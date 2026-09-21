Perú sigue sumando fondos para la llegada de León XIV y ahora eleva el presupuesto en S/31,8 millones más: ¿en qué se usarán?

Keiko Fujimori autorizó una transferencia de S/ 31.792.494 para financiar la visita del papa León XIV a Perú en noviembre de 2026. Créditos: AFP

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El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó una transferencia de partidas por S/ 31,8 millones para financiar acciones de seguridad, logística, infraestructura y organización vinculadas con la visita del papa León XIV a Perú, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026.

El dinero saldrá de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas y llegará a ocho entidades del Gobierno Nacional. Los recursos deberán cubrir servicios y adquisiciones para las actividades oficiales que se desarrollarán en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

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La medida fue formalizada a través del Decreto Supremo N° 196-2026-EF, refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Rafael Cuba Bustinza. La norma precisa que los fondos no estuvieron contemplados en los presupuestos institucionales de los organismos beneficiados para el actual año fiscal.

Seguridad, control migratorio y despliegue operativo concentran parte de los fondos

El Ministerio del Interior recibirá recursos para la atención de la visita papal, junto con la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú y la Superintendencia Nacional de Migraciones. El decreto contempla gastos vinculados a la movilización de personal, viáticos y alimentación (rancho) para efectivos policiales.

La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF determinó el monto máximo para cubrir los viáticos de las comisiones de servicio y el costo estimado para la alimentación del personal policial en actividad.

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La mayor parte de la transferencia para la visita del papa León XIV se asignó a bienes y servicios, con S/ 24.314.304 del total aprobado.

El Ministerio de Defensa también contará con una partida destinada al mantenimiento de aeronaves, el acondicionamiento de infraestructura operativa y de seguridad, además del soporte logístico en sus sedes. Parte de esos recursos podrá utilizarse para financiar los desplazamientos en comisión de servicio que demande el operativo.

La transferencia incluye fondos para gastos corrientes y de capital. Del total aprobado, S/ 24,3 millones corresponden a bienes y servicios, S/ 6,2 millones a otros gastos y S/ 1,3 millones a la adquisición de activos no financieros.

Baños portátiles y espacios comerciales formarán parte de la preparación

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento utilizará una parte de los fondos para alquilar, instalar, mantener y retirar baños químicos portátiles. Estos servicios estarán disponibles durante las actividades oficiales previstas en la Base Aérea Las Palmas y el Estadio Monumental, ambos escenarios ubicados en Lima.

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A su vez, el Ministerio de la Producción financiará la instalación de cuatro espacios comerciales bajo la denominación “Perú Produce”. El decreto no detalla la distribución de estos módulos ni los productos que se ofrecerán durante los eventos relacionados con la visita.

El Ministerio de Cultura recibió recursos para organizar y desarrollar actividades vinculadas con la llegada del pontífice. También se autorizó una asignación para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que deberá financiar gastos de atención durante los siete días de la agenda oficial.

Los recursos para la visita del papa León XIV tienen uso restringido y los ocho pliegos deberán desagregar los fondos por resolución según el Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Los ministerios tendrán cinco días para distribuir los recursos

La norma establece que las entidades beneficiadas deberán aprobar la desagregación de los recursos mediante una resolución de sus titulares. El plazo será de cinco días calendario desde la entrada en vigencia del decreto.

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Las oficinas de presupuesto de cada pliego deberán solicitar las codificaciones necesarias ante la Dirección General de Presupuesto Público y preparar las modificaciones presupuestarias que correspondan.

El detalle de los montos asignados a cada organismo figura en un anexo publicado en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo con la resolución.