante el paso del sistema, Protección Civil pide permanecer dentro de casa o del refugio y alejarse de puertas y ventanas.

También recomienda desconectar aparatos eléctricos, cerrar las llaves de gas y agua, y usar lámparas de pilas en lugar de velas.

Bajo ninguna circunstancia debe intentarse cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas, a pie o en vehículo, ya que la corriente puede ser más fuerte de lo que aparenta. Tampoco debe acercarse nadie a playas, malecones, escolleras o desembocaduras mientras el oleaje permanezca elevado.

Mapa de plastilina y tela con casas, árboles, ríos, dos nubes de lluvia, ondas marinas numeradas 12 y 13, y figuras con paraguas.
Desconectar aparatos eléctricos durante el paso del sistema evita cortocircuitos por variaciones de voltaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes se desplacen en automóvil deben reducir la velocidad, encender las luces y mantener distancia con otros vehículos.

Es necesario mantener la calma y tranquilizar a niñas, niños y personas adultas mayores para evitar riesgos por nerviosismo.

Qué hacer después de que pase el huracán

Una vez que el sistema se aleje, Protección Civil recomienda hervir el agua antes de consumirla y revisar que los alimentos no se hayan echado a perder. Los aparatos eléctricos deben secarse por completo antes de volver a conectarse.

Es necesario verificar los daños en la vivienda antes de permanecer en ella y usar zapatos cerrados al caminar por zonas con escombros o agua estancada. Cualquier persona lesionada debe reportarse de inmediato a los servicios de emergencia.

Huracán Polo en Guerrero
Verificar la vivienda antes de reingresar permite detectar daños estructurales a tiempo. Foto: Defensa

Las autoridades insisten en seguir únicamente información oficial del SMN, la Conagua y Protección Civil, y evitar difundir rumores sobre la trayectoria o intensidad del ciclón mientras continúa el monitoreo.

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